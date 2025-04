Fonte: iStock Fuerteventura

Fuerteventura è l’isola delle Canarie dove i giorni scorrono a un ritmo più rilassato, un aspetto probabilmente dovuto al fatto che, agli occhi dei turisti, passa più inosservata rispetto alle vicine Tenerife o Lanzarote. Un fascino tranquillo che si rispecchia anche nelle sue produzioni artigianali, dove gli artisti, locali e non, esprimono la propria maestria creando pezzi unici sotto forma di ceramiche, lavorazioni tessili, realizzazioni in legno o con la pietra lavica.

I luoghi ideali dove acquistarli, oltre ai negozi e alle boutique, sono i mercatini dell’artigianato. Durante il vostro viaggio, controllate le date dei diversi mercatini: vengono organizzati quasi ogni giorno della settimana in diverse parti dell’isola! L’artigianato rappresenta un aspetto identitario importante tanto da essere preservato dall’Associazione degli Artigiani Creativi di Fuerteventura, nata con obiettivo di promuovere l’artigianato e i suoi professionisti attraverso eventi, fiere, vendita online, formazione, divulgazione e scambio di conoscenze a livello locale, nazionale e internazionale.

Dopo quest’introduzione sul mondo creativo dell’isola, lasciatevi ispirare dai nostri consigli su cosa comprare a Fuerteventura, tra souvenir artigianali e non solo.

Ceramiche artigianali

Ancora oggi, nelle Isole Canarie, un’ampia varietà di oggetti in argilla viene prodotta con le stesse tecniche millenarie delle popolazioni autoctone. Queste realizzavano i pezzi a mano, impiegando il metodo dell’urdido, una forma di modellamento con rotoli o “churros” di argilla che venivano avvolti uno sopra l’altro per dare forma ai lati. Infine, le creazioni venivano decorate con ocra rossa o incisioni e, in alcuni casi, con calendari lunari e solari estremamente precisi, come quelli ritrovati anche in alcuni siti di Fuerteventura.

Sia nei mercatini dell’artigianato che nelle diverse boutique, troverete un’ampia scelta di creazioni fatte a mano: acquistarle come souvenir significa portarvi a casa la vera essenza di Fuerteventura. Anche perché, spesso e volentieri, gli artigiani si ispirano ai paesaggi e ai colori dell’isola, dalle diverse tonalità del mare al verde dei licheni che ricoprono le pietre vulcaniche.

Lavorazioni tessili e con materiali naturali

Fuerteventura è famosa anche per i suoi tessuti, manufatti tradizionali intrecciati realizzati sull’isola da secoli. Troverete diverse creazioni, anche se le più belle restano gli incredibili tappeti. Se siete interessati ad acquistarli, potreste valutare di farveli spedire direttamente a casa!

Gli artigiani creano anche oggetti sfruttando i materiali naturali presenti sull’isola, come le foglie di palma, con le quali vengono realizzati borse, decorazioni, cestini o forme per il formaggio. A riflettere il profondo legame dell’isola con le sue radici agricole ci sono anche gli articoli realizzati in pelle.

Il formaggio Majorero

Se rientrate nella categoria di viaggiatori che ama portarsi a casa le specialità gastronomiche come souvenir, allora il prodotto da scegliere è in assoluto il formaggio Majorero. Prodotto con il latte di capra, un animale considerato da sempre un grande alleato per la popolazione di Fuerteventura, è prodotto e venduto in diverse varianti. “Fresco”, “semi-curado”, ossia stagionato per un mese, disponibile in diverse varianti come con olio d’oliva o ricoperto di paprika dolce, e “Curado”, ossia stagionato per 3 mesi, risultando più saporito e ideale per degustazioni con confetture di pomodori o mirtilli.