Genova, al via la promozione 2 notti in albergo al prezzo di 1

Il 2020 è stato un anno disastroso su molti fronti, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Il settore turistico ne ha pesantemente risentito, ma ora c’è uno spiraglio di luce: molte realtà italiane stanno pensando al modo di rilanciare il turismo, e tra queste spicca Genova, con un’iniziativa speciale.

La situazione, in tema di viaggi, è ancora precaria – nonostante alcuni dati facciano ben sperare in una graduale ripresa. Nei prossimi mesi potremmo assistere ad un lento ritorno alla normalità, soprattutto grazie alla diffusione del vaccino contro il Covid-19, e questo avrà conseguenze positive anche sul turismo. In quest’ottica, Genova ha deciso di giocare d’anticipo e lanciare una promozione incredibile, per attirare visitatori.

Negli ultimi anni la città ligure ha vissuto un trend positivo per quanto riguarda il flusso turistico, quindi l’amministrazione non vuole farsi trovare impreparata nel momento più delicato, ovvero nelle prime fasi della ripresa. E così il Comune di Genova, in accordo con la Camera di Commercio, ha delineato una strategia volta ad incentivare i visitatori a tornare ad ammirare le bellezze della Città della Lanterna, destinando 500mila euro ad una nuova iniziativa chiamata “voucher seconda notte e City Pass dedicato”.

L’offerta è decisamente allettante: i primi turisti che soggiorneranno negli alberghi genovesi potranno rimanere una notte gratis e otterranno il City Pass gratuito, un vero e proprio biglietto d’oro che permette di andare alla scoperta di alcune delle attrazioni più suggestive di Genova. A parlarne è Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio, rivelando quali sono le principali esperienze tra le quali scegliere : la mostra di Michelangelo ospitata presso Palazzo Ducale (appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte), l’Acquario di Genova (ideale per le famiglie) o una visita guidata al meraviglioso centro storico.

Normalmente il City Pass, che include anche i servizi di mobilità Amt, ha un costo di 46 euro a persona e prevede l’accesso gratuito a quattro attrazioni, da effettuarsi entro 24 ore. È facile dunque comprendere come l’offerta promossa dal Comune in occasione dell’arrivo del 2021 sia assolutamente conveniente per chi vuole concedersi un weekend tra le meraviglie di una delle città più suggestive del nostro Belpaese. Insomma, Genova è pronta a ripartire e vuole farlo in grande stile, andando incontro alle esigenze dei turisti che non vedono l’ora di rimettersi finalmente in viaggio.