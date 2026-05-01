Le dieci mete più economiche dove viaggiare a giugno e settembre 2026 secondo Skyscanner: tra Europa e Nord Africa con voli a basso costo e meno folla

iStock Cattedrale di Santa Elisabetta a Kosice

Lo Smarter Summer Report di Skyscanner è uno studio basato sull’analisi dei dati di ricerca dei voli che individua i periodi e le mete più convenienti per viaggiare durante l’estate. Il report evidenzia come i mesi di giugno e settembre permettano di risparmiare grazie a una domanda più contenuta, mantenendo al tempo stesso condizioni climatiche ideali e un’offerta turistica completa. Pianificare un viaggio in questi periodi significa quindi trovare il giusto equilibrio tra prezzo, qualità e tranquillità.

Destinazioni economiche da visitare a giugno 2026

Giugno è uno dei mesi più vantaggiosi per organizzare una vacanza estiva. I dati mostrano chiaramente come scegliere destinazioni meno inflazionate consenta di accedere a voli a prezzi particolarmente competitivi, spesso molto più bassi rispetto all’alta stagione.

Tra le mete più convenienti emerge al primo posto Poprad, in Slovacchia, ideale per chi cerca natura e paesaggi montani spettacolari a costi contenuti. Anche Rabat (secondo posto) in Marocco si distingue per la convenienza, offrendo un mix affascinante di cultura e atmosfere nordafricane senza incidere troppo sul budget.

La Polonia si conferma una delle aree più accessibili d’Europa, con città come Szczecin (terzo posto), Lublin (quarto posto) e Poznań (nono posto) che permettono di scoprire centri storici autentici e meno turistici.

Allo stesso modo, Castellón de la Plana (quinto posto) rappresenta una valida alternativa alle località balneari spagnole più note come Valencia o Barcellona, garantendo mare e relax a prezzi più contenuti.

In Italia, Reggio Calabria (sesto posto) si distingue come una delle destinazioni più economiche del periodo, mentre città come Baden-Baden (settimo posto), Košice (ottavo posto), e Limoges (decimo posto) completano il quadro delle mete convenienti, perfette per chi vuole viaggiare spendendo meno senza rinunciare alla varietà dell’esperienza.

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Ecco i prezzi medi dei voli delle 10 destinazioni più economiche da visitare a giugno 2026:

Poprad (Slovacchia) — 55 sterline (63,80 euro); Rabat (Marocco) — 57 sterline (66,12 euro); Szczecin (Polonia) — 59 sterline (68,44 euro); Lublin (Polonia) — 62 sterline (71,92 euro); Castellón de la Plana (Spagna) — 63 sterline (73,08 euro); Reggio Calabria (Italia) — 68 sterline (78,88 euro); Baden-Baden (Germania) — 68 sterline (78,88 euro); Košice (Slovacchia) — 72 sterline (83,52 euro); Poznań (Polonia) — 74 sterline (85,84 euro); Limoges (Francia) — 77 sterline (89,32 euro).

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Destinazioni economiche da visitare a settembre 2026

Settembre rappresenta un altro momento ideale per viaggiare risparmiando. Con la fine dell’alta stagione, la domanda cala e i prezzi dei voli diventano ancora più accessibili, rendendo questo mese perfetto per chi cerca una vacanza più tranquilla e conveniente.

Poprad si conferma la destinazione più economica anche a settembre, con tariffe leggermente inferiori rispetto a giugno. Anche Dortmund (secondo posto) e Łódź (terzo posto) emergono come scelte interessanti per un city break economico, grazie a collegamenti aerei convenienti.

Rabat (quarto posto) resta una meta competitiva anche dopo l’estate, mentre Szczecin (quinto posto) e Castellón de la Plana (sesto posto) continuano a offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Questo dimostra come alcune destinazioni mantengano prezzi accessibili per periodi più lunghi rispetto ad altre.

Tra le mete da considerare ci sono anche Baden-Baden (settimo posto) e Brno (ottavo posto), perfette per chi cerca un’esperienza culturale senza spendere troppo. Göteborg (nono posto) offre invece un’opzione più originale nel Nord Europa, mentre Perpignan (decimo posto) combina mare e tradizioni francesi con costi più contenuti rispetto ad altre località più celebri.

Ecco i prezzi medi dei voli delle 10 destinazioni più economiche da visitare a settembre 2026: