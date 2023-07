Parchi acquatici, i migliori dove divertirsi tra piscine e scivoli

Fonte: iStock I migliori parchi acquatici in Italia

L’estate, con le sue roventi temperature, ci permette di andare nei migliori parchi acquatici del Paese e divertici come non mai, soprattutto se insieme a noi ci sono i bambini. Da Nord a Sud, l’Italia è costellata di queste strutture ma scegliere dove andare non è sempre facile. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionati alcuni, sperando di rendere le vostre vacanze più divertenti che mai.

Parchi acquatici del Nord Italia

Tra i migliori parchi acquatici che ci sono nel Nord Italia, non si può non menzionare l’Aquafan di Riccione. Famoso per essere uno dei più divertenti d’Europa, offre numerosi scivoli, canotti, una piscina con le onde e musica a tutto volume, dal mattino sino alla sua chiusura. Tra le esperienze più adrenaliniche da fare non si possono non menzionare il Kamikaze, l’Extreme River e il Black Hole in cui fare un tuffo nel buio totale.

I più piccini, invece, non possono perdersi lo StrizzaCool che presenta tre aree attrezzate con scivoli e piscine perfette per loro. Tante soddisfazioni le possono avere anche coloro che sono in cerca di un po’ di meritato relax, e lo possono fare presso il Poseidon dove sgorgano cascate e sono posizionate vasche idromassaggio.

Molto interessante è anche il Caribe Bay, il parco acquatico situato presso il Lido di Jesolo, in provincia di Venezia. Ispirato alle eccezionali spiagge messicane dello Yucatan con tanto di sabbia bianca, palme, chiringuitos, oasi con acqua trasparente e ombrelloni in foglie di banano, propone spettacoli e novità, tra cui lo show Amazzonia.

In totale da queste parti ci sono ben 27 attrazioni, come lo scivolo più alto d’Europa con i suoi 42 metri e 60 gradi di pendenza: lo Scary Falls. I più piccoli devono invece fare un salto presso Pirates’ Bay, una laguna con una grande spiaggia e tantissime attrazioni.

L’ultimo parco acquatico che vi consigliamo nel Nord Italia è il LEGOLAND® Water Park di Gardaland. Situato a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona, è nei fatti il primo parco acquatico a tema LEGO® in Europa.

Scivoli, gommoni e numerosissime strutture per giocare nell’acqua conquistano i visitatori perché ricoperti con i celebri mattoncini colorati. Imperdibile, per esempio, è il LEGO River Adventure da percorrere a bordo di gommoni. Presso la Beach Party, invece, sono presenti ben sette scivoli, cannoni che sparano acqua e un grande secchio per docciarsi sotto una gigantesca cascata.

Tanto divertimento anche per i più piccoli con il DUPLO® Splash, uno scivolo, e la Pirate Bay, una grande e speciale piscina.

A tutto divertimento in Centro Italia

A potersi divertire sono anche coloro che sono a caccia di parchi acquatici in Centro Italia. Il primo che vi segnaliamo è lo Zoomarine di Torvaianica, in provincia di Roma. Pur essendo un parco principalmente zoologico, include anche attività da parco acquatico e tematico, un posto dove di certo non manca il divertimento.

Qui, in famiglia e con i bambini, è possibile incontrare animali di tutte le specie e divertirsi su ben 19 attrazioni diverse. E in questo 2023 c’è anche una grossa novità: sono stiati inaugurati lo Splash Cancun, una piscina con 7 scivoli, 3 livelli e 23 getti d’acqua e l’ Area VIP Tulum, il posto perfetto per abbronzarsi come si deve.

Quest’anno il Centro Italia offre anche una grandissima novità: ha aperto i suoi cancelli il Parco Acquatico di MagicLand, chiamato MagicSplash. Situato a Valmontone in provincia di Roma, offre ben 16.000 piante tropicali – tra cui 100 palme alte oltre 5 metri e poi banani, bambù, e tantissime altre piante esotiche – e Playa del Sol, una spiaggia di quasi 10.000 metri quadrati di sabbia bianchissima e che non si surriscalda al sole.

Non manca di certo il divertimento grazie a Onda del Caribe, una piscina ad onde di 2.000 metri quadri che genera incredibili onde che raggiungono oltre 1 metro e mezzo di altezza e tantissime altre imperdibili attrazioni.

Ancora in centro Italia ma questa volta per scoprire Acqua Village Follonica che si trova a Follonica, in provincia di Grosseto. Si tratta di un luogo del puro divertimento e che ricorda delle isole spettacolari: le lontanissime Hawaii. Tra giochi d’acqua e mascheroni c’è persino Kauai, l’isola delle onde.

E poi tantissime discese adrenaliniche come quella offerta da Naheka, lo scivolo serpente completamente al buio; Ukulele by Foodness, uno scivolo musicale; il gruppo Walu con due adrenalinici Kamikaze; le divertenti paraboliche degli Anaconda e le fantastiche colline dei Surfing Hill. Presente anche Moku, l’isola dei bambini con una piscina a tema hawaiano, scivoli e simpatici giochi d’acqua.

I parchi del Sud Italia e delle Isole

Nel bellissimo Sud del nostro Paese vale la pena fare un salto presso l’AcquaPark Odissea 2000 che si trova a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza. Pieno di piscine e attrazioni acquatiche, è famoso anche per i suoi lunghi scivoli mozzafiato, come il Black Polifemo con i suoi ben 22 metri di altezza; Big Olimpo che sembra una montagna russa acquatica; Omero Jump che offre un tuffo a caduta libera; Titano Roller e Chimera con 8 corsie e piste ondulate da attraversare a testa in giù, l’unico in Europa di questo tipo.

I più piccini possono invece trovare il loro personale paradiso presso Galatea, un’isola in cui scivolare in sicurezza fra cascate, rocce e resti di templi. Non mancano spettacoli e momenti di animazione adatti a tutte le età.

Poi ancora il divertentissimo Acquazzura Acquapark che si trova a Metaponto, in provincia di Matera. Anche da queste parti il divertimento è assicurato grazie all’Isola dei Pirati dove sorge un galeone con dei mini scivoli dedicati ai bambini dagli uno a dieci anni.

Presenti anche diversi siti di interesse per i più coraggiosi come il Water Roller Coaster, che arriva a ben 28 metri di altezza e gli scivoli Kamikaze. Ma da non perdere assolutamente è il Big River, uno scivolo lungo più di 150 metri da percorrere in gommone. Non mancano aree relax con piscine e vasche idromassaggio.

Infine, ma vi possiamo assicurare che i parchi acquatici italiani non sono finiti qui, l’Etnaland che sorge a Belpasso, in provincia di Catania. Anche qua il divertimento è garantito grazie a 25 attrazioni acquatiche, fra cui alcune veramente gigantesche come le Crocodile Rapids, il Colossum e il Wild River da vivere a bordo di canotti e gonfiabili.

Ci sono poi diverse piscine adatte a tutti, ma ad attirare l’attenzione saranno sicuramente il Fiume lento e la Blue Lagoon, ideali per prendere il sole a galla su comodi canotti.