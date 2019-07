Una notte speciale all’acquario di Genova: l’esperienza di dormire con delfini e squali

editato in: da

Chi ama il mare e il suo fantastico mondo, avrà sognato almeno una volta di dormire insieme a squali e delfini.

Oggi è possibile, grazie alla nuova esclusiva esperienza offerta dall’Acquario di Genova: una full immersion all’interno del mondo marino da vivere di notte.

Da luglio a settembre infatti, gli appassionati del mondo marino potranno conoscere il mare e i suoi abitanti, trascorrendo una notte nel suggestivo scenario del padiglione dei cetacei o davanti alla vasca degli squali.

Un’esperienza dedicata a viaggiatori solitari e famiglie, a disposizione infatti anche una camera totalmente dedicata a Spongebob, il famoso cartone animato che ha conquistato il cuore dei più piccoli.

L’acquario di Genova, offre la possibilità a gruppi ristretti di persone, massimo quattro, di addormentarsi e risvegliarsi osservando gli animali nelle grandi vasche dove vivono.

Una volta arrivati in loco, la struttura mette a disposizione un kit marino brandizzato Spongebob per un’esperienza immersiva che inizia già all’arrivo.

L’utilizzo del protagonista del noto cartone animato, non è un caso. Il progetto infatti è ispirato proprio a una notte all’acquario con Spongebob, iniziativa nata dalla collaborazione con Nickelodeon in occasione del concorso indetto per tutti i fans della spugna gialla.

L’acquario di Genova, ha pensato bene di rendere omaggio quindi al cartone animato, dando la possibilità ai viaggiatori di vivere il mondo marino senza filtri.

L’esperienza infatti, è organizzata per far conoscere il dietro le quinte del percorso espositivo dell’acquario che tutti conosciamo. Un tour unico che consente, a chi lo vive, di conoscere gli animali nel loro habitat naturale e di osservarli durante la quotidianità, ma non solo. Sarà possibile vedere dal vivo, biologi e veterinari mentre svolgono le loro attività con la fauna marina.

Una delle attività più belle a cui, i viaggiatori, sono chiamati a partecipare, è proprio quella del tour di controllo delle vasche al risveglio. Chi dormirà all’acquario di Genova, potrà prima dell’apertura al pubblico, assistere alle operazioni mattutine che lo staff svolge, tra queste, anche la preparazione della “colazione” agli animali.

Un’esperienza immersiva e sensoriale, dedicata agli amanti del mare, da non perdere.