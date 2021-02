Cosa vedere a Ostia e Ostia Antica

editato in: da

La grande bellezza di Roma non poteva che estendersi fino alla riva del mare, includendo nel suo orizzonte le acque del Mar Tirreno. Lido di Ostia, nome ufficiale della località marittima conosciuta semplicemente come Ostia, è una frazione del comune di Roma Capitale ed è oggi suddivisa nei quartieri di Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante e Lido di Castel Fusano. Posto a Sud della foce del Tevere, Lido di Ostia prende nome direttamente dalla sua posizione geografica: la parola latina ostium significa infatti proprio foce.

Oltre il Tevere si trova Fiumicino, che insieme a Fregene e la stessa Ostia rappresenta il trittico delle località marittime della città di Roma. Nonostante faccia parte del territorio comunale di Roma, Ostia ha sempre avuto una sua identità definita, derivante dalla sua antichissima storia e inevitabilmente caratterizzata dalla connessione con il mare, come dimostra persino la denominazione delle principali vie di transito quali il Lungomare, la via del Mare e via Cristoforo Colombo. Durante i fine settimana della bella stagione e in estate, Ostia è la meta elettiva dei romani che vogliono fuggire dal caos della capitale e godersi una giornata al mare, ma anche dei turisti che la utilizzano come base per visitare Roma restando in un contesto più tranquillo e, tendenzialmente, meno costoso.

Il centro abitato odierno è nato del resto in epoca fascista proprio con l’intento di diventare la spiaggia di Roma e dei romani, ed è poi cresciuto nel tempo di pari passo con l’espansione urbanistica di Roma stessa. Pier Paolo Pasolini scelse Ostia come ambientazione di alcuni suoi romanzi, lasciandoci una vivida descrizione della sua anima e dei suoi luoghi negli anni Cinquanta del Novecento, che ancora si possono cogliere tra il litorale e le villette. La sua atmosfera rilassata e dal fascino leggermente retrò, i numerosissimi stabilimenti balneari, molti dei quali ormai davvero storici e citati dallo scrittore nelle sue opere, la presenza di edifici di interesse storico e di una delle più vaste aree archeologiche d’Italia, rendono Ostia una meta decisamente interessante per tutti.

Scoprire Lido di Ostia

Non è possibile negare che la maggiore attrattiva di Lido di Ostia sia proprio il suo litorale, con le sue caratteristiche spiagge di sabbia nera, i tramonti con il sole che finisce direttamente annegato nel mare, e stabilimenti balneari storici come il Battistini, il Kursaal e il Marechiaro, solo per citarne alcuni, tutti nati tra gli anni Dieci e Venti del Novecento. L’atmosfera marittima e vacanziera è palpabile in ogni momento dell’anno e l’offerta è varia e diversificata, dalla possibilità di praticare sport acquatici ai ristoranti e locali dove trascorrere le serate. Scopriamo ora i luoghi più interessanti di Lido di Ostia, meta ideale per una gita fuori porta poco distante da Roma:

Il lungomare di Ostia e il Pontile . Il cuore pulsante della città. Qui si passeggia o si va in bicicletta; qui si trova la maggior concentrazione di negozietti e di locali. Il lungomare è delimitato dal Pontile, simbolo di Ostia, raso al suolo dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale, ricostruito nel dopoguerra e oggi meta e passeggiata imperdibile per tutte le coppie di innamorati. Il pontile si protende nel mare per 150 m. e al termine si allarga in una scenografica piazzola decorata con una rosa dei venti;

Scoprire Ostia Antica

Si ritiene tradizionalmente che il nucleo antico della città romana di Ostia venne fondato nel 630 a.C. sotto il regno di Anco Marzio, quarto re di Roma. In ogni caso, la città risale almeno al IV secolo a.C. e il suo scopo era principalmente quello di servire da base militare romana, sebbene poi si sviluppò anche come centro portuale e commerciale. Abbandonata poco dopo la caduta dell’impero Romano, oggi la città dista circa 3 km. dal mare e rappresenta insieme a Pompei il sito archeologico più vasto del mondo e pari a circa 150 ettari. Ad oggi soltanto il 40% della città è stata riportata alla luce. Ecco i principali punti di interesse di Ostia Antica: