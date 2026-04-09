Fiori in festa: dai parchi ai giardini, gli eventi dove ammirare le più belle fioriture di primavera

La primavera è il momento in cui si organizzano esposizioni, mostre mercato ed eventi all'aperto incentrati sulle fioriture di stagione

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Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

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Fiori in festa: dai parchi ai giardini, gli eventi dove ammirare le più belle fioriture di primavera
@Barbara Verduci - FAI
Tre Giorni per il Giardino, l'evento nel parco del Castello di Masino Caravino

Fiori a primavera. “Avanguardia pura!” direbbe Miranda Priestly. Ebbene sì, la primavera è proprio la stagione in cui sbocciano i fiori, in cui torna la vita, in cui i campi, i parchi, i giardini, pubblici o privati che siano, si colorano di mille sfumature delle specie floreali più disparate.

Ed è anche il momento in cui si organizzano esposizioni, mostre mercato ed eventi all’aperto – anche importanti dall’estero, come la tulipano-mania, per esempio – incentrati sulle fioriture di stagione.

Dai tulipani alle camelie, dalle primule ai narcisi, dai giacinti ai non ti scordar di me, è tutto uno spuntare di steli e di petali colorati, dalle forme e dai profumi più disparati. Abbiamo selezionato gli eventi di primavera da non perdere, se siete appassionati di fiori (ma anche se non lo siete perché lo diventerete), dove andare, anche in famiglia.

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