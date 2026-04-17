Vacanze estive anticipate con la nuova offerta Ryanair, vola low cost verso le mete più belle del Mediterraneo

Un modo per anticipare le vacanze estive grazie alla nuova promozione Ryanair con voli low cost da 19,99 euro, perfetti per viaggiare tra aprile e giugno

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Vacanze estive anticipate con la nuova offerta Ryanair, vola low cost verso le mete più belle del Mediterraneo
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Vista aerea di Cala d'Hort, Ibiza

Per chi sta pensando di organizzare le vacanze estive con un po’ di anticipo, questo è il momento giusto per farlo. La nuova promozione lanciata da Ryanair “Vacanze estive anticipate” permette di volare verso alcune delle mete più amate del Mediterraneo a prezzi davvero competitivi, con tariffe a partire da 19,99 euro.

L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2026, con partenze comprese tra il 17 aprile e il 30 giugno: una finestra perfetta per chi vuole evitare l’alta stagione, godersi temperature piacevoli e trovare destinazioni meno affollate. Come sempre, i posti disponibili a queste tariffe sono limitati, quindi conviene muoversi rapidamente per assicurarsi le migliori combinazioni di viaggio.

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