Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa La chiesa di Saint Leger ad Aymavilles

C’è un’Italia che spesso sfugge alle guide classiche e ai reels dei travel influencer nello scroll quotidiano sui social, lontana dalle solite cartoline e capace di sorprendere dietro un portone chiuso, in una cripta silenziosa o dentro un palazzo che normalmente non si visita. È proprio questa l’anima di Monumenti Aperti 2026, la manifestazione che dal 18 aprile all’8 novembre torna con la sua trentesima edizione e invita viaggiatori curiosi, famiglie e appassionati di cultura a scoprire il patrimonio nascosto del Paese.

I numeri raccontano già tutto il fascino dell’evento: 800 monumenti, 100 comunità coinvolte, 18 regioni e 85 comuni, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Un grande viaggio collettivo che trasforma l’Italia in un museo diffuso, accessibile gratuitamente e narrato da chi quei luoghi li vive ogni giorno. Più che una semplice rassegna culturale, Monumenti Aperti è proprio un’esperienza immersiva: i territori si raccontano in prima persona, aprono le porte dei propri tesori e condividono storie, memorie e identità. Il risultato è dunque un turismo più autentico, lento ma altrettanto (se non di più!) pieno di meraviglia.

Monumenti Aperti 2026: il calendario degli appuntamenti

Il debutto primaverile avviene ad aprile con Cagliari, città simbolo del progetto, da cui tutto è partito. Qui si potranno riscoprire luoghi simbolo come la Necropoli punica di Tuvixeddu, la più grande del Mediterraneo. A maggio, invece, il focus si sposta sulla Sardegna, con oltre 60 comuni coinvolti, ma non solo: entrano in scena anche Quiliano in Liguria, Pinerolo in Piemonte, Benevento in Campania, Aymavilles in Valle d’Aosta e Palermo in Sicilia. A giugno sarà la volta di Perugia, perfetta per un weekend tra vicoli medievali e cultura umbra.

Fondazione Giuliani

Dopo la pausa estiva, il viaggio riprende in autunno. A settembre si parte da Gravellona Toce, mentre ottobre porterà aperture speciali in città amatissime come Torino, Ferrara, Trieste, Siracusa, Roma, Treviso e Venezia, oltre a diversi comuni sardi. Gran finale a novembre con tappe a Milano, Chieti, Bitonto e Campi Bisenzio. Una chiusura che attraversa Nord, Centro e Sud, confermando il respiro nazionale dell’iniziativa.

Tra i luoghi da segnare in agenda ci sono il Teatro Marrucino di Chieti, la Palazzina Marfisa d’Este di Ferrara, Villa Rendano a Cosenza, la Cappella dei Mercanti di Torino e il suggestivo Parco del Pollino, dove natura e arte contemporanea dialogano in modo sorprendente.

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Perché Monumenti Aperti è un evento imperdibile

In un’epoca di viaggi veloci e mete inflazionate, Monumenti Aperti ricorda una verità semplice ma potentissima: spesso i posti più belli sono quelli che non avevamo ancora pensato di visitare. Nato a Cagliari dall’idea di cinque amici che volevano valorizzare il proprio territorio, Monumenti Aperti è oggi un modello culturale riconosciuto in tutta Europa. Dal 1997 ha totalizzato oltre 4,2 milioni di visite guidate, coinvolgendo studenti, volontari e comunità locali.

Il tema scelto per questa trentesima edizione è “Generazione Monumenti Aperti”, un titolo che parla di passaggio di testimone, legami e amore per la propria terra, per ricordare che i monumenti non sono oggetti fermi nel tempo, ma spazi vivi che uniscono generazioni diverse. Bellissimo anche il focus sull’inclusione, con iniziative come Cultura senza Barriere, che prevede percorsi accessibili e il coinvolgimento di persone con disabilità come guide volontarie, oppure Monumenti in Musica & Spettacolo, dove scuole e realtà locali animano le visite con performance artistiche.

Un calendario di eventi imperdibile, che si svolgerà fino all’autunno, così che nessuno potrà mai dire, anche senza andare troppo lontano, “che si fa oggi?”.