Fuga al mare con l’offerta Ryanair, le mete baciate dal sole costano pochissimo

Baciate dal sole, con spiagge da sogno e una nightlife vivace: ecco le mete top scontatissime raggiungibili con la nuova offerta Ryanair

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato:

Fuga al mare con l’offerta Ryanair, le mete baciate dal sole costano pochissimo
iStock
Vedere Mykonos al tramonto

Il sole chiama e la voglia di una fuga in spiaggia non è mai stata così forte: dalla primavera all’inizio dell’estate, possiamo prenotare una fuga approfittando di una super offerta flash di Ryanair che combatte il caro carburante proponendo tantissimi voli scontati fino al 20% per chi prenota tra il 15 e il 16 aprile e parte tra il 15 aprile e il 30 giugno 2026.

Ecco 3 mete top da prendere al volo.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Compagnie aeree Cosa fare in primavera Isole Le migliori offerte di viaggio Spiagge Viaggi Relax