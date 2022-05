In Italia c’è un angolo di Caraibi, dov’è

Non C’è serve fare un volo di 12 ore per godersi una spiaggia di soffice sabbia bianca all’ombra di rinfrescanti palme per poi tuffarsi nelle acque calde e cristalline. Esiste un posto proprio qui in Italia dove sembra di essere su un’isola delle Piccole Antille, raggiungibile in molto meno tempo.

Quest’oasi caraibica di 80mila metri quadrati, con 2.000 palme e 10mila tonnellate di sabbia si trova alle porte di Jesolo e si chiama Caribe Bay ed è un vero e proprio angolo di Mar dei Caraibi tutto italiano.

Ombrelloni, chiringuitos, lagune dalle acque cristalline e ben 27 attrazioni, acquatiche e non, sono immerse in una lussureggiante vegetazione tropicale che fa da contorno a quello che viene definito un parco acquatico, ma che no è solo questo.

È un luogo incantato che per vari motivi sorprende bambini e ragazzi, ma anche gli adulti.

Le attrazioni per i più piccoli

Per i bambini c’è Pirates’ Bay, un’area del parco dedicata con una baia d’acqua trasparente circondata da una spiaggia di sabbia bianca che custodisce 13 attrazioni per bambini di tutte le età. I genitori potranno godere di tutto il relax dei “Caraibi” sotto gli ombrelloni circondati dalle palme mentre i figli si divertono. Nel caso, c’è anche una nursery con scalda pappe e biberon, fasciatoi, servizi igienici per bambini, una zona dedicata all’allattamento e tutto il necessario per prendersi cura dei più piccoli.

Le novità per gli adulti

Chi desidera trascorrere una giornata speciale, sentendosi come su una spiaggia di Barbados, con servizi esclusivi e nella totale privacy, quest’anno a Caribe Bay viene inaugurata Playa Paraiso, una terrazza con sabbia finissima realizzata sopra una cascata, in posizione panoramica, con quattro cabanas dotate di tanti comfort per vivere la propria giornata all’insegna del relax.

L’area, ad accesso privato, ha tutta una serie di servizi esclusivi, come l’accoglienza dedicata, il parcheggio riservato, l’ingresso prioritario, la piscina con idromassaggio a uso esclusivo e, per chi volesse anche approfittare del parco acquatico, un pass salta coda per le attrazioni più richieste.

Le novità della stagione (per tutti)

Tante le novità attese per questa stagione, a cominciare dagli spettacoli dal vivo, con un cast di 25 artisti tra ballerini, acrobati e circensi. A partire dal nuovo musical “Swing Circus”, in scena sul palco della Arena Show: una vecchia radio suonerà una melodia d’altri tempi e, come per magia, il teatro si trasformerà in una coinvolgente festa con coreografie e costumi originali dal fascino retrò.

Anche lo scenografico Galeone Pirata, nel cuore del parco, farà da cornice al nuovo show “Mermaids”, ispirato alla conquista di una nuova terra, che vedrà pirati e sirene alle prese con acrobazie, numeri con il fuoco e spericolati tuffi.