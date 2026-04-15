Il sole chiama e la voglia di una fuga in spiaggia non è mai stata così forte: dalla primavera all’inizio dell’estate, possiamo prenotare una fuga approfittando di una super offerta flash di Ryanair che combatte il caro carburante proponendo tantissimi voli scontati fino al 20% per chi prenota tra il 15 e il 16 aprile e parte tra il 15 aprile e il 30 giugno 2026 .

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Da Milano a Lanzarote

Da Milano Malpensa ci sono voli per Lanzarote a meno di 27 euro. Lanzarote non è la solita isola spagnola vista e rivista: qui siete su un territorio vulcanico che sembra quasi arrivare da un altro mondo, dove la lava si è fermata secoli fa lasciando un paesaggio nero e lunare che contrasta in modo assurdo con il turchese dell'Atlantico.

Il Parco Nazionale del Timanfaya occupa quasi un quarto dell'isola, e potete farci un giro in jeep o a dorso di dromedario. La spiaggia di Playa Blanca ha quelle sabbie chiare che fanno bella figura pure sui social, ma soprattutto dal vivo. Papagayo è una serie di calette protette che dovete raggiungere a piedi o in fuoristrada… e già questo filtro naturale tiene lontana una buona parte della folla. Nightlife o vita selvaggia: dipende tutto dal viaggiatore.

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Da Torino a Corfù

Corfù è forse la più sottovalutata delle isole greche famose; eppure, c’è un motivo in più per visitarla: si raggiunge da Torino con voli a partire da 32 euro.

L'isola ha una forte eredità veneziana e si vede ancora nel centro storico di Kerkyra, con i palazzi color pastello, i portici, i campanili. L'UNESCO l'ha messa nella lista del patrimonio mondiale e ha fatto bene. Ma non è solo storia. Corfù è forse la più verde della Grecia: ulivi antichissimi, cipressi, vegetazione che nei mesi giusti esplode in mille sfumature. Le spiagge ionie hanno quel colore dell'acqua che sembra photoshoppato e invece è tutto vero.

Glyfada è la più gettonata, ampia e organizzata. Paleokastritsa è più spettacolare, incastonata tra le rocce (premiata da Tripadvisor tra le più belle d'Europa secondo i Travellers’ Choice Best of the Best). Il Canal d'Amour, nella parte nord a Sidari, ha quelle formazioni rocciose particolari dove secondo la leggenda chi nuota attraverso di esse troverà il vero amore… credibile o no, il posto è comunque bello.

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Da Napoli a Mykonos

Mykonos ha una reputazione che la precede: beach club fotogenici, tramonti da sogno e notti vivaci fino all’alba, ma sotto a questa patina glamour c’è anche un’isola delle Cicladi con una Chora stupenda, mulini a vento affacciati sul mare e calette raggiungibili in barca. Da Napoli la si raggiunge con voli a partire da 38 euro: un prezzo super considerando che ci stiamo avvicinando all’estate.

Paradise Beach e Super Paradise sono le spiagge ideali se volete l'atmosfera tutta musica e ombrelloni premium. Psarou è quella frequentata dai vip, ma è anche semplicemente bella. Se invece vi basta il mare, Agios Sostis è più tranquilla e senza lettini a pagamento. Il tramonto da Little Venice è il classico da non perdere, e non costa nulla.