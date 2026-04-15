Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock La splendida spiaggia sull'isola di Cefalonia

Se stavate aspettando il momento giusto per partire, eccolo qui. Con easyJet si può approfittare di un’occasione imperdibile: prenotando entro il 16 aprile alle ore 9 si vola verso l’Europa e il Regno Unito con sconti fino al -15% verso tantissime mete. Dalle iconiche città britanniche alle mete europee più amate di sempre, è il momento perfetto per concederti una fuga, riscoprire luoghi speciali o pianificare il tuo prossimo viaggio da sogno. Ecco 3 opzioni top per un assaggio d’estate.

Da Roma a Nizza

La Costa Azzurra rimane uno dei posti più mal raccontati d’Europa. Si pensa subito ai VIP, agli yacht, a Cannes e invece Nizza è una città vera, con un mercato del mattino in corso Saleya che vale la visita da solo, una Vieille Ville densa e caotica nel senso buono, e la Promenade des Anglais che affascina tutto l’anno ma in primavera estate dà il meglio di sé.

Da Roma si vola sotto i 25 euro con tariffe convenienti, anche nei weekend. Cosa fare? Da Nizza si arriva facilmente a Èze, il villaggio medievale aggrappato alla roccia sopra il mare, venti minuti di bus o di macchina, una vista che non stanca. Il Principato di Monaco è a pochi chilometri, e se non ci siete mai stati una volta vale la pena anche solo per capire com’è fatto. Le spiagge migliori della zona sono quelle di Villefranche-sur-Mer e Antibes, meno centrali ma decisamente più belle delle spiagge cittadine.

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Da Milano Linate a Figari

Figari è uno di quei posti che molti italiani conoscono appena, e invece vale la pena. La Corsica del Sud, quella selvaggia con acque da sogno, si raggiunge dall’aeroporto di Linate con voli che partono sotto i 24 euro. Costa come una cena e la tratta dura pochissimo, quindi è top anche per un weekend di mare.

Da Figari si apre una delle zone più belle dell’isola: Bonifacio è a mezz’ora di macchina, con le sue falesie bianche a picco sul mare e i vicoli del borgo antico che sembrano quasi fuori scala rispetto a tutto il resto. Più a nord c’è Porto-Vecchio, punto di accesso alle spiagge di Palombaggia e Santa Giulia: sabbia chiara, acqua quasi caraibica, affollate ma non quanto ci si aspetterebbe. Se avete voglia di muovervi, la riserva naturale delle Bouches de Bonifacio merita una mezza giornata almeno.

Da Napoli a Cefalonia

Cefalonia è forse tra le più belle isole Ionie e grazie alla promo si raggiunge da Napoli con voli a meno di 22 euro. Con spiagge da sogno come Myrtos e il suo paesaggio da cartolina dove le rocce bianche contrastano con il blu del mare fa battere il cuore.

Altre meraviglie? Sicuramente Antisamos e Lourdas. Il porto di Argostoli è vivace, con una passeggiata sul lungomare e qualche taverna dove si mangia bene senza spendere cifre assurde.

Chi ama camminare trova anche qualche percorso tra ulivi e pinete, con viste sul mare che compensano abbondantemente la fatica. Il faro di Sant’Teodoro, nella parte nord dell’isola, è uno di quei posti che si trovano quasi per caso e che restano in mente.