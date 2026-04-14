Torna la Primavera nel cuore della Sardegna: eventi e borghi da scoprire tra tradizioni e natura

Un viaggio tra 14 borghi con la kermesse Primavera nel cuore della Sardegna: tra aprile e giugno eventi, tradizioni, artigianato, enogastronomia e musica

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Torna la Primavera nel cuore della Sardegna: eventi e borghi da scoprire tra tradizioni e natura
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Vista panoramica di Orosei

La primavera in Sardegna è un invito a rallentare, esplorare e riscoprire l’anima più autentica dell’isola. Tra paesaggi che si tingono di verde e profumi intensi della macchia mediterranea, torna uno degli appuntamenti più attesi per il turismo esperienziale: Primavera nel cuore della Sardegna. Un viaggio tra borghi, tradizioni e sapori che raccontano la vera identità del territorio lontano dalle rotte più affollate.

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