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iStock Il Lago Dirillo si tinge di rosso

Tra i paesaggi dei Monti Iblei, nel cuore della Sicilia orientale, il Lago Dirillo ha assunto nelle ultime ore un aspetto insolito e spettacolare: le sue acque si sono, infatti, tinte di un rosso intenso, con sfumature che virano verso il magenta, dando vita a uno scenario sorprendente immortalato anche da spettacolari riprese effettuate con il drone. Le immagini, realizzate nella giornata di giovedì 30 aprile, mostrano l’invaso trasformato da un fenomeno naturale che ha attirato l’attenzione di residenti, curiosi e appassionati di fotografia naturalistica.

Il lago si trova nei pressi del comune di Licodia Eubea, nel territorio della provincia di Catania, in un’area caratterizzata da paesaggi collinari e da un delicato equilibrio ambientale e ,in queste ore è diventato protagonista di un evento raro dal forte impatto visivo: la superficie dell’acqua appare solcata da tonalità rosse e violacee che, viste dall’alto, conferiscono al bacino un aspetto quasi irreale.

La fioritura dell’alga

All’origine della colorazione anomala delle acque vi sarebbe la fioritura di una particolare alga rossa: si tratta di un fenomeno naturale che può verificarsi in presenza di specifiche condizioni ambientali, come temperature elevate, forte esposizione solare e una particolare concentrazione di sostanze nutritive nell’acqua. In simili circostanze, alcuni microrganismi acquatici proliferano con rapidità fino a modificare in maniera evidente il colore del lago.

Nel caso del Lago Dirillo, il rosso intenso osservato negli ultimi giorni presenta sfumature tendenti al magenta, una tonalità che rende il fenomeno ancora più evidente nelle riprese aeree: dall’alto, infatti, il contrasto tra la vegetazione tutt’intorno e la superficie colorata dell’invaso restituisce immagini di grande impatto visivo.

Fenomeni simili, seppur non frequenti, possono verificarsi in laghi, saline e bacini artificiali in diverse parti del mondo. Tuttavia, la comparsa improvvisa della colorazione in un’area dell’entroterra siciliano ha suscitato particolare curiosità proprio per la forza cromatica con cui il fenomeno si è manifestato.

Il Lago Dirillo e il suo ruolo nel territorio siciliano

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Il Lago Dirillo è un invaso artificiale creato mediante uno sbarramento del corso d’acqua omonimo e rappresenta uno degli elementi ambientali più importanti dell’area compresa tra il Catanese e il Ragusano, inserendosi in un territorio di notevole valore naturalistico.

La zona attorno al lago è caratterizzata da paesaggi tipici dei Monti Iblei, con una presenza significativa di vegetazione mediterranea e aree agricole. Nel tempo, il Dirillo è diventato anche un punto di riferimento per attività legate all’irrigazione e alla gestione delle risorse idriche locali, oltre a rappresentare un habitat per svariate specie animali.

Il recente fenomeno della colorazione rossa ha riportato l’attenzione sull’invaso e sulle sue condizioni ambientali. Negli ultimi mesi, infatti, l’area del fiume Dirillo era già stata al centro di iniziative legate alla tutela dell’ecosistema: due mesi fa, alla foce del corso d’acqua, era stata installata una barriera anti-inquinamento con l’obiettivo di contenere la plastica trasportata verso il mare di Acate, in provincia di Ragusa.

L’intervento era nato dalla necessità di limitare la dispersione dei rifiuti lungo il tratto finale del fiume e proteggere il litorale. La presenza di strutture di contenimento evidenzia quanto il tema della salvaguardia ambientale sia diventato centrale per questo territorio, soprattutto in relazione agli effetti dell’inquinamento sui corsi d’acqua e sugli ecosistemi costieri.