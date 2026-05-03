Belfast è ora più vicina grazie ai nuovi voli: tra storia, cultura e atmosfera vivace, è il momento perfetto per scoprirla

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iStock Scorcio del Porticciolo di Belfast

Belfast, vivace capitale dell’Irlanda del Nord, negli ultimi anni ha saputo trasformarsi in una città contemporanea e dinamica, senza perdere il legame profondo con la propria storia e, passeggiando tra le sue vie, si percepisce subito questa doppia anima: da un lato l’eleganza dei palazzi storici e dei quartieri più rappresentativi, dall’altro una scena culturale in continuo fermento, tra arte urbana, festival, musica e nuovi spazi creativi.

E proprio ora, tra nuovi voli e un crescente interesse internazionale, è il momento ideale per scoprirla.

I nuovi voli dall’Italia

A rendere Belfast ancora più accessibile è l’arrivo di un nuovo collegamento diretto dall’Italia.

Infatti, la compagnia easyJet ha annunciato infatti la nuova rotta Roma Fiumicino – Belfast International, già disponibile alla vendita dal 24 aprile 2026, con voli operativi a partire dal 26 ottobre 2026. Il collegamento prevede due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, una soluzione perfetta per organizzare un city break, soprattutto nei mesi autunnali, quando la città si anima di eventi e atmosfere suggestive.

Con questa novità, Belfast diventa la settima città del Regno Unito collegata in maniera diretta alla capitale italiana, mentre salgono a ventuno le rotte operate da Roma Fiumicino da parte della compagnia, di cui sette proprio verso il Regno Unito.

Cosa vedere e fare a Belfast nel 2026

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Belfast è una città che si racconta grazie ai suoi simboli, ma anche tramite le sue trasformazioni più recenti, che ne fanno oggi una meta completa e sorprendente.

Il primo incontro con la città passa quasi inevitabilmente dal maestoso Belfast City Hall, elegante edificio in stile edoardiano che domina il centro con la sua imponenza e i suoi giardini curati. Poco distante si incontra uno dei simboli più forti dell’identità cittadina, il Titanic Belfast, museo interattivo pluripremiato dall’architettura che richiama la prua di una nave e che sorge proprio nel luogo in cui fu costruito il Titanic.

La città cambia volto spostandosi verso il Cathedral Quarter, il quartiere più creativo e vibrante: tra locali, gallerie, murales e musica dal vivo, si respira l’anima contemporanea di Belfast, mentre la Cattedrale di Sant’Anna spicca come punto di riferimento spirituale e architettonico.

Per cogliere poi la quotidianità, una tappa al St George’s Market è quasi imprescindibile: tra profumi, bancarelle e prodotti locali, lo storico mercato coperto restituisce un’immagine autentica della vita cittadina, fatta di incontri e tradizioni.

Se cercate una pausa più verde potete dirigervi verso i Botanic Gardens, dove la natura si unisce con l’architettura vittoriana della Palm House: all’interno del parco si trova anche l’Ulster Museum, una delle istituzioni culturali più importanti dell’Irlanda del Nord, capace di raccontare la storia, l’arte e l’identità della regione in modo coinvolgente.

Ma Belfast è anche memoria recente: per comprendere davvero la città, molti scelgono di partecipare a un Black Taxi Tour o di esplorare i murales e i Peace Walls, testimonianze ancora vive del passato politico e sociale che ha segnato profondamente il territorio.

Ancora, gli appassionati de Il Trono di Spade possono seguire il suggestivo Glass of Thrones Trail nel Titanic Quarter, un percorso scandito da vetrate artistiche ispirate alle casate e alle scene simboliche della serie, a pochi passi dai Titanic Studios: da qui, il viaggio può proseguire lungo la spettacolare Causeway Coastal Route, fino al Giant’s Causeway, uno dei paesaggi naturali più suggestivi d’Europa e Patrimonio UNESCO.

Infine, a rendere Belfast ancora più interessante nei mesi autunnali è il Belfast International Arts Festival, che tra ottobre e novembre trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso: oltre 320 eventi animano teatri, spazi pubblici e luoghi simbolo, con un ricchissimo calendario che spazia dalla danza alla letteratura, dalla musica folk agli spettacoli all’aperto.