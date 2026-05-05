Dal Duomo alle Dolomiti senza cambi: il nuovo Frecciarossa accorcia le distanze (e sogna Monaco)

Una novità straordinaria che accorcia le distanze tra la città e la montagna, con un progetto che guarda al futuro per collegare l'Italia all'Europa in treno

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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Dal Duomo alle Dolomiti senza cambi: il nuovo Frecciarossa accorcia le distanze (e sogna Monaco)
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Il Frecciarossa sui binari a Bolzano

C’è un nuovo modo di pensare il viaggio: meno stress, più fluidità, zero cambi, perfetto per i tempi di incertezza con i voli. Questa volta non è solo un concept, ma un progetto concreto firmato Trenitalia. Dal 20 giugno 2026 debutta il collegamento diretto tra Stazione di Milano Centrale e Fortezza, una piccola ma strategica località dell’Alto Adige. Tempo di percorrenza? Circa tre ore e mezza, senza cambi. Dunque, si parte dal Duomo e in poche ore si respira già aria di montagna, tra panorami alpini e vibes da vacanza slow.

Ma questo treno non è solo una nuova tratta. È un primo step verso qualcosa di molto più grande: il futuro collegamento diretto tra Milano e Monaco di Baviera, con l’obiettivo di spingersi ancora oltre, fino a Berlino entro il 2028. Una visione europea del viaggio, dove il treno torna protagonista, sostenibile e sempre più competitivo anche sulle lunghe distanze.

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