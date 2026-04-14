Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista su Hong Kong International Airport

Per anni l’aeroporto è stato sinonimo di panini tristi (anche se molto più cari che altrove), code infinite e caffè per niente memorabili bevuti di corsa prima dell’imbarco. Ma qualcosa sta cambiando, tanto che sempre più hub internazionali stanno trasformando l’attesa dei viaggiatori in un’esperienza gastronomica vera e propria, con ristoranti firmati da chef celebri, food hall curate e specialità locali che valgono quasi il viaggio da sole.

A confermarlo è la nuova classifica dei migliori aeroporti al mondo per mangiare e bere nel 2026, stilata da Food & Wine attraverso un panel di oltre 400 chef, travel expert, giornalisti e professionisti del settore. Il risultato è una top 10 globale che mescola Asia, Europa, Medio Oriente e Sud America, dove fare scalo non è più una punizione ma un piccolo lusso.

Dall’Asia all’Europa: quando lo scalo diventa gourmet

A conquistare il primo posto è l’Aeroporto Internazionale di Hong Kong, premiato per la varietà e la qualità delle proposte: noodles, dumpling, bakery locali e persino sky bar panoramici che riportano in scena il fascino vintage dell’età d’oro dei viaggi.

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Subito dietro c’è il celebre Singapore Changi Airport, già considerato uno degli aeroporti migliori del pianeta. Qui, oltre alla cascata indoor e ai giardini tropicali, si mangia tra anatra arrosto, yakitori giapponesi e gelati botanici dai gusti sorprendenti.

Terzo posto per il Dubai International Airport, dove il food mescola brand globali e cucina multiculturale, tra sandwich iconici, nasi goreng e doughnut gourmet. Seguono l’aeroporto di Istanbul, con i suoi caffè turchi preparati nella sabbia e Amsterdam Schiphol, perfetto per iniziare il viaggio con champagne, bitterballen o burger premium.

L’Asia torna forte anche con Narita International Airport, dove sushi, tempura e ramen alzano lo standard del concetto di aeroporto. In Europa brillano anche l’aeroporto di Copenhagen e Paris Charles de Gaulle, dove non mancano bistrot eleganti, pastry francesi e firme stellate.

Mangiare bene prima del decollo

Ma perché mangiare bene prima di un volo è diventato così importante? Negli ultimi anni il food è diventato parte integrante dell’esperienza travel. Sempre più viaggiatori arrivano in aeroporto con largo anticipo non per necessità, ma per godersi lounge, brunch e indirizzi da segnare quasi quanto quelli della destinazione finale.

Anche l’aeroporto di Heathrow rientra in questa filosofia con dim sum, wine bar e afternoon tea in perfetto stile britannico, mentre chiude la classifica il nuovo Jorge Chávez International Airport, a Callao, 11 chilometri da Lima, in Perù, che celebra la straordinaria scena gastronomica peruviana tra Nikkei cuisine, burger creativi e street food locale reinterpretato.

La morale è semplice: oggi uno scalo ben fatto può diventare una tappa del viaggio da ricordare.

Di seguito la classifica completa dei 10 migliori aeroporti per cibo e bevande nel 2026:

1. Hong Kong International Airport

2. Singapore Changi Airport

3. Dubai International Airport

4. Istanbul Airport

5. Amsterdam Airport Schiphol

6. Narita International Airport

7. Copenhagen Airport

8. Paris Charles de Gaulle Airport

9. Heathrow Airport

10. Jorge Chávez International Airport