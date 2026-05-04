Il treno diretto tra la capitale ceca e quella danese, passando per Dresda, Berlino e Amburgo , risponde a una domanda concreta: quella di chi vuole attraversare l’Europa senza prendere un aereo, senza fare scalo, senza ritrovarsi alle cinque di mattina in un terminal low cost a sperare che il volo non sia in ritardo.

Da venerdì 1° maggio si può salire a Praga e scendere a Copenaghen senza cambiare treno una sola volta. Un collegamento che sembrava sparito, e che in effetti mancava da oltre dieci anni, è tornato operativo e arriva in tempo per l’estate.

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Il nuovo treno da Copenaghen a Praga

I convogli scelti per la tratta sono i ComfortJet delle Ferrovie Ceche, capaci di trasportare fino a 555 passeggeri e di raggiungere i 230 km/h. Non parliamo di treni spartani o di carrozze datate rimesse in servizio per l'occasione.

A bordo c'è un ristorante, il Wi-Fi funzionante, spazio dedicato alle biciclette, e persino un cinema per bambini, pensato evidentemente per le famiglie che si avventurano su percorsi lunghi. Sul fronte accessibilità, i convogli sono dotati di sollevatori per sedie a rotelle.

C'è anche un dettaglio tecnico che può sembrare minore ma non lo è: i finestrini radio-trasparenti, che migliorano la ricezione del segnale durante il viaggio. Chiunque abbia mai perso la connessione in mezzo alla Germania su un treno qualunque capirà perché non è un dettaglio trascurabile.

I lavori di ammodernamento sulla linea Berlino Amburgo, appena conclusi, hanno reso possibile l'avvio del servizio proprio adesso. La tempistica non è casuale: il cantiere era il principale ostacolo operativo.

Non è un progetto isolato: rientra tra i primi dieci itinerari pilota della Commissione europea dedicati alle tratte ferroviarie a lunga percorrenza, quei collegamenti che negli ultimi decenni hanno sofferto più di tutti la concorrenza del trasporto aereo.

Ufficio Stampa

Itinerario e orari

I treni partono dalla stazione centrale di Praga, Hlavní Nádraží, con due corse al giorno valide tutto l'anno: alle 6:30 e alle 10:30. In estate, periodo in cui la domanda turistica cresce in modo sensibile, viene aggiunta una terza partenza pomeridiana alle 16:30.

Le fermate intermedie sono Dresda, Berlino e Amburgo, poi si prosegue fino a Copenaghen.

I tempi di percorrenza? Praga Amburgo si copre in 6 ore e 41 minuti, mentre per arrivare fino alla capitale danese il viaggio supera le 13 ore.

Come comprare il biglietto

I biglietti si possono acquistare presso le biglietterie internazionali delle compagnie coinvolte, sui siti e applicazioni mobile di ciascuna ma in Italia è molto comodo utilizzare Trenitalia che ne gestisce la vendita, proprio come per tutti i biglietti Interrail delle principali tratte europee.

Come trovare le promo migliori? Meglio consultare le tariffe su più canali; i prezzi del trasporto ferroviario sono dinamici e dunque quando la richiesta cresce anche i costi aumentano in modo proporzionale. Con un po’ di anticipo e mostrando flessibilità si trovano le opportunità più convenienti.

Come dichiarato da Francesco Cacciapuoti, Direttore Sales di Trenitalia, “la collaborazione con Interrail rende l'Europa ancora più vicina e accessibile. Grazie alla nuova connettività digitale, acquistare un Pass su trenitalia.com diventa un gesto semplice e immediato. Il nostro obiettivo è restituire al viaggiatore la libertà di vivere un'esperienza autentica e profonda, trasformando il viaggio in treno da semplice spostamento a cuore pulsante di un'avventura senza confini”.