Non solo mare: il Piemonte conquista la stampa estera con paesaggi spettacolari, ottimo cibo e un ritmo di viaggio più lento e autentico

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Panoramica su Alba, gioiello del Piemonte da visitare

Non è mai troppo presto per organizzare le vacanze estive, soprattutto quelle di agosto, quando tantissimi lavoratori si possono finalmente godere una lunga pausa lontani dallo stress della vita quotidiana.

Ma non è soltanto il mare ad attrarre i viaggiatori nel mese più caldo dell’anno: ci sono mete che anche d’estate, in alta stagione, sono perfette per un viaggio, anche se non hanno coste marine con spiagge paradisiache. Proprio come il Piemonte, la regione italiana che il Times ha consigliato come una delle migliori destinazioni a corto raggio che offre panorami meravigliosi, ma senza folla.

L’elogio al Piemonte come meta estiva top

Perché scegliere proprio il Piemonte ad agosto? Secondo il Times, è la destinazione ideale per chi desidera alternare attività all’aria aperta e momenti di puro relax, tra montagne, vigneti e borghi senza tempo.

Seconda regione più grande d’Italia dopo la Sicilia, pur non avendo sbocchi sul mare, il Piemonte conquista con una varietà paesaggistica sorprendente: dai rilievi alpini ai paesaggi collinari patrimonio UNESCO, fino agli scenari lacustri. Tra i luoghi più apprezzati spiccano il Lago d’Orta, intimo e suggestivo, la parte occidentale del Lago Maggiore e le celebri colline delle Langhe-Roero e del Monferrato.

Qui si estende un territorio fatto di dolci pendii ricoperti di vigneti, borghi arroccati e strade panoramiche che invitano a rallentare. Un’alternativa perfetta alla Toscana, sempre più affollata nei mesi estivi, ma con un fascino altrettanto raffinato e ancora autentico.

Cosa fare tra Langhe, montagne e laghi

Cosa fare in questa regione collinare? Sicuramente un tour nelle Langhe, tra le cantine e i borghi che punteggiano il territorio, con tappe imperdibili come Alba, cuore enogastronomico della zona, famosa per il tartufo bianco e i grandi vini come il Barolo, e che offre le specialità della cucina piemontese che conquistano tutti.

Ma il Piemonte non si esaurisce nel vino: è una destinazione che invita a seguire un ritmo diverso, fatto di panorami, sapori ed esperienze autentiche. Si possono percorrere itinerari a piedi o in bici tra le colline patrimonio UNESCO, partecipare a degustazioni in cantine storiche o vivere esperienze speciali come la ricerca del tartufo con i trifolau locali. Nei mesi estivi, inoltre, il territorio si anima con eventi all’aperto, concerti tra i vigneti e sagre di paese, mentre le serate si allungano tra calici di Barbera e cene sotto le stelle.

Per chi desidera alternare, basta spostarsi di poco: le Alpi piemontesi offrono rifugi freschi e sentieri panoramici ideali per il trekking, mentre i laghi come il Lago d’Orta e il Lago Maggiore rappresentano una pausa perfetta tra natura e relax. È proprio questa varietà, unita a un turismo ancora lontano dai grandi flussi di massa, a rendere il Piemonte una delle mete più sorprendenti da scoprire ad agosto, tanto da conquistare la stampa estera.