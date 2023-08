Innsbruck in estate, per una vacanza alternativa

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Capoluogo del Tirolo, “capitale delle Alpi”, Innsbruck è una città piena di vita, che offre innumerevoli attività per rigenerare mente e corpo, tra storia, natura, sport e panorami sensazionali. Anche in estate questa perla austriaca è pronta a sorprendere, e non poco, chi la sceglie come destinazione per una vacanza alternativa. Ecco cosa fare e vedere per vivere appieno tutta la sua magia.

Visita alle attrazioni imperdibili di Innsbruck

Una volta a Innsbruck è naturalmente d’obbligo una visita al centro storico imperlato di attrazioni imperdibili. A cominciare dal Tettuccio d’Oro, tra i simboli della città, con le sue 2.657 tegole di rame dorato e le ricche decorazioni ad affresco e a rilievo, costruito per volere dell’imperatore Massimiliano I, tra il 1497 e il 1500. Altrettanto affascinante è il Palazzo Imperiale, realizzato dal Duca Sigismondo il Danaroso, uno dei tre edifici culturali più importanti dell’Austria, insieme al Palazzo Imperiale di Vienna e al Castello di Schönbrunn.

Ai margini del centro storico di Innsbruck, tra il Museo dell’Arte Popolare e la Corte Imperiale, troviamo la famosa Chiesa di Corte (Hofkirche), comunemente chiamata “la chiesa degli uomini neri” per le 28 statue di bronzo a guardia del cenotafio di Massimiliano I, custodito al suo interno – tuttavia, trattandosi di uomini e anche di donne, tra cui le due mogli dell’imperatore, questa espressione non è corretta. Oggi, questa chiesa costituisce uno dei più importanti monumenti del Tirolo, che ospita il più imponente sepolcro imperiale d’Europa.

Avventuratevi tra gli antichi quartieri di St. Nikolaus, Mariahilf e Hötting, la parte più autentica e, forse, meno nota della città. Potete raggiungerli dal centro storico, attraversando il ponte sull’Inn, dove si passeggia lontano dalla folla tra stretti vicoli e antiche case medievali dagli alti tetti spioventi. Un gioiello imperdibile è anche la Chiesa di St. Nikolaus, uno degli edifici sacri più belli in stile neo-gotico.

Se, invece, desiderate passeggiare, fare acquisti, gustare un caffè insieme ai vostri compagni e compagne di viaggio nella via più sfarzosa della città, la Maria-Theresien-Straße vi accontenterà a ogni passo, tra case medievali e sontuosi palazzi barocchi che s’incontrano con moderni progetti di archistar internazionali del calibro di Chipperfield, Perrault e Zaha Hadid.

E se cercate un posticino al fresco per fare un pic-nic, proprio nel centro storico troverete l’Hofgarten, il polmone verde di Innsbruck, dove crescono ancora alberi che sono stati piantati personalmente dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria.

Escursioni e panorami alpini che non si dimenticano

Solo 20 minuti separano la città di Innsbruck dal più grande parco naturale dell’Austria. Bastano pochi passi per arrivare dal centro storico alla stazione a valle della Hungerburgbahn, la funicolare ibrida che collega il distretto di Hungerburg con il centro della città, e da qui proseguire per la Seegrubenbahn nel cuore del comprensorio sciistico della Nordkette. L’estate quassù attira con una vista impagabile, tanto relax e possibilità di restare in movimento, con escursioni spettacolari.

Tra la Nordkette e la città vecchia si trova, inoltre, un’altra attraente meta per una gita, l’Alpenzoo di Innsbruck, lo zoo più ad alta quota d’Europa (750 m) con oltre 2.000 animali che hanno trovato casa in un ambiente naturale.

Prima di lasciare la capitale delle Alpi dovete assolutamente fare tappa al Trampolino del Bergisel, tra gli edifici più spettacolari del mondo, situato sul Monte Isel, che offre un panorama mozzafiato e ineguagliabile di questo incredibile ambiente alpino-urbano. Si tratta del più moderno impianto sportivo di sci del mondo, costruito nel 2001 su progetto dell’archistar irachena Zaha Hadid, con oltre 28.000 posti per gli spettatori, un caffè panoramico e la spettacolare terrazza belvedere. A ogni passo, scoprirete che da nessun’altra parte al mondo montagna e città sono così a stretto contatto come a Innsbruck.