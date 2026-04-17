L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2026 , con partenze comprese tra il 17 aprile e il 30 giugno : una finestra perfetta per chi vuole evitare l’alta stagione, godersi temperature piacevoli e trovare destinazioni meno affollate. Come sempre, i posti disponibili a queste tariffe sono limitati, quindi conviene muoversi rapidamente per assicurarsi le migliori combinazioni di viaggio.

Per chi sta pensando di organizzare le vacanze estive con un po’ di anticipo , questo è il momento giusto per farlo. La nuova promozione lanciata da Ryanair “Vacanze estive anticipate” permette di volare verso alcune delle mete più amate del Mediterraneo a prezzi davvero competitivi, con tariffe a partire da 19,99 euro .

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Kos, spiagge nascoste nel cuore del Dodecaneso

L’isola di Kos è una delle perle meno scontate della Grecia, perfetta per chi cerca un mix tra relax e cultura. Oltre alle sue spiagge di sabbia dorata e acque cristalline, Kos è famosa per essere la patria di Ippocrate, il "padre della medicina moderna": una visita all’Asklepieion, il sito archeologico che un tempo era un antico centro di cura dove si pensa che Ippocrate abbia lavorato, è un’esperienza affascinante e diversa dal solito.

iStock

Da non perdere una passeggiata in bicicletta lungo la costa, uno dei modi migliori per esplorare l’isola, oppure un’escursione alle terme di Embros, a 9 chilometri dalla città di Kos, dove l’acqua calda sgorga direttamente sulla spiaggia e si mescola con quella del mare.

La sera, il porto si anima con taverne storiche e locali moderni vista mare, ideali per assaporare la cucina greca più genuina e tipica.

Per andare a Kos il 29 giugno da Bari, grazie alla promozione Ryanair, il volo si trova a partire da 19,99 euro.

Corfù, natura lussureggiante e tradizioni veneziane

Corfù è una destinazione sorprendente che fa parte del gruppo delle isole Ionie. Qui si trova una vegetazione rigogliosa, colline verdi e scorci che ricordano i paesaggi italiani. Il centro storico patrimonio UNESCO è fortemente influenzato dall’architettura veneziana. Qui è un susseguirsi di vicoli stretti (chiamati kantoùnia), fortezze, palazzi color pastello e piazze.

Per qualcosa di davvero unico, si può esplorare il villaggio abbandonato di Old Perithia, ai piedi del Monte Pantokrator: una città fantasma sospesa nel tempo.

Gli amanti del mare possono invece scoprire calette meno turistiche lungo la costa nord-ovest, come Porto Timoni, raggiungibile principalmente a piedi, attraverso un sentiero trekking, e incredibilmente scenografica.

Grazie alla promo Ryanair il volo da Pisa a Corfù in diverse date di giugno si trova a partire da 19,99 euro.

iStock

Ibiza: non solo nightlife, ma natura e villaggi autentici

Quando si parla di Ibiza si pensa subito alla movida, ma quest’isola ha molto di più da offrire, soprattutto fuori stagione. Maggio è il periodo ideale per scoprirne il lato più autentico: mercatini hippy, piccoli villaggi rurali come Santa Gertrudis de Fruitera e spiagge ancora tranquille.

Gli amanti della natura possono esplorare il Parco Naturale di Ses Salines, tra saline, fenicotteri e sentieri immersi nel silenzio. Anche la gastronomia merita attenzione, con ristoranti che propongono piatti locali rivisitati in chiave moderna.

Il volo da Treviso (Venezia) a Ibiza a maggio si può trovare a partire da 21,99 euro.