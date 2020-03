Quando aprono Gardaland e il nuovo Legoland Water Park

editato in: da

Prezzemolo, la mascotte di Gardaland, il parco dei divertimenti più visitato d’Italia, lancia un appello ai suoi tantissimi giovani fan chiedendo loro di non mettersi in viaggio se, per qualche motivo, non lo si può fare. Il video è stato diffuso su Youtube e sui principali canali social dove Prezzemolo si unisce al messaggio lanciato da tanti personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport per sensibilizzare i fan sull’importanza del rispetto delle regole.

L’apertura del parco divertimenti, uno dei più celebri e frequentati in Italia, quest’anno avverrà più tardi, sicuramente dopo il 30 aprile. Saranno operative non solo tutte le attrazioni del parco, ma anche il Gardaland Sea Life Aquarium e i tre hotel tematizzati: il Gardaland Hotel, il Gardaland Adventure Hotel e il nuovissimo Gardaland Magic Hotel, per permetterà a tutti di vivere a pieno questa fantastica esperienza di intrattenimento.

Con la nuova stagione 2020 arrivano anche le novità come il “44 GATTI Rock Show”, esibizione musicale dedicata ai più piccoli; gli spettacoli del cinema in “4D con Wonder Woman – The 4D experience”; i giochi d’acqua con le fontane danzanti di “Aqua Fantasia – Storie di acqua, luci e colori” e i musical dal vivo proposti all’interno del programma “Gardaland Awards – Life is a movie”.

Confermata inoltre, sempre per ora, la data di inaugurazione del nuovo e attesissimo Legoland® Water Park che è prevista per il 29 maggio. Si tratta di un parco acquatico di 15mila metri quadrati, tutto a tema Lego, dove i bambini, dai 2 anni in su, potranno divertirsi a bordo piscina, con giochi interattivi o con esperienze uniche di costruzione. Il tutto mentre i genitori si rilasseranno in fantastici spazi verdi realizzati apposta per loro.

La struttura, dedicata agli amanti dei celebri mattoncini, permetterà ai piccoli di utilizzare al massimo la fantasia, vivendo avventure magiche. L’Italia, tra l’altro, è il primo Paese europeo ad ospitare il parco acquatico a tema Lego, già presenti (con successo) in California, Florida, Malaysia e Dubai.

Con questa grande novità Gardaland dimostra, come ha sempre fatto, di essere in grado di rinnovarsi e proporre sempre nuove esperienze adatte a tutte le età e a tutta la famiglia.