I requisiti e i servizi di un albergo a 5 stelle in Italia

Quali caratteristiche deve avere un albergo per ottenere le 5 stelle? A stabilirlo è un Decreto emanato nel 2008, che ne fissa gli standard in modo preciso

Sappiamo che gli hotel a 5 stelle sono quelli che offrono ai loro ospiti maggiori servizi e lusso, ma quali sono gli standard che devono raggiungere per ottenerli?

Innanzitutto, è bene sapere che si tratta di una tipologia di classificazione che viene data su base oggettiva e che deve corrispondere a determinati parametri. Questo può consentire ai viaggiatori di sapere in anticipo che hotel stanno scegliendo e quali sono i servizi che si possono aspettare durante il loro soggiorno.

La normativa di riferimento è datata 2008 e si tratta di un Dpcm, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio 2009: sulla base di questa documentazione vengono stabiliti i dettagli grandi e piccoli che deve rispettare un hotel per arrivare alle cinque stelle, oltre che – naturalmente – anche tutti i servizi per le classificazioni precedenti. Il range delle strutture in Italia va da una a cinque stelle. In questo ultimo caso anche lusso o superior.

Quindi, quando si sceglie in che tipologia di struttura soggiornare per una vacanza o un viaggio, bisogna valutare che tipo di servizio desideriamo, oltre al prezzo e alla posizione. Quelli che servono per avere la classificazione 5 stelle.

Alberghi a 5 stelle: quali sono i servizi

Gli alberghi a 5 stelle sono quelli che garantiscono ai vacanzieri tantissimi servizi diversi, ma quali sono quelli più importanti che permettono di ottenere la classificazione?

Tra quelli più importanti che deve garantire una struttura ricettiva dotata di 5 stelle vi è la reception aperta 24 ore su 24, ma non solo anche il bar (o i bar) dovranno avere la medesima disponibilità per le camere. Inoltre, gli addetti che si interfacciano con gli ospiti devono conoscere almeno tre lingue straniere.

Ogni spazio deve essere dotato di riscaldamento e climatizzatore e il personale deve indossare appositi uniformi. Tra gli altri servizi di cui possono disporre gli ospiti vi sono: apposite sale dove poter fare riunioni e conferenze, parcheggio (anche quello aperto 24 ore su 24 che copra l’80 per cento delle camere), lavaggio e stiratura dei capi di abbigliamento in giornata. Vi sono inoltre il servizio di trasporto bagagli a cura di personale predisposto. Non devono mancare, naturalmente, servizio fax e fotocopiatrice e wi-fi per gli ospiti.

Le camere degli Hotel a 5 stelle: tutti i dettagli

Anche le camere degli hotel a 5 stelle devono rispondere a determinati requisiti. Innanzitutto, devono essere almeno sette e avere delle specifiche dimensioni minime. La stanza singola deve svilupparsi su almeno 9 metri quadrati, la doppia 16 e, per ogni posto letto aggiuntivo, devono esserci 6 metri quadrati in più. Il bagno deve essere 5 metri quadrati.

Nel bagno, che deve chiaramente essere completo di tutto, devono esserci teli, accappatoi e tutto ciò che può servire per l’igiene personale, oltre a un asciugacapelli. Nella stanza, invece, oltre all’arredamento base: spazio per i bagagli, poltrona, tv, rete satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, frigo bar, dispositivi per la chiamata degli addetti della struttura e tutto ciò che serve per ridurre i rumori.

I servizi nelle stanze

Anche i servizi che vengono garantiti nelle stanze sono importanti per determinare le stelle di una struttura. A partire dalla pulizia, che deve essere effettuata una volta al giorno con anche un riassetto nel pomeriggio.

La biancheria (di camera e bagno) deve essere cambiata ogni giorno, a meno che il cliente non chieda di procedere diversamente per tutelare l’ambiente.

Colazione e ristorante negli hotel 5 stelle

Da non sottovalutare anche la parte colazione e ristorante. Infatti entrambe devono essere servite in una sala apposita (per la colazione, in alternativa, nella stessa adibita a ristorante) ed entrambi i servizi devono poter essere forniti anche in camera. Negli orari predisposti.

Le strutture 5 stelle: cosa dobbiamo aspettarci

Gli spazi comuni delle strutture che hanno ottenuto le cinque stelle devono avere alcune caratteristiche. Tra queste: televisore ad uso comune, così come un telefono, un ingresso protetto da portico o pensilina, uno luogo adibito a guardaroba e deposito bagagli e sala ristorante. A questi si aggiungono altre aree: bar, spazio per lettura o divertimento e servizi igienici.

Lusso o superior: cosa cambia

Ci sono alcuni hotel 5 stelle che si possono fregiare anche della denominazione lusso o superior.

Ma che cosa vuol dire? nello specifico significa che sono in possesso di standard di classe interazionale. Qualche esempio? Vista panoramica, struttura particolarmente pregiata, qualità del servizio, ad esempio capace di essere personalizzato per ogni cliente, parchi, piscine e arredamento e complementi particolarmente pregiati. Ma si tratta solo di alcune delle numerose caratteristiche che devono possedere.

I dati italiani

Interessante vedere i numeri che caratterizzano la presenza degli alberghi a 5 stelle nel nostro paese. In Italia, dati del 2023, ci sono 668 hotel che presentano questa classificazione. Di questi la maggior parte si trova nelle seguenti regioni: Toscana, Lazio, Campania, Veneto e Lombardia. Il numero delle camere è di 44.768.