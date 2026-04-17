Abbiamo selezionati gli eventi migliori tra sagre e kermesse da non perdere. Ecco i nostri consigli per il fine settimana

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa Uno show cooking durante l'evento Centomani

Se siete alla ricerca di qualcosa da fare nel fine settimana o di idee e spunti per organizzare una gita fuori porta, sappiate che sono tantissimi gli appuntamenti enogastronomici in tutta Italia che spingono molti ad andare alla scoperta di nuovi luoghi e di nuove tipicità.

Abbiamo selezionati gli eventi migliori tra sagre e kermesse da non perdere. Ecco i nostri consigli per il weekend del 18 e 19 aprile 2026.

Sagra del Torcetto ad Agliè (TO)

Torna ad Agliè, nel cuore del Canavese, il 18 e 19 aprile 2026 la 36ª Sagra del Torcetto, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Piemonte, dedicato al celebre biscotto tipico locale dalla caratteristica forma intrecciata e dal gusto friabile e caramellato. La manifestazione, animata lungo i portici e le piazze del centro storico, trasforma il borgo in un percorso del gusto a cielo aperto, con stand, degustazioni e vendita di prodotti tipici piemontesi, tra dolci, salumi, formaggi e vini del territorio. Un’ìotima occasione per visitare anche lo splendido Castello di Agliè.

Centomani 2026 a San Mauro Pascoli (FC)

Torna “Centomani di questa terra”, l’appuntamento annuale firmato CheftoChef emiliaromagnacuochi che celebra l’identità gastronomica regionale e il dialogo tra tutti i protagonisti della filiera agroalimentare. L’edizione 2026 segna due novità importanti: per la prima volta l’evento diventa una due giorni, domenica 19 e lunedì 20 aprile, e approda in Romagna, nella suggestiva cornice di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), casa natale del poeta Giovanni Pascoli. Dalle 10 alle 22 di domenica 19 aprile, la corte di Villa Torlonia si trasformerà in una grande festa-mercato regionale aperta a tutti, con i produttori di eccellenza, stand gastronomico con piatti firmati dagli chef di CheftoChef, cooking demo, vini dei vignaioli soci, degustazioni, assaggi e momenti conviviali. La seconda giornata di Centomani, lunedì 20 aprile dalle 10 alle 14, sarà sempre aperta al pubblico, con anche la presenza degli stand dei produttori, ma si propone soprattutto come uno spazio aperto di incontro, formazione e confronto tra professionisti, appassionati, gourmet e studenti.

Supertrebbiano a Spoleto

Torna in Umbria per il secondo anno Supertrebbiano, la fiera mercato che celebra il trebbiano spoletino e i suoi vignaioli. L’appuntamento è il 19 aprile quando oltre 15 cantine provenienti da ogni parte della regione e piccoli produttori di eccellenze alimentari locali saranno al centro della manifestazione e celebreranno il vino umbro. Sarà possibile degustare il trebbiano spoletino in tutte le sue versioni – spumantizzato, ancestrale, orange e bianco – purché lavorato in purezza, cioè realizzato al 100% con uve provenienti dall’omonimo vitigno.

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Festa della Spoja Lorda a Brisighella (RA)

Il bellissimo borgo medievale di Brisighella è pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico di sapori e tradizioni in occasione della storica festa dedicata alla Spoja Lorda, uno degli appuntamenti più sentiti del territorio che si svolge domenica 19 aprile. Le vie e le piazze del paese si animeranno creando un’atmosfera calorosa e festosa, capace di valorizzare uno dei borghi più affascinanti dell’Appennino romagnolo. La festa rappresenta un’occasione ideale per immergersi nelle tradizioni locali, riscoprendo il piacere della buona tavola e dello stare insieme, in un contesto autentico dove cultura e gusto si incontrano.

Gelato Week 2026 in tutta Italia

Dal 14 aprile è iniziata in tutta Italia la Gelato Week, una settimana che si conclude domenica 19 con appuntamenti nelle gelaterie di Milano, Roma, Torino, Bologna, Genova, Firenze Verona, Padova, Napoli, Lecce e Reggio Calabria. tanti gli itinerari nelle città coinvolte con masterclass e degustazioni esclusive sul mondo del gelato.

Sagra dell’Asparago a Calabritto (AV)

Nel cuore dell’Irpinia, il 18 e 19 aprile 2026 si terrà la quarta edizione della Sagra dell’Asparago di Calabritto, una manifestazione che celebra i sapori autentici del territorio dove non mancheranno degustazioni di prodotti tipici, tra cui l’asparago selvatico, il protagonista della festa. Un evento che, oltre alla gastronomia irpina, offrirà un programma di eventi che spazia da convegni tematici, concerti dal vivo, trekking naturalistico e molto altro. La Sagra dell’Asparago è uno degli appuntamenti più attesi della primavera e celebra uno dei prodotti simbolo del territorio, valorizzando tradizioni, sapori autentici e cultura locale.

Passi e parole di vino a Mercato Saraceno (FC)

Sabato 18 e domenica 19 aprile torna per la terza edizione Passi e parole di vino, evento che promuove il turismo in vallata. Così, gli amanti delle occasioni conviviali, gli appassionati di vino e delle camminate potranno gustare le numerose proposte delle cantine di Mercato Saraceno, Città del Vino della Valle del Savio, alla scoperta del territorio passo a passo: Passi e parole di vino è un connubio fra visite e degustazioni in azienda, escursioni, cene d’eccellenza e tanto altro. Sabato è in programma un pomeriggio di eventi in piazza Mazzini e una cena con protagonisti d’eccellenza a Palazzo Dolcini, mentre domenica verrà proposta un’intera giornata di iniziative, con trekking guidati ed escursioni in e-bike e visite alle cantine, e momenti di degustazioni di vini accompagnati da assaggi di prodotti tipici.

Ufficio stampa

Cantincorte a Onore (BG)

A Onore, un piccolo Comune italiano in provincia di Bergamo, sull’altopiano tra la Val Seriana e la Val Borlezza, sabato 18 aprile è in programma la seconda edizione della rassegna ‘Cantincorte’, un incontro tra storia e tradizioni. L’iniziativa propone canti spontanei per avvicinare le nuove generazioni agli usi di una volta e alle canzoni popolari di convivialità, ma l’evento si conclude con l’apertura delle cucine presso il piazzale del Comune. L’evento non è solo una proposta musicale, ma anche un modo per riscoprire il borgo di Onore attraverso le sue corti più caratteristiche.

Sagra e… L’ Aniéll a Puglianello (BN)

Due weekend consecutivo quello del 18-19 e poi anche sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 nel piccolo borgo di Puglianello nel Sannio con la II edizione della Sagra e… L’ Aniéll, una festa ispirata al piatto tratto da un’antica ricetta di Pasquale Di Crosta, da qui il nome “anello” che raffigura la forma del centro storico di Puglianello e simbolo dell’unione dei prodotti tipici del posto.

Risotti e Lambruschi a Mantova

A partire dal 9 aprile e fino al 10 maggio 2026, per un mese appuntamento tutti i weekend, a partire dal giovedì sera e fino alla domenica a pranzo, al Palanca di Mantova per la mostra mercato dedicata al risotto e al Lambrusco. Non mancano i dolci mantovani. Aperture speciali sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio anche a pranzo.