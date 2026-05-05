Perché andare a New York nel 2026, la città USA è pronta a festeggiare i 250 anni di indipendenza

Ci sono anniversari speciali che rendono le mete ancora più perfette: per New York il 2026 è un anno speciale con eventi imperdibili

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Angelica Losi

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Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Perché andare a New York nel 2026, la città USA è pronta a festeggiare i 250 anni di indipendenza
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Perchè viaggiare a New York nel 2026

Forse non lo sapete ma il 2026 è l’anno perfetto per visitare New York. Perché? Ci sono più voli diretti dall’Italia, migliori collegamenti aerei, non solo da Roma e Milano, e soprattutto ci sono tantissimi eventi in programma.

Ecco perché visitare la Grande Mela quest’anno vale davvero la pena… e la spesa.

Nuovi voli dall’Italia

Da maggio 2026 United Airlines opera il primo volo diretto nella storia tra Bari e New York Newark. 4 volte a settimana, con un Boeing 767. Si parte da Bari alle 9:35 e si atterra a Newark alle 13:45 ora locale. Il ritorno da Newark parte alle 15:40 e arriva a Bari la mattina dopo. La tratta è attiva fino all’8 settembre.

Per chi viene dalla Puglia o dalle regioni vicine, non è una piccola cosa. Fino ad oggi raggiungere New York significava per forza passare da Roma o Milano, con tutto quello che comporta.

United porta intanto fino a 15 voli al giorno dall’Italia verso gli Stati Uniti. Oltre a Bari, ci sono le rotte da Roma, Milano, Napoli, Venezia e Palermo: tutte su Newark, più Roma su Washington e su altri hub americani. Da Newark si connette poi a oltre 55 destinazioni nel continente americano.

New York, Skyline sulla città
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New York si prepara a un 2026 pieno di eventi

Independence Day

Il 4 luglio 2026 gli Stati Uniti compiono 250 anni. E New York non ha nessuna intenzione di lasciare che questa data passi in sordina.

Le celebrazioni partono il 3 luglio e vanno avanti fino all’8, con una concentrazione di eventi che non ha precedenti. Il più spettacolare, almeno sulla carta, è il Sail4th 250: una processione marittima con oltre 70 navi storiche e velieri che attraversa le acque intorno alla Statua della Libertà. Il tipo di scena che di solito si vede solo nei film.

Il 4 luglio c’è il Macy’s Fireworks Spectacular sull’East River: classico, grandioso, praticamente obbligatorio se sei in città. La sera del 3 luglio la sfera di Times Square scenderà per la prima volta fuori da Capodanno per celebrare i 250 anni.

Mondiali FIFA

La Coppa del Mondo 2026 è la più grande di sempre: 48 squadre, 104 partite, tre paesi. Inizia l’11 giugno in Messico e finisce il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

Già nella fase a gironi passano da lì Brasile, Francia, Germania, Inghilterra, Marocco. Il livello delle partite ospitate è altissimo anche prima della finale. Ma se si riesce a essere in città durante la settimana conclusiva del torneo, anche senza biglietto per lo stadio, l’atmosfera di New York con il mondo intero lì per il Mondiale è già uno spettacolo a sé.

Ariana Grande in concerto

7 anni senza concerti. Poi, luglio 2026, Barclays Center. Ariana Grande porta l’Eternal Sunshine Tour a Brooklyn con cinque date: 12, 13, 16, 18 e 19 luglio. Chi la segue e la ama, non aspettava altro che il suo ritorno… anche se già si era fatta vedere dai fan per la sua partecipazione a Wicked e Wicked 2.

Duchamp al MoMA

L’ultima retrospettiva americana dedicata a Marcel Duchamp risale al 1973. Mezzo secolo dopo, il MoMA ci riprova e lo fa in grande: 300 opere, dalla pittura alla scultura, dal cinema alla fotografia. La mostra è aperta dal 12 aprile al 22 agosto 2026.

Una retrospettiva di questo livello è il modo migliore per capire perché tutto quello che è venuto dopo, concettuale, installazioni, performance, passa in qualche modo da lui. Nella primavera 2027 la mostra si sposterà a Parigi, al Grand Palais e al Centre Pompidou ma passa prima da New York.

Il New Museum ha riaperto

Il 21 marzo 2026 il New Museum sulla Bowery ha riaperto dopo un’importante espansione. Il progetto è dello studio OMA e ha praticamente raddoppiato gli spazi espositivi. La mostra inaugurale lavora sul tema dell’essere umano nel mondo contemporaneo, con un’impostazione che già dalle prime recensioni sembra tutt’altro che didascalica.

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