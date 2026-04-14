Sole, mare e città da scoprire: con la promo Vueling fino al -20% l’estate inizia ora. Basta scegliere la meta e si decolla senza pensieri

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Raggiungere Minorca con un volo Vueling scontato

Chi ha voglia di godersi a pieno la primavera e un assaggio d’estate può organizzare una fuga in una meta europea a prezzi stracciati: nonostante il caro carburante che sta interessandoi viaggi aerei ci sono compagnie come Vueling che provano a mantenere tariffe accessibili come quelle proposte da questa promo.

Prenotando dal 14 al 26 aprile si possono ottenere sconti fino al 20% su tantissime tratte per partire dal 1° maggio al 30 giugno, inclusi weekend e ponti. Insomma, un’occasione top per concedersi una pausa in una città d’arte o magari un primo tuffo. Ecco 3 mete scontatissime da prenotare ora.

Da Firenze a Minorca

La prima opzione che suggeriamo è raggiungere Minorca partendo da Firenze grazie a collegamenti a meno di 44 euro. È una delle isole più autentiche delle Baleari e tutta da scoprire: è ancora in “bassa stagione” seppur già soleggiata e con temperature perfette per la spiaggia. L’isola è piccola, silenziosa, con una costa che si divide tra spiagge bianchissime sul lato sud e una costa nord più selvaggia, rocciosa, quasi irlandese se non fosse per il mare turchese che cambia tutto.

Una volta lì, la base migliore è Ciutadella, la città vecchia sul lato ovest dell’isola. Il centro storico è uno di quei posti che entri e capisci subito perché la gente del posto ci tiene così tanto: palazzi in pietra color miele, vicoli stretti, una cattedrale gotica che sembra troppo grande per una città di queste dimensioni. La sera il porto si riempie di gente che mangia pesce fresco e beve gin tonic alla minorchina, con ghiaccio e scorza di limone.

E le spiagge? La più famosa è Cala Macarella, raggiungibile a piedi da Cala Galdana in circa 40 minuti di sentiero attraverso una pineta profumata. Di fianco c’è Cala Macarelleta, ancora più piccola e raccolta. A maggio e giugno le trovate quasi deserte rispetto all’estate piena: è questa la finestra giusta.

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Da Roma a Malaga

Malaga non è più solo il posto di passaggio per chi va a Marbella. Negli ultimi anni la città ha cambiato faccia proponendo nuovi musei, quartieri riqualificati e tante attività. Si raggiunge da Roma con voli a meno di 49 euro con la promozione Vueling… imperdibile!

Il centro storico si gira a piedi in mezza giornata, ma conviene non avere fretta. L’Alcazaba è la fortezza moresca che domina la città dall’alto: si sale a piedi attraverso giardini pieni di bouganville e l’ingresso costa meno di tre euro. Subito sopra c’è il castello di Gibralfaro: il panorama da lì sulla costa e sul porto è uno di quelli che salvate sullo schermo del telefono e non riuscite a smettere di guardare.

Il Museo Picasso è uno dei più visitati di Spagna e vicino c’è il Centre Pompidou Málaga, succursale del museo parigino, dentro un cubo di vetro nel porto. Ma non venite a Malaga solo per i musei. Il quartiere di Soho, un tempo anonimo, è diventato il posto dove cercare street art di qualità, botteghe di design, bar aperti fino a tardi. E le spiagge? Restando in città non perdete la Malagueta e la Caleta!

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Da Torino a Barcellona

C’è chi l’ha vista più volte e non smette di tornarci: Barcellona è sempre una buona idea perché le attività non mancano e le cose da vedere sono tantissime. Si vola da Torino con tratte a meno di 21 euro grazie alla promo Vueling.

La cosa che funziona meglio nella città è il modo in cui il modernismo catalano è rimasto integrato nella vita quotidiana. La Sagrada Família è uno spettacolo che non stanca mai, ma quello che stupisce di più sono i palazzi che trovate camminando per l’Eixample: Casa Batlló, Casa Milà, Casa Amatller, Palau del Baró de Quadras. E per chi vuole un po’ di mare? Imperdibile la Barceloneta dove fermarsi anche per un pranzo a base di tapas.