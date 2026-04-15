Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

©Jessica Soffiati Il pavimento di Palazzo Arese Borromeo diventa un gigantesco gioco

Per tutta la durata della Milano Design Week 2026 (che ufficialmente si chiama ancora Salone del Mobile), molte installazioni ridisegnano gli spazi cittadini, trasformando il capoluogo lombardo per una settimana in un tripudio di gigantesche sculture, giardini rigogliosi ed effetti speciali. Alcune di queste si preannunciano davvero stupefacenti, altre sono inedite ed è bene segnarsi in agenda quali sono quelle da non perdere (anche perché per alcune è necessario registrarsi in anticipo). Ecco i nostri consigli sulle migliori esperienze da non perdere quest’anno.

Il labirinto a Palazzo Litta

Nel Cortile d’onore di Palazzo Litta, il più bell’esempio di barocchetto lombardo che si trova in corso Magenta, l’architetta Lina Ghotmeh ha creato un’installazione che è un labirinto. Si tratta di un ecosistema spaziale vivente in cui il corpo del visitatore diventa parte della composizione. L’installazione coreografa il movimento e trasforma l’architettura in spettacolo vissuto.

I gonfiabili nel chiostro di Brera

Negli ultimi anni, il chiostro della Pinacoteca di Brera è stato la tappa fissa di tutti del Fuorisalone di Milano. Lo sarà anche quest’anno con l’installazione Serotonin – The Chemistry of Happiness di Sara Ricciardi per American Express, che allestisce lo spazio con enormi volumi gonfiabili.

Ufficio stampa

Il portale interattivo di Palazzo Moscova

A Palazzo Moscova, Numero Cromatico allestisce un’installazione intitolata Y.O.U. (Your Own Universe), dominata da un grande portale interattivo. Ispirata al tema “Be the Project”, l’opera esplora il rapporto tra luce, architettura e partecipazione, dando vita a un’esperienza immersiva e contemporanea. Al centro, un grande portale interattivo –un cerchio arancione– simbolo di connessione e appartenenza, accoglie i visitatori in uno spazio dinamico, dove tecnologia e creatività si fondono. Il pubblico diventa parte attiva del progetto, contribuendo a definirne l’evoluzione.

Ufficio stampa

Un microcosmo tecnologico all’Istituto dei Ciechi

L’Istituto dei Ciechi di Milano in via Vivaio, 7 ospita l’installazione interattiva site-specific concepita dallo studio di design Dotdotdot per Geely Auto intitolata “Anima Mundi. A Visionary Impulse”. Un microcosmo tecnologico in continua evoluzione che prende vita grazie all’interazione dei visitatori, ispirato al “Rinascimento Tecnologico”.

Il giardino galleggiante al Superstudio Village

Atelier Stilum ha creato un giardino galleggiante di luce e riflessi per Iplex Design all’interno del SuperPlayground del Superstudio Village. Lo spazio è stato trasformato in un paesaggio onirico immersivo fatto di specchi e di elementi floreali da ammirare sdraiandosi comodamente su un prato verde.

Sculture modellabili al Palazzo del Senato

“Ooooh, that’s EpiQ!” è l’installazione con cui Škoda Auto riempirà il cortile del Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato di Milano, in via Senato 10.

Il Giardino delle Esperidi all’Orto botanico di Brera

Alto luogo must durante il Fuorisalone è l’Orto botanico di Brera dove quest’anno l’installazione fiabesca è firmata da Rubner Haus e ABS Group che hanno voluto raccontare un’antica leggenda, quella di un giardino perduto alla fine del mondo in cui crescono mele d’oro in grado di donare la vita eterna.

L’Appartamento di Palazzo Donizetti

In occasione della Milano Design Week 2026, apre Palazzo Donizetti in via Gaetano Donizetti, 48 dove Artemest presenta un nuovo capitolo dedicato all’Italian Grandeur, dove storia, savoir faire e design contemporaneo dialogano in armonia.

Miss Chiquita House alla Cambi Case d’Aste

La Cambi Case d’Aste di via San Marco, 22 in zona Brera ospita un’istallazione da vivere realizzata dall’artista Jiaqi Wang. La Miss Chiquita House è uno spazio che celebra l’iconica figura femminile Chiquita ed è un luogo da esplorare attraverso ambienti, arredi e installazioni dallo stile contemporaneo, dove l’anima tropicale incontra il design pop.

I padiglioni diffusi all’Isola

Il quartiere Isola ospita da dieci anni ormai l’Isola Design Festival. Quest’anno il tema è “TEN: The Evolving Now” e in questo ambito Designtech presenta l’Urban Collective Project, una serie di padiglioni diffusi nel quartiere pensati per riflettere (nel vero senso del termine) su nuovi modi di abitare e trasformare lo spazio urbano.

Ufficio stampa

Giochi da tavolo a Palazzo Arese Borromeo

“0-99. Design per gioco” è il titolo della mostra che, in occasione della Milano Design Week 2026, trasforma un palazzo del Seicento Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, alle porte di Milano, fuori quindi dal contesto urbano, in un osservatorio sul design come pratica relazionale e culturale. Un’immersione nei giochi più classici, dagli scacchi al domino, dalle carte alla tombola, anche in versione gigante (90 metri quadrati) e giocabile. Si può già visitare perché è aperta dal 10 aprile.