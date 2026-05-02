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iStock La facciata del Palazzo Ducale a Gubbio, visitabile gratuitamente il 3 maggio

Torna uno degli appuntamenti più attesi per i viaggiatori e gli amanti dell’arte e della cultura: la Domenica al Museo. Il 3 maggio, come di consueto la prima domenica del mese, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura permette di accedere ai musei e parchi archeologici con ingresso gratuito.

Da nord a sud, i musei che partecipano sono centinaia. Se non avete una vacanza in programma durante il ponte del 1° maggio, vi consigliamo di approfittarne per trascorrere una domenica all’insegna della scoperta del nostro incredibile patrimonio artistico e culturale.

Domenica al museo, da Nord a Sud

Partendo dal Nord, in Liguria, a San Terenzo, è possibile visitare il suggestivo castello cinquecentesco affacciato sul mare, mentre in Friuli-Venezia Giulia, a Grado, il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico espone lo straordinario relitto della nave romana Iulia felix. In Emilia-Romagna, a Modena, la Galleria Estense permette di immergersi nel patrimonio artistico accumulato dai duchi d’Este nel corso dei secoli. Infine, in Piemonte, a Torino, si può ammirare Villa della Regina, una splendida residenza sabauda del Seicento circondata da vigne e giardini sul modello delle ville romane.

Ufficio Stampa

Scendendo verso il Centro, nel Lazio, a Tarquinia, il Museo Archeologico Nazionale accoglie i visitatori nel prestigioso Palazzo Vitelleschi, mentre in Abruzzo, a Chieti, si possono esplorare i monumenti e le aree archeologiche che testimoniano la storia dell’antica Teate. Nelle Marche, l’Antiquarium statale di Numana racconta l’evoluzione della riviera del Conero dalla Preistoria all’età romana. In Umbria, a Gubbio, il Palazzo Ducale accoglie i visitatori tra arredi originari, vestigia medievali nel sottosuolo e una sezione dedicata all’arte contemporanea. In Toscana, il Parco archeologico di Vetulonia svela i resti dell’antica città etrusca che un tempo dominava il lago Prile.

Proseguendo verso il Sud, in Campania, a Napoli, apre le porte il Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini, un tesoro di arte e cultura nel cuore della città appena riaperto dopo numerosi anni di chiusura. In Puglia, a Bari, spicca la mole del Castello Svevo, imponente fortezza del XII secolo, mentre in Calabria, a Reggio Calabria, il MArRC mette in mostra i celebri Bronzi di Riace. Infine, in Sardegna, a Sassari, è possibile visitare il Museo Archeologico Sanna, principale istituzione archeologica ed etnografica della zona.

L’elenco completo delle strutture aderenti è disponibile sul sito ufficiale.

Informazioni pratiche per la visita

Tutti i luoghi che aderiscono all’iniziativa Domenica al Museo del 3 maggio saranno aperti in base ai propri orari ordinari di apertura, che consigliamo di consultare sui rispettivi siti ufficiali. È fondamentale consultare anche il sito ufficiale del Ministero della Cultura perché in alcuni casi, soprattutto per i musei più visitati, è richiesta o consigliata la prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite i canali ufficiali o delle singole istituzioni.