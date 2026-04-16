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iStock Il trucco per evitare i posti centrali su Ryanair

Chiunque abbia prenotato un volo con Ryanair conosce fin troppo bene quel momento del check-in online quando tutti, ammettiamolo, stiamo sperando che ci venga assegnato il posto al finestrino o, perlomeno, non quello centrale. Da molti, infatti, questo è considerato il posto peggiore, così stretto tra due passeggeri, senza la vista del finestrino né la libertà di movimento del corridoio e con la perenne guerra fredda per la conquista del bracciolo.

Tuttavia, nelle ultime ore, un video tutorial è andato virale sui social, svelando una strategia per aggirare il sistema di assegnazione casuale senza pagare un solo euro. Non si tratta di hackerare il portale, ma di utilizzare le logiche di prenotazione della stessa compagnia a proprio vantaggio.

Come ingannare l’algoritmo per evitare il posto centrale

Il trucco, diffuso da Lauren Hawker-Jones di Jack’s Flight Club, si basa su una vulnerabilità temporanea nel processo di prenotazione di Ryanair. L’idea di fondo è semplice: “occupare” virtualmente i posti peggiori per costringere il sistema a regalarvi quelli migliori. Ma come funziona operativamente questa manovra che sta facendo il giro del web?

Per mettere in pratica questo rimedio, l’utente deve agire con tempismo. Il primo passo consiste nell’aprire la propria prenotazione originale in una finestra del browser. Contemporaneamente, in una scheda separata (meglio se in modalità in incognito), bisogna avviare una nuova procedura di acquisto per lo stesso identico volo, agendo come se si volessero comprare dei nuovi biglietti.

Arrivati alla schermata della selezione dei posti in questa seconda sessione “fittizia”, il segreto è selezionare manualmente tutti i posti centrali rimasti liberi. In questa fase, il sistema di Ryanair blocca temporaneamente quei sedili, considerandoli in fase di acquisto e sottraendoli alla disponibilità generale per alcuni minuti. Èd è proprio in questa finestra temporale che è possibile evitare il posto centrale.

Mentre la seconda scheda mantiene i posti centrali, bisogna tornare sulla scheda della prenotazione reale e procedere con il check-in online gratuito. Poiché l’algoritmo di assegnazione casuale vede i sedili centrali come temporaneamente non disponibili, è costretto a pescare tra le opzioni rimanenti: ovvero i posti vicino al corridoio o al finestrino.

Questo trucco funziona davvero?

Non stupisce che questo metodo sia diventato immediatamente virale, soprattutto se consideriamo la frustrazione crescente tra i viaggiatori nei confronti delle compagnie low cost. In un’epoca in cui le tariffe base sembrano coprire a malapena il diritto di salire a bordo, trovare un modo per recuperare un po’ di spazio personale senza costi aggiuntivi è diventata una piccola vittoria collettiva.

Sebbene Ryanair possa in futuro aggiornare i propri sistemi per impedire questo blocco temporaneo, al momento migliaia di passeggeri stanno confermando l’efficacia del trucco, dimostrando che con un pizzico di astuzia digitale, anche un volo super economico può trasformarsi in un’esperienza decisamente più piacevole.