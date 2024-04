Crociere low cost: la promozione per un viaggio all inclusive

Alla scoperta delle colorate città del Mediterraneo o dei meravigliosi fiordi norvegesi: ecco la promozione per regalarsi una crociera all inclusive

Fonte: iStock | Ph. Ruth Peterkin Vacanze in crociera, l'offerta all inclusive

Sono sempre più numerosi i turisti che scelgono la crociera per le proprie vacanze. Salpare verso destinazioni sconosciute, godendosi giorni di navigazione in mare aperto e assaporando il lusso, per poi fare qualche escursione in città meravigliose: tutto ciò è sicuramente entusiasmante. Ma i costi, a volte sono proibitivi. Costa Crociere ha deciso così di lanciare una promozione all inclusive davvero speciale, su moltissimi dei suoi itinerari più richiesti. Scopriamo qualcosa in più.

Costa Crociere: la promozione all inclusive

Pagare una sola volta per poi non doversi più preoccupare delle spese: è questa la strategia adottata da Costa Crociere, per invogliare i passeggeri a vivere una delle loro esperienze più belle. La promozione all inclusive è proprio ciò di cui i turisti più “pigri” hanno bisogno, per avere tutto a portata di mano. In cosa consiste? Semplicemente, prenotando una vacanza entro il 31 maggio 2024 sarà possibile avere la cabina con pensione completa e il pacchetto My Drinks, comprendente bevande illimitate tutti i giorni – nonché tutte le spese accessorie come le tasse portuali, le quote di servizio e il volo (dove previsto). Le tariffe partono da appena 699 euro a persona, per una vacanza da sogno.

Inoltre, chi è ormai un cliente fidelizzato può sfruttare un doppio vantaggio: i soci Costa Club avranno, accanto all’offerta all inclusive, la possibilità di aderire alla Promo C|Club. Fino al 13 maggio 2024, i viaggi prenotati su un’ampia selezione di partenze riserveranno doppi punti “crociera”. Questa promozione sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e tra gli altri vantaggi di cui usufruire c’è la possibilità di un cambio data partenza gratuito in caso di inconvenienti. Ma quali sono gli itinerari che i soci e gli altri passeggeri possono prenotare, sfruttando la promozione?

Gli itinerari di Costa Crociere in promozione

Costa Crociere propone un ampio ventaglio di vacanze bellissime tra cui scegliere, approfittando della promozione all inclusive. Ci sono le crociere di 8 giorni nel Mediterraneo occidentale, per chi ama le vivaci città portuali di Italia, Spagna e Portogallo. Le partenze, a bordo di Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Pacifica, sono previste dai porti di Genova, Savona, Napoli, Cagliari, Civitavecchia e Palermo.

C’è poi l’opportunità di esplorare il Mediterraneo orientale, con le sue atmosfere più calde ed esotiche: a bordo di Costa Fascinosa e Costa Deliziosa, si partirà da Venezia-Marghera, Bari, Taranto e Catania. Chi vuole approfittare delle novità di stagione, può scegliere Costa Fortuna: la crociera di 8 giorni prevede la navigazione in Grecia e Turchia, con volo incluso. O ancora Costa Fascinosa, con il suo itinerario di 8 giorni per scoprire Grecia e Malta.

Un’altra meta particolarmente apprezzata, soprattutto da chi non teme il freddo, è il Nord Europa. Costa Favolosa partirà da Amburgo con tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni: si dirigerà verso Capo Nord, le isole Lofoten, l’Islanda e la Groenlandia. Spazio anche alla Scozia, con la nuova crociera di 8 giorni. Infine, Costa Diadema partirà da Copenhagen e Kiel per andare alla scoperta dei fiordi norvegesi e del famoso sole di mezzanotte, con itinerari di una settimana. Sono naturalmente inclusi i voli, in partenza da ben 14 aeroporti italiani.