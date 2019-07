I luoghi che hanno chiuso al turismo per colpa dei social network

Da qualche anno a questa parte, il turismo ha subito un'evoluzione davvero particolare: se un tempo si viaggiava per il piacere di scoprire mete nuove, oggi è l'ossessione per Instagram e per i like a farla da padrone. Migliaia di turisti si riversano nei siti maggiormente apprezzati per le loro meraviglie naturali, o per altre caratteristiche particolari che li rendono estremamente allettanti. Il tutto per poter scattare la foto perfetta da pubblicare sui social e ottenere l'agognata visibilità. Ma questo comportamento ha provocato seri danni ad alcune delle più incantevoli attrazioni del pianeta: ecco quali sono i luoghi che sono stati chiusi per overtourism.