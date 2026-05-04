Inaugurato il treno Copenaghen-Berlino-Praga, viaggio slow alla scoperta di magnifiche città europee

È tornato il collegamento diretto tra Praga e Copenaghen: via Berlino e Amburgo, senza cambi. In estate fino a 3 partenze al giorno

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Inaugurato il treno Copenaghen-Berlino-Praga, viaggio slow alla scoperta di magnifiche città europee
Ufficio Stampa
Nuovo collegamento in treno da Copenaghen a Praga

Da venerdì 1° maggio si può salire a Praga e scendere a Copenaghen senza cambiare treno una sola volta. Un collegamento che sembrava sparito, e che in effetti mancava da oltre dieci anni, è tornato operativo e arriva in tempo per l’estate.

Il treno diretto tra la capitale ceca e quella danese, passando per Dresda, Berlino e Amburgo, risponde a una domanda concreta: quella di chi vuole attraversare l’Europa senza prendere un aereo, senza fare scalo, senza ritrovarsi alle cinque di mattina in un terminal low cost a sperare che il volo non sia in ritardo.

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