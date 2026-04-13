La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Alicante è tra le mete di mare più belle da raggiungere con l'offerta Ryanair

Pensate alle destinazioni più idilliache per una vacanza: probabilmente la prima cosa che vi viene in mente sono distese di sabbia finissima e acque cristalline. Non per tutti, però, il relax su una spiaggia è sinonimo di vacanza perfetta e c’è chi, al meritato riposo sotto l’ombrellone, preferisce immergersi nelle sale di un museo o, zaino in spalla, verso le vette panoramiche più belle d’Europa.

I ponti del 25 aprile e 1° maggio rappresentano l’opportunità perfetta per fare queste esperienze, soprattutto grazie alla nuova offerta flash di Ryanair. Acquistando il biglietto entro la mezzanotte del 13 aprile 2026, potrete volare nel periodo compreso tra il 13 aprile e 30 giugno 2026 approfittando di tariffe a partire da 24,99 euro.

Dove andare? Noi vi consigliamo tre mete perfette per rilassarsi sulla spiaggia, andare per musei o stare all’aria aperta.

Da Brindisi a Parigi

Parigi potrebbe essere soprannominata tranquillamente la “città dei musei”. Non solo perché ospita il Louvre, tra i musei più visitati al mondo, ma anche per altri indirizzi che fanno impazzire gli amanti dell’arte e della cultura.

Per trovare il meglio dell’arte impressionista, per esempio, raggiungete il Musée d’Orsay, dove sono esposti centinaia di capolavori firmati da grandi maestri come Monet, Degas e Renoir. Se invece volete immergervi nel genio astratto di Picasso, l’indirizzo da segnare è il Musée National Picasso, dove accanto a quasi 300 dipinti, potrete ammirare centinaia di sculture, incisioni, schizzi e lettere.

All’arte preferite scienza e tecnologia? Segnatevi il Musée des Arts et Métiers dove tra i pezzi forti spiccano la Pascalina (la calcolatrice di Blaise Pascal), il modello originale della Statua della Libertà di Bartholdi, uno dei primi studi sull’aviazione militare e una ricostruzione del laboratorio del chimico Antoine Lavoisier. Qualsiasi sia il vostro interesse, a Parigi troverete sempre il museo perfetto per voi!

Da Milano Bergamo ad Alicante

Se la vostra idea di vacanza coincide invece con il relax sulla spiaggia, raggiungete Alicante. Tra le spiagge più belle c’è sicuramente Playa de San Juan, ideale per prendere il sole, fare sport e concedersi piacevoli passeggiate sul lungomare costellato di caffè e negozi. Dalla fine di Playa de San Juan troverete Playa de Muchavista, caratterizzata da acque limpide e ampie rive sabbiose, perfetta per chi cerca più spazio e un ambiente meno affollato. Se cercate un’atmosfera ancora più rilassata, con dune di sabbia finissima e acque cristalline, segnatevi Playa de los Saladares, situata a 7 chilometri a sud dalle spiagge principali.

Dopo una giornata trascorsa al mare, scoprite i piaceri gastronomici di Alicante. Tra i piatti assolutamente da provare c’è la fideua, strettamente imparentata con la paella, ma realizzata con la pasta (spesso i fideos fini, simili a piccoli spaghettini spezzati) al posto del riso.

Da Roma Fiumicino a Göteborg

Avete bisogno di una vacanza più attiva a contatto con la natura? Raggiungete Göteborg, il punto di partenza ideale per un’avventura escursionistica nordica. Situata sulla costa occidentale, è circondata da un arcipelago mozzafiato e da una natura variegata tra foreste, laghi e colline. L’esperienza di trekking, qui, è resa unica dalla facilità di accesso: tutti i sentieri sono ben segnalati e raggiungibili con i mezzi pubblici dalla stazione centrale, offrendo un’ampia scelta di alloggi e punti di ristoro lungo il percorso.

Potete iniziare l’esplorazione proprio nel cuore della città, tra i sentieri del parco Slottsskogen o i giardini della Trädgårdsföreningen. Per gli amanti della natura selvaggia, il leggendario Bohusleden parte da Mölndal e si snoda per 350 chilometri verso nord. Se preferite la costa, il sentiero Kuststigen permette di andare di isola in isola a piedi tra le isole Fotö, Hönö, Öckerö e Hälsö, offrendo scorci marittimi indimenticabili tra scogliere e pittoreschi villaggi di pescatori.