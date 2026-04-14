iStock Fair Travel Promise, la strategia di Volotea

Prenoti il tuo volo, completi il pagamento e pensi di aver chiuso ogni dettaglio. Poi, a pochi giorni dalla partenza, arriva una comunicazione inaspettata: per salire a bordo devi versare un piccolo extra. È quanto sta accadendo ad alcuni passeggeri della compagnia low cost Volotea, finiti al centro di una discussione sempre più accesa sul tema della trasparenza dei prezzi nel trasporto aereo.

Secondo diverse segnalazioni, alcuni viaggiatori si sono visti richiedere 7 euro aggiuntivi dopo aver già acquistato il biglietto. Una cifra contenuta, certo, ma sufficiente a sollevare dubbi e polemiche. Il motivo? L’introduzione di un sovrapprezzo carburante legato all’andamento dei costi energetici.

Perché il prezzo dei voli cambia: il peso del carburante

Negli ultimi tempi, il settore dell’aviazione sta affrontando una fase complessa. L’aumento del prezzo del petrolio incide direttamente sui costi operativi delle compagnie aeree, rendendo più difficile mantenere tariffe stabili. Tuttavia, il prezzo dei biglietti non dipende solo dai costi: entra in gioco anche la domanda, ovvero quanto i passeggeri sono disposti a pagare.

In questo scenario si inserisce la strategia adottata da Volotea, chiamata “Fair Travel Promise”. Si tratta di un sistema che prevede una sorta di adeguamento del costo del carburante anche dopo l’acquisto del biglietto.

In pratica, la compagnia non include completamente questa voce nel prezzo iniziale, ma si riserva la possibilità di aggiornarla in base alle variazioni del mercato.

Circa una settimana prima della partenza, infatti, può essere applicato un supplemento – fino a un massimo di circa 9 euro per tratta e per passeggero – oppure, in caso contrario, può essere riconosciuto un rimborso se i prezzi del carburante scendono. Questa condizione è inserita nel contratto di trasporto e viene mostrata durante la prenotazione, lasciando al cliente la scelta di accettarla o meno.

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Polemiche e dubbi

Il tema è diventato particolarmente discusso quando alcuni passeggeri hanno raccontato di aver ricevuto richieste di pagamento extra dopo aver già saldato il volo. In uno dei casi più condivisi online, un viaggiatore ha ricevuto una mail con la richiesta di versare un piccolo importo aggiuntivo per poter confermare l’imbarco.

La comunicazione faceva riferimento proprio alla politica “Fair Travel Promise” e alle recenti tensioni geopolitiche che hanno inciso sul costo del carburante. Da un lato, questa scelta può essere interpretata come un tentativo di maggiore trasparenza: il cliente vede chiaramente che l’eventuale aumento è legato a fattori esterni e variabili. Dall’altro lato, però, si mette in discussione un principio fondamentale per molti viaggiatori: quello di avere un prezzo definitivo al momento dell’acquisto.

Anche dal punto di vista normativo la questione resta aperta. Le regole europee impongono che il costo finale del biglietto includa tutte le spese prevedibili e inevitabili. Il carburante, però, è considerato un costo operativo interno e non una tassa esterna, il che rende più complessa l’interpretazione della norma.

Alcuni esperti ritengono che modificare il prezzo dopo il pagamento possa essere in contrasto con queste disposizioni, mentre la compagnia difende la legittimità della propria politica basandosi su clausole contrattuali accettate in fase di acquisto.

Il risultato è un dibattito sempre più acceso tra esigenze economiche delle compagnie e aspettative dei passeggeri, in un mercato dove fiducia e chiarezza restano elementi decisivi nella scelta del volo.