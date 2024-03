Stanno per aprire i parchi divertimento: le date e le novità

Divertimento assicurato per grandi e piccini: i parchi tematici d'Italia tornano ad aprire per la bella stagione, ecco cosa dobbiamo aspettarci

Fonte: Ufficio Stampa MagicLand

La primavera è ormai alle porte, perché non regalarsi una bella giornata all’insegna del divertimento? I principali parchi tematici d’Italia stanno per riaprire i battenti, con l’arrivo della stagione calda: sono previste tantissime novità, per far felici grandi e piccini. Scopriamo quali sono le date da segnare subito sul calendario, così da non perdersi neanche una delle sorprese più attese per il 2024.

Cinecittà World

Il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma ha da poco inaugurato una stagione ricca di grandissime novità: Cinecittà World vanta ben cinque sorprese interessanti per tutta la famiglia. La prima è lo show Incanto by NoGravity, che ha anche intrattenuto il pubblico durante l’opening party che ha segnato la riapertura del parco. Lo spettacolo, ideato e diretto da Emiliano Pellisari, è un vero e proprio viaggio a gravità zero per scoprire i quadri più iconici della storia del cinema. Sempre a tema è anche il nuovo show Sognando Hollywood, che invece ci porta nel magico mondo degli Oscar con i film più premiati di tutti i tempi.

Spazio poi a Far West Show – Il Disastro, un divertentissimo spettacolo comico che intrattiene grandi e piccini. Torna inoltre la Parata del Cinema, un corteo meraviglioso che si svolge alla fine della giornata lungo la Cinecittà Street, per regalare momenti magici al pubblico. Infine, l’ultima novità attesissima è il nuovo Hotel Transilvania, un percorso horror ispirato al leggendario Conte Dracula. Quest’anno c’è poi una sorpresa speciale: con un unico biglietto, si possono visitare ben tre parchi. Oltre a Cinecittà World, infatti, dal 22 marzo sarà possibile entrare al Roma World, dedicato all’antico Impero Romano, e dal 1° giugno anche all’Aqua World, per un’estate da sogno.

Leolandia

I più piccini vanno pazzi per Leolandia, il divertentissimo parco a tema situato a due passi da Milano. La sua è una stagione infinita: il successo di Carnevale fa da traino alla primavera ormai in arrivo, con tantissimi spettacoli dal vivo che tornano ad intrattenere gli ospiti di ogni età. La sorpresa più attesa è senza dubbio la nuova edizione di Esiste Davvero!, lo show che riunisce sul palco tutti i personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini. Lo spettacolo debutta il 23 marzo, con l’ingresso nel cast di Bluey, il fenomeno del momento.

Naturalmente, Esiste Davvero! va ad aggiungersi ad una fitta programmazione di spettacoli come In vacanza con Leo e Mia, che torna a far ballare i bimbi con la sua strepitosa baby dance, e L’Isola Perduta, un musical acrobatico in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Non mancano gli incontri speciali con alcuni dei protagonisti preferiti dai più piccini: è il caso di Hello Kitty, che festeggia il suo 50esimo anniversario con uno show interattivo inedito, e di Lucilla, che sarà presente il 6 aprile per cantare davanti ad un ricchissimo pubblico.

Mirabilandia

Il famosissimo parco divertimenti di Mirabilandia, a Riccione, apre i battenti giovedì 28 marzo per inaugurare la nuova stagione con una festa super, in occasione della Pasqua. Si comincia con il 20esimo anniversario del Winx Club: è il momento giusto per lanciare lo spettacolo Forever Winx – The Musical, in compagnia delle amatissime fatine Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha. I più piccini possono poi divertirsi con il meet&greet dei loro personaggi Nickelodeon preferiti, tra cui SpongeBob, i PAW Patrol e Dora l’Esploratrice.

Non mancano le adrenaliniche attrazioni per grandi e piccini. È il caso di iSpeed, Katun e Divertical, perfette per chi non si stanca mai di provare emozioni forti, o di Far West Valley, una vera e propria avventura che ci catapulta indietro nel tempo, all’epoca dei cowboy. Per gli amanti dell’horror c’è The Walking Dead, un pezzo unico in Italia. Spazio poi a Dinoland, per rivivere le magiche ambientazioni dei dinosauri, e l’amatissimo Ducati World per assaporare il rombo dei motori. Per i bimbi, infine, c’è tanto divertimento a Bimbopoli. A partire dal 15 giugno, inoltre, ci si potrà “tuffare” a Mirabeach, il parco acquatico d’ispirazione caraibica.

Gardaland

Il parco divertimenti affacciato sulle sponde del lago di Garda si prepara ad inaugurare la nuova stagione, in partenza da sabato 23 marzo. Numerosissimi sono gli spettacoli che vanno ad arricchire il già ampio programma di Gardaland: torna Nautilus, il live show che vede la collaborazione della giornalista Cesara Buonamici. Tra le novità spicca invece !MPOSSIBILE, un fantastico spettacolo di magia e illusione per conquistare grandi e piccini. Atteso poi l’arrivo di Looney Tunes 4D, la nuova proiezione immersiva per tutte le età.

Quest’anno la street animation è più ricca che mai, con numerose scenografie distribuite lungo il percorso, per regalare sfondi meravigliosi alle nostre foto ricordo. Inoltre sono previsti tanti appuntamenti per i bambini: da Prezzemolo, la simpatica mascotte del parco, a Peppa Pig e JJ, per balletti sfrenati e divertimento a non finire. Per quanto riguarda le attrazioni, da giugno sarà disponibile una sorpresa unica: una ride innovativa ad alto impatto scenografico, per dare un brivido di emozione ai più coraggiosi.

Un’altra meraviglia da non perdere è il Gardaland SEA LIFE Aquarium, un acquario a tema che ospita oltre 5.000 animali marini: si rinnovano le tantissime proposte didattiche per i ragazzini, tutte improntate alla scoperta dell’affascinante mondo sottomarino e dell’educazione al rispetto dell’ambiente. Mentre l’estate porterà con sé la riapertura di Legoland Water Park, il parco acquatico più divertente d’Italia, tra scivoli e mattoncini colorati. Per le mamme e i papà, invece, ci saranno tanti appuntamenti serali con musica e DJ set esclusivi.

Oltremare

E a proposito di divertimento acquatico, giovedì 28 marzo riapre anche Oltremare, il family park di Riccione che festeggia il suo 20esimo anniversario. La Laguna dei Delfini ospita Ulisse, diventato già il beniamino dei più piccini, mentre tantissimi altri animali ci attendono nel lungo percorso d’intrattenimento, dai rapaci ai pony e ai protagonisti della fattoria. Non manca l’adrenalina, con gli enormi alligatori della giungla Darwin. Mentre quest’anno possiamo sorprenderci davanti alle sculture della mostra Scart: il lato bello e utile del rifiuto – Un mare da salvare.

MagicLand

Venerdì 29 marzo è il turno di MagicLand, il parco divertimenti alle porte di Roma. Ci sono diverse nuove attrazioni, pronte ad entusiasmare il pubblico di tutte le età: la prima è Katakumba, un tour dell’orrore che ci spingerà a fuggire dalla maledizione della Mummia, in un’ambientazione meravigliosamente inquietante. Spazio anche ad Haunted Hotel 2.0, per un’avventura da brividi. Gli amanti dell’adrenalina possono invece esplorare l’innovativo percorso di Mystika 2.0, con cadute sempre più imprevedibili, o i nuovi effetti speciali di Rapide 2.0. D’estate, invece, arriva una sfida divertentissima: si tratta di Battaglia Navale 2.0, tra le acque del lago abitato dal mostro Miogar.