I dati sono davvero incoraggianti: l’Asia e il Medio Oriente corrono ma sono gli Stati Uniti a troneggiare. Ecco la top 10 da conoscere.

Il nuovo rapporto di ACI World ha contato quasi 10 miliardi di passeggeri nel 2025 dando modo di stilare quella che è la classifica dei 10 aeroporti più trafficati al mondo .

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Lo studio

Il traffico aereo del 2025 è stato da record: sono stati raggiunti i 9,8 miliardi di passeggeri con un +3,6% rispetto all'anno precedente. A raccontarlo è ACI World all’interno dello studio dove è stata svelata la classifica globale degli scali più trafficati al mondo. I livelli hanno superato quelli del 2019 segnando un +7,3%.

I 10 aeroporti più trafficati del mondo

Tra rotte intercontinentali, snodi strategici e boom del turismo globale, ecco gli aeroporti che nel 2025 hanno registrato il maggior numero di passeggeri. Nella classifica dei 10 aeroporti più trafficati del 2026 il primo posto viene conquistato, per il quinto anno di fila, da Atlanta con oltre 106 milioni di passeggeri.

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Alle sue spalle non cambia molto: l'aeroporto internazionale di Dubai rimane secondo con 95 milioni e continua a crescere (+3,1%). Più interessante il movimento subito dietro, dove Tokyo Haneda Airport guadagna una posizione e sale sul podio. Sfiora i 92 milioni di passeggeri, con un balzo del 6,7% che racconta meglio di qualsiasi analisi il ritorno dei flussi turistici verso il Giappone.

Ma il segnale più forte arriva dalla Cina. Lo Shanghai Pudong International Airport sbalza dal decimo al quinto posto in un anno, quasi 85 milioni di passeggeri e una crescita a doppia cifra (+10,7%). La riapertura completa dopo il Covid, meno restrizioni sui visti, più voli internazionali. Il risultato si vede.

E non è un caso isolato. Il Guangzhou Baiyun International Airport rientra nella top ten, al nono posto, dopo il crollo del 2022 quando era precipitato addirittura fuori classifica.

Gli Stati Uniti restano molto presenti: quattro aeroporti tra i primi dieci. Oltre ad Atlanta, ci sono Dallas/Fort Worth International Airport (4°), Chicago O'Hare International Airport (6°) e Denver International Airport (10°). Un dato però pesa più del resto: il traffico è in larga parte domestico, tra l’80% e il 95%.

Intanto l'Istanbul Airport continua a guadagnare terreno. Oggi viaggia intorno agli 84 milioni di passeggeri, con una crescita del 61,8% rispetto al periodo pre-pandemia. In pochi anni è passato da outsider a protagonista stabile.

Diverso il discorso per lo scalo di Heathrow. Londra scivola al settimo posto. I numeri crescono appena (+0,7%), ma il limite è noto: capacità al massimo, slot esauriti, e una terza pista che resta più tema politico che progetto concreto.

Va detto che questi dati sono riferiti al 2025, prima dello scoppio del conflitto Iran-Stati Uniti che sta causando blocchi nei voli e cambi inevitabili nelle rotte aeree, con conseguenti disagi e aumento dei prezzi.

Ecco la top 10 degli aeroporti più trafficati secondo la classifica stilata da ACI nel 2026: