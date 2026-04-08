Lungo il Mississippi, un viaggio slow nel Minnesota delle piccole città

Explore Minnesota Biking su Minneapolis

Ci troviamo in un’America che sfugge ai circuiti turistici frenetici, un’America fatta di Main Street ombreggiate da alberi centenari, di caffè dove ti chiamano per nome, di tramonti che incendiano il fiume più grande del continente. È l’America della Great River Road, la strada panoramica che segue il Mississippi attraverso il Minnesota, da dove il fiume nasce come un umile ruscello a dove diventa una potente arteria d’acqua che solca il paesaggio tra scogliere vertiginose. Ma da dove parte tutto questo?

Itasca State Park, dove tutto ha inizio

Ogni grande storia ha un inizio, e quella del Mississippi comincia in modo quasi surreale: in una foresta di pini nel nord del Minnesota, 1475 piedi sopra il livello del mare, dove un modesto ruscello largo appena 5-6 metri emerge dal Lago Itasca. È qui che si trova uno dei momenti fotografici più belli d’America: attraversare a piedi il Mississippi camminando su grandi pietre.

L’Itasca State Park, istituito nel 1891, è il parco statale più antico del Minnesota e uno dei più antichi d’America. La sua creazione fu quasi miracolosa: il voto legislativo passò con un solo voto di margine, grazie agli sforzi instancabili di Jacob V. Brower, uno storico e antropologo che vide la regione rapidamente depredata dal disboscamento e si batté per preservare almeno una parte delle foreste di pini per le generazioni future. Oggi, sono oltre 500000 all’anno i visitatori che vengono qui per camminare attraverso le headwaters.

Con oltre 32000 acri di territorio e oltre 100 laghi, Itasca è un santuario naturale dove la foresta primordiale sopravvive ancora in tutta la sua maestosità. La Wilderness Drive, un percorso panoramico di 16 chilometri, serpeggia attraverso alcune delle ultime foreste di pini antichi del Minnesota. Lungo il percorso, fermatevi al Preacher’s Grove, dove si trovano alcuni dei pini bianchi più grandi dello stato, veri e propri monumenti naturali che raggiungono altezze vertiginose. La Aiton Heights Fire Tower, una torre di avvistamento incendi del 1920 alta 30 metri, si apre su una vista panoramica mozzafiato sulla foresta e sui laghi che si perdono all’orizzonte.

Il nome stesso “Itasca” racconta una storia affascinante: fu creato nel 1832 dall’esploratore Henry Schoolcraft, che guidato da Ozawindib della tribù nativa degli Anishinaabe raggiunse finalmente la vera sorgente del Mississippi. Schoolcraft, aiutato da un compagno missionario istruito, forgiò il nome combinando le sillabe finali e iniziali delle parole latine “veritas” (verità) e “caput” (testa), creando così “Itasca” – la vera fonte.

Il Mary Gibbs Mississippi Headwaters Center, che prende il nome dalla prima donna commissaria di parchi statali degli Stati Uniti, dispone di mostre interattive sulla geologia, la storia e l’ecologia del fiume, oltre a un café stagionale dove rifocillarsi. Ma è al Douglas Lodge, costruito nel 1905, che trovate l’atmosfera più vera: in questa struttura storica, con le sue enormi travi di legno e i camini in pietra, è possibile alloggiare e mangiare in un’ambientazione che sembra ferma nel tempo.

Da Itasca alle Twin Cities, il fiume che cresce

Lasciando Itasca, il Mississippi compie un percorso inaspettato: invece di dirigersi immediatamente a sud, il fiume scorre prima verso nord fino a Bemidji, poi piega verso est e infine inizia la sua lunga discesa meridionale vicino a Grand Rapids.

Bemidji, conosciuta come “la prima città sul Mississippi”, è famosa per le sue statue giganti di Paul Bunyan e Babe the Blue Ox, i leggendari boscaioli del folklore americano. Queste sculture, alte oltre 5 metri, sono tra le più fotografate del Minnesota e rappresentano perfettamente lo spirito del nord. Al lago Bemidji si può praticare la pesca di walleye e northern pike, mentre la città stessa conserva un centro storico grazioso con negozi d’antiquariato e caffè accoglienti.

Proseguendo verso sud, Little Falls merita una sosta per visitare la casa natale di Charles Lindbergh, il primo aviatore a compiere la traversata in solitaria dell’Atlantico. La Charles A. Lindbergh House and Museum conserva l’atmosfera della vita rurale del Minnesota all’inizio del XX secolo e racconta la straordinaria storia di come un ragazzo di campagna divenne famoso a livello internazionale.

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Red Wing, dove il fiume incontra l’artigianato

A circa 45 minuti a sud di St. Paul, la città di Red Wing segna veramente l’inizio della Great River Road nella sua manifestazione più spettacolare. Con una popolazione di circa 16.000 abitanti, Red Wing è l’incarnazione perfetta della cittadina americana che ha saputo preservare la sua identità e il suo patrimonio artigianale.

La Red Wing Shoes, fondata nel 1905, è diventata un’icona globale del lavoro artigianale americano. Il loro flagship store nel centro di Red Wing dispone di un seminterrato che ospita un enorme outlet dove potete trovare affari incredibili su scarpe e stivali di altissima qualità, mentre il Red Wing Shoe Company Museum al piano superiore racconta 120 anni di storia attraverso esposizioni di macchinari antichi, scarpe d’epoca e storie dei lavoratori. L’attrazione più fotografata? Lo stivale più grande del mondo, una creazione gigante che domina l’ingresso del museo.

La Red Wing Pottery, attiva dal 1877 al 1967, produsse ceramiche che oggi sono avidamente ricercate dai collezionisti. Il Pottery Museum of Red Wing espone oltre 10000 pezzi, dalle semplici giare utilizzate nelle fattorie agli elaborati vasi Art Déco che definirono un’epoca.

Ma Red Wing non è solo storia industriale. Lo St. James Hotel, un elegante albergo italiano del 1875, domina Main Street con la sua facciata vittoriana restaurata.

Per chi ama l’outdoor, Barn Bluff è un’escursione obbligatoria. Questa formazione rocciosa calcarea si erge 107 metri sopra la città, e il sentiero di 4,7 chilometri (andata e ritorno) porta alla cima, dove la vista panoramica sul Mississippi e sulla città storica è semplicemente spettacolare. È particolarmente magica al tramonto, quando il sole tinge il fiume d’oro e le ombre si allungano sulle colline boscose del Wisconsin sulla sponda opposta.

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Lake City e Lake Pepin, dove il fiume si fa lago

Continuando verso sud per circa 30 chilometri, si raggiunge Lake City, una vivace cittadina resort affacciata sul Lake Pepin, un’espansione naturale del Mississippi larga quasi 4 chilometri e lunga 35. Tecnicamente non è un vero lago, ma un’area dove il fiume si allarga, creando uno specchio d’acqua che sembra più un lago alpino che un fiume del Midwest.

Lake Pepin ha un posto speciale nella storia americana: fu qui che nel 1922 Ralph Samuelson inventò lo sci d’acqua, provando e riprovando finché riuscì a rimanere in piedi su due assi di legno trainato da una barca. Oggi il lago è un paradiso per gli sport acquatici: vela, kayak, paddleboard e ovviamente sci d’acqua. Il porto turistico di Lake City ospita invece centinaia di barche a vela.

La città stessa ha un grazioso lungofiume con parchi, sentieri pedonali e panchine da cui ammirare il tramonto. I ristoranti locali servono pesce fresco pescato nel lago, specialmente walleye preparato in dozzine di modi diversi. I sentieri del Frontenac State Park offrono numerosi scorci panoramici sul lago, raggiungibile in auto o con un’escursione, si apre su viste panoramiche sul lago e sulle Driftless Bluffs che lo circondano, scogliere calcaree che raggiungono altezze fino a 180 metri.

Wabasha, la città delle aquile e di Grumpy Old Men

A soli 20 minuti di macchina a Sud di Lake City si trova Wabasha, una cittadina che ha raggiunto una fama inaspettata come location del film cult “Grumpy Old Men” con Jack Lemmon, Walter Matthau e Ann-Margret. Ogni febbraio, la città celebra il suo patrimonio cinematografico con il Grumpy Old Men Festival, pieno di gente vestita con le iconiche camicie a quadri rosse e celebrazioni a tema film.

Ma la vera star di Wabasha è l’aquila calva americana. Durante tutto l’anno, centinaia di aquile migrano verso questa zona, creando uno degli spettacoli naturali più impressionanti del Minnesota e che può essere ammirato anche durante le escursioni fluviali su prenotazione.

Il National Eagle Center ospita diverse aquile calve “ambasciatrici” che per vari motivi non possono più vivere in natura. I visitatori possono osservare questi magnifici rapaci da distanza ravvicinata durante gli eagle encounter giornalieri, dove i naturalisti portano le aquile nella sala principale e raccontano le loro storie individuali.

A Wabasha merita una visita anche LARK Toys, uno dei negozi di giocattoli specializzati più grandi d’America. La vera attrazione è la giostra intagliata a mano, dove invece dei tradizionali cavalli troverete un alce, una lontra, pesci dorati e persino un drago con un mago come compagno.

Winona: arte, cultura e le scogliere della Driftless Area

Trenta miglia a sud di Wabasha, Winona rappresenta forse la sorpresa più grande della Great River Road. Questa città universitaria di circa 27000 abitanti è letteralmente schiacciata tra il Mississippi a nord e il Lake Winona a sud, con scogliere calcaree che si ergono su entrambi i lati.

Winona si trova nel cuore della Driftless Area, una regione geologicamente unica che si estende attraverso il Minnesota sud-orientale, il Wisconsin sud-occidentale, l’Illinois nord-occidentale e l’Iowa nord-orientale. Il nome “Driftless” (senza depositi) si riferisce al fatto che questa zona non fu coperta dall’ultima glaciazione, preservando una topografia antica di scogliere, valli profonde e grotte. Mentre il resto del Midwest fu levigato dai ghiacciai, lasciando un paesaggio piatto, la Driftless Area mantenne le sue scogliere vertiginose e i suoi paesaggi accidentati.

Il Minnesota Marine Art Museum è la gemma culturale di Winona. La particolarità? Tutte le opere hanno come tema l’acqua e il mare, creando un dialogo continuo tra l’arte e la posizione del museo sul grande fiume.

Per i panorami più spettacolari, è obbligatorio un passaggio a Sugar Loaf Bluff, una formazione rocciosa isolata alta 26 metri che si erge dalla pianura alluvionale, si scopre con un’escursione più impegnativa (30-40 minuti in salita ripida) ma ricompensa con viste ancora più spettacolari. In cima, un piccolo belvedere permette di ammirare il panorama a 360 gradi.

Il Great River Bluffs State Park, 29 chilometri a sud di Winona, è considerato da molti il punto panoramico più bello di tutta la Great River Road. I sentieri conducono lungo il bordo delle scogliere, che in alcuni punti si ergono oltre 150 metri sopra il fiume, con viste vertiginose sulla valle del Mississippi che si estende fino all’orizzonte.

Per quanto riguarda il cibo, Winona ha sviluppato una scena culinaria sorprendentemente sofisticata per le sue dimensioni. NOSH Scratch Kitchen è il luogo dove la cucina americana incontra l’anima del Mediterraneo. Qui non esistono menu standard, perché a decidere cosa mangi è la terra: frutta, verdura e carni arrivano dai produttori locali seguendo esclusivamente l’alternanza delle stagioni. Pane, dolci e salsicce vengono prodotti ogni mattina da zero e la stessa filosofia si trova al bar, con una carta di vini internazionali di qualità e una drink list che spazia dai classici ai cocktail artigianali più ricercati.

Sapori di Sicilia porta l’autenticità italiana nel cuore del Minnesota, con paste fresche fatte a mano, pane appena sfornato e gelato artigianale che ricorda le gelaterie della Sicilia. Per qualcosa di più semplice ma altrettanto amato, Bloedow’s Bakery, in attività dal 1924, è leggendaria per le sue ciambelle giganti e i cookie glassati – attenzione, sono chiusi la domenica. È stata inclusa nella classifica delle 50 migliori panetterie degli Stati Uniti da Saveur Magazine.

Il centro storico vittoriano di Winona merita una passeggiata dedicata. Molti edifici del XIX secolo sono stati restaurati e ospitano negozi indipendenti, gallerie d’arte e caffè.

L’itinerario perfetto, come organizzare il viaggio

La Great River Road del Minnesota può essere scoperta in modi diversi a seconda del tempo a disposizione e degli interessi. Ecco alcune opzioni:

Weekend lungo (3-4 giorni): Partite da Minneapolis verso Red Wing (1 ora), dedicate mezza giornata alla città e a Barn Bluff. Proseguite verso Lake City per il pranzo e una sosta panoramica (30 minuti). Arrivate a Wabasha nel pomeriggio per visitare il National Eagle Center (1 ora). Pernottate a Wabasha o proseguite fino a Winona. Il secondo giorno, visitate Winona: Marine Art Museum al mattino, pranzo in centro, Garvin Heights o Sugar Loaf nel pomeriggio. Il terzo giorno, visitate il Great River Bluffs State Park prima di rientrare, oppure visitate l’Itasca State Park se vi dirigete a nord.

Settimana completa (7 giorni): Iniziate dall’Itasca State Park (3,5 ore da Minneapolis), dedicate 2 giorni all’esplorazione del parco e delle headwaters. Scendete verso Bemidji e Little Falls (1 giorno ciascuno), poi raggiungete le Twin Cities per 1-2 giorni di esplorazione urbana. Proseguite con l’itinerario del weekend lungo descritto sopra, aggiungendo tempo extra per escursioni, pesca, o semplicemente per rilassarvi nei piccoli centri.

Autunno foliage (fine settembre – metà ottobre): Questo è probabilmente il periodo più spettacolare. I colori autunnali trasformano la valle del Mississippi in un caleidoscopio naturale. Il loop Winona-Red Wing, percorribile su entrambe le sponde (Minnesota e Wisconsin), è considerato uno dei migliori scenic drive autunnali d’America.

Inverno eagle watching (dicembre-marzo): Se il vostro interesse principale sono le aquile calve, pianificate il viaggio in inverno. Le temperature saranno fredde (spesso sotto zero), ma la concentrazione di aquile è massima. Il National Eagle Center organizza uscite speciali di birdwatching, e i punti panoramici lungo il fiume offrono osservazioni spettacolari.

Dove dormire: Ogni cittadina lungo il percorso dispone di numerose opzioni di alloggio. A Red Wing, lo St. James Hotel è un’esperienza storica indimenticabile. Winona ha diverse catene alberghiere e B&B vittoriani. All’Itasca State Park ci sono campeggi, cabin, e il Douglas Lodge per un’esperienza più rustica. Lake City ha resort affacciati sul lago perfetti per famiglie.

Distanze: Red Wing dista circa 80 km da Minneapolis (1 ora). Da Red Wing a Lake City: 45 km (30 minuti). Da Lake City a Wabasha: 20 km (15 minuti). Da Wabasha a Winona: 50 km (40 minuti). Questo rende possibile visitare tutte e quattro le città in un solo giorno, anche se vi perdereste molto della loro magia.

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