Estate al fresco in Slovenia, il paese più green d’Europa

Fonte: iStock

Una meta per l’estate molto ambita dai viaggiatori è la Slovenia, ricca di città che vantano un notevole patrimonio storico e culturale e un’atmosfera vivace tutta da vivere, in particolare alla sera.

Durante il giorno, invece, spesso il caldo costringe a rimandare la visita e a cercare refrigerio e ombra: le città storiche slovene custodiscono piacevoli aree verdi dove godersi il fresco.

Scopriamo, allora, quali sono i luoghi più gettonati per sfidare le temperature elevate nel paese più green d’Europa.

Rigenerarsi in riva al mare

Sebbene la costa slovena sia piuttosto breve, offre comunque alcune spiagge e baie interessanti dove ognuno può trovare il posto ideale per sé.

Ad esempio, varie sono le spiagge che si trovano nella zona vicino a Pirano, ideali per coloro che amano un’atmosfera vivace e una vasta scelta di attività acquatiche ma anche per chi cerca pace e tranquillità e preferisce rilassarsi nel cuore della natura.

Qualche nome? Baia della Luna, dal mare cristallino e angoli appartati, Fiesa Beach, Krka Strunjan Beach, Cape Madona.

Tonificanti sorgenti termali a un passo dai centri abitati

È noto da secoli come l’acqua termale abbia effetti curativi sul corpo e sulla mente: nuotare alle terme è uno dei modi per eccellenza di rilassarsi.

In Slovenia da segnalare sono le Terme Snovik, le più alte del Paese, con acque arricchite di magnesio e calcio che danno beneficio in particolare alle ossa, alla pelle e alla digestione.

Ma non soltanto.

Anche Ptuj, la città più antica della Slovenia sull’imponente fiume Drava, offre le Terme dove i visitatori possono rilassarsi e fare il pieno di benessere nell’attraente parco acquatico con divertimento per tutte le età.

Infine, nei dintorni di Brežice, città storica con il caratteristico castello che ospita il Museo del Posavje ed è sede del famoso Festival di musica medievale Seviqc Brežice, sono molte opportunità per il relax termale.

Laghi e fiumi

Nelle città storiche, la natura custodisce innumerevoli luoghi per picnic e per rinfrescarsi in un fiume o in un lago durante i mesi estivi.

A due passi da Celje, la città dei principi, spicca il lago Šmartin mentre le città storiche lungo il fiume Krka offrono numerose opzioni per l’ambito refrigerio: il sito naturale di balneazione a Loka vicino a Žužemberk, al ponte di Kostanjevica na Krki, a Loka e Otočec vicino a Novo Mesto e a Mačkovec.

E poi il lago di Ptuj, il più grande bacino artificiale della Slovenia che, grazie al suo ambiente unico, fa parte di Natura 2000: qui, oltre al relax, si possono praticare svariate attività all’aria aperta quali ciclismo, trekking, canottaggio, surf, vela e windsurf.

Ancora, il fiume Kolpa è noto come il fiume sloveno più caldo e pulito, il che lo rende molto popolare tra i visitatori, soprattutto per le famiglie: in particolare, Pobrežje a Črnomelj è un argine ben tenuto dove stendersi al sole, rilassarsi e rinfrescarsi.

Di sicuro interesse anche il canyon del fiume Kokra, una vera oasi verde nel cuore di una città, poiché si snoda proprio sotto Kranj, il Parco paesaggistico Zgornja Idrijca, paradiso per gli esploratori dove i fiumi Idrijca e Belca con i loro affluenti hanno dato vita a Lajšt, dove si può nuotare in acque pulite nell’abbraccio di una meravigliosa natura incontaminata, il lago Slivnica, conosciuto anche come il “mare di Kozjansko”, la zona di Škofja Loka, l’idilliaco campo Šobec vicino a Radovljica dove prendere il sole sull’argine del fiume Sava e nuotare in acque cristalline, e il lago Ivarčko nei pressi di Kotlje nel comune di Ravne na Koroškem, il lago alpino più basso della Slovenia.

Tuffarsi in piscina

Infine, per chi predilige le piscine in città ai siti di balneazione naturali, non vi è che l’imbarazzo della scelta.

Oltre al nuoto, le infrastrutture ben tenute e gli eccellenti servizi di ristorazione arricchiranno ancora di più una perfetta giornata di relax in città.