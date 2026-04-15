I 10 aeroporti più trafficati del mondo secondo l’ultima classifica globale

Spinti da voli a lungo raggio, hub globali e turismo in aumento, questi sono gli aeroporti più trafficati al mondo per passeggeri nel 2025

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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I 10 aeroporti più trafficati del mondo secondo l’ultima classifica globale
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L'aeroporto di Atlanta è il più trafficato al mondo

Il nuovo rapporto di ACI World ha contato quasi 10 miliardi di passeggeri nel 2025 dando modo di stilare quella che è la classifica dei 10 aeroporti più trafficati al mondo.

I dati sono davvero incoraggianti: l’Asia e il Medio Oriente corrono ma sono gli Stati Uniti a troneggiare. Ecco la top 10 da conoscere.

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