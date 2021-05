Riapre Zoomarine, il più grande Parco marino italiano

editato in: da

Zoomarine, il più grande parco marino italiano alle porte di Roma, riapre ufficialmente al pubblico il 17 giugno con attrazioni meccaniche e acquatiche, piscine, show dei tuffatori, 6 piscine dedicate a tutte le età e scivoli d’acqua.

Gli eventi previsti per la stagione estiva saranno in totale 25 con la novità del lettino incluso (salvo esaurimento disponibilità) nel biglietto d’ingresso del Parco.

In più, il 17 e il 18 giugno i bambini e ragazzi fino ai 16 anni avranno l’ingresso gratuito (accompagnati da un adulto pagante).

Ma le novità non finiscono qui. Torna l’adrenalinico spettacolo dei tuffatori che sanno emozionare il pubblico con evoluzioni acrobatiche mozzafiato, arriva ZooScuola Guida, un percorso all’aperto per i più piccoli che unisce la creatività all’educazione, e riapre il cinema che si trasforma in un’entusiasmante Roller Coaster 4D.

Vera chicca sarà poi il Museo del Selfie, il primo e unico in Italia, un museo interattivo su 400 mq composto da 25 postazioni dove i visitatori potranno conoscere storia e cultura del selfie e passare alla pratica divertendosi a scattare curiose foto senza alcun limite.

E non è ancora tutto: dal 19 giugno Zoomarine offrirà la possibilità di trascorrere una piacevole serata al Parco acquistando un biglietto che prevede attrazioni, uno show speciale dei tuffatori, animazione, pizza e cinema all’aperto per i bambini.

Tra gli eventi in programma per la nuova stagione, spazio anche alla solidarietà con le iniziative rivolte alle Associazioni a tutela della diversità in collaborazione con “L’Arte nel cuore Onlus” con madrina d’eccezione Claudia Gerini e il torneo Skymano con madrina Annalisa Minetti, attività focalizzata su salute e sport.

Una stagione ricca di programmi e appuntamenti dove non mancheranno youtuber e idoli dei giovanissimi come CiccioGamer89, il gamer più seguito d’Italia con più di 3 milioni d’iscritti al suo canale YouTube, Carolina Benvenga, artista e conduttrice della tv dei bambini, e Adrian Stoica, 3 volte Campione del Mondo e 27 volte Campione Europeo di Disc Dog.

Ancora, tra le eccellenze del Parco spiccano i 400 animali del giardino zoologico da ammirare insieme alle dimostrazioni educative dei delfini, leoni marini, foche, pappagalli e animali da compagnia. E quest’anno sono due le novità accolte nella famiglia di Zoomarine: gli scoiattoli volanti e il giardino dei lemuri.

Nel corso della stagione estiva, la sicurezza rimarrà una priorità con mascherine, distanziamento gel, ingressi contigentati, misurazione della temperatura all’ingresso, responsabilità e la raccomandazione di prenotare online biglietti e attività.

A Torvaionica, 400 animali, 40 ettari di verde, acqua e attrazioni per un’estate di divertimento e continue scoperte.