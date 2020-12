Il vaccino anti Covid salverà i viaggi: ecco la prova

editato in: da

In Gran Bretagna è partita la campagna di vaccinazioni per contrastare la diffusione della pandemia di Covid. Il vaccino di Pfizer-BioNTech sarà somministrato a 20 milioni di persone, ognuno deve riceverne due dosi a distanza di tre settimane.

A dimostrazione del fatto che solo un vaccino efficace potrà spingere la gente a tornare a viaggiare il fatto che il Regno Unito ha riaperto all’outgoing dando così il via libera ai viaggi all’estero.

A partire dal 2 dicembre i cittadini britannici possono infatti tornare a viaggiare anche al di fuori dei confini nazionali. Naturalmente, una volta giunti a destinazione dovranno attenersi ad eventuali misure restrittive imposte dai governi locali.

Inoltre, nel caso visitassero Paesi non presenti nell’elenco dei corridoi di viaggio riconosciuti dal ministero della Salute britannico dovranno rispettare un periodo di quarantena nel Regno Unito, periodo che, a partire dal 15 dicembre, sarà ridotto da 14 a 5 giorni soltanto. Se il test risulterà negativo i cittadini provenienti dall’estero non dovranno sottoporsi a nessuna quarantena, mentre in caso di positività dovranno isolarsi per 14 giorni.

Ma non è tutto. L’effetto vaccino lo si è visto anche nella ripartenza – finalmente – delle compagnie aeree. Il via libera ai viaggi ha fatto sì che Ryanair mettesse immediatamente mano al proprio operativo, tanto da aumentare subito il numero di voli che collegheranno la Gran Bretagna con l’Italia.

A partire dal 16 dicembre e fino al 3 gennaio 2021 ci sarà sicuramente un nuovo volo da Bari a Londra Stansted (e viceversa) e sono aumentati quelli in partenza dall’aeroporto di Venezia Marco Polo verso al Capitale britannica, ma ne seguiranno sicuramente altri.

Speriamo che i britannici vengano anche in Italia, noi li accogliamo a braccia aperte. E voi, a casa, inziate a pensare al primo viaggio che farete non appena partirà la campagna di vaccini anche da noi.