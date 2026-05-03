Poco affollate e distanti dalle rotte più battute, queste sono le mete da prendere in considerazione per una fuga estiva sorprendente

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Turku è la meta più sottovalutata, gioiello della Finlandia

Le mete più gettonate dell’estate sono solo una parte delle meraviglie del mondo da scoprire in viaggio: ci sono tantissimi altri luoghi sorprendenti che non vivono sotto ai riflettori, ma che si dimostrano perfette destinazioni per una vacanza estiva poco affollata, più economica e ricca di emozioni.

A stilare una classifica delle mete più sottovalutate del momento per una fuga che vale la pena essere vissuta è Skyscanner, con il suo Smarter Summer Report 2026, una guida utile per pianificare il modo intelligente i mesi estivi, basata sull’analisi delle tendenze di prenotazione. Ecco la top 10 delle mete poco conosciute e più sottovalutate da scoprire quest’estate.

Le 10 mete più sottovalutate dell’estate 2026

Oltre ad aver svelato la settimana e il giorno più economici per viaggiare quest’estate, ma anche le alternative smart estive e le mete più economiche di giugno e settembre, lo Smarter Summer Report di Skyscanner ha stilato anche la lista delle 10 destinazioni più sottovalutate del 2026: mete emergenti da tenere d’occhio ancora poco battute dal turismo di massa, ma capaci di offrire esperienze autentiche, paesaggi spettacolari e prezzi più accessibili. Tra queste spicca anche una città italiana affacciata su uno splendido mare: Crotone.

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Ecco la top 10 completa:

Turku (Finlandia): affacciata sul Mar Baltico, è una città storica e vivace, perfetta per chi cerca cultura nordica e natura; Thunder Bay (Canada): ideale per gli amanti degli spazi sconfinati, tra laghi, foreste e paesaggi selvaggi; Crotone (Italia): una delle perle meno conosciute della Calabria, con mare cristallino e storia millenaria; Kalymnos (Grecia): autentica e meno turistica rispetto ad altre isole greche, famosa per le sue scogliere e l’arrampicata; Ioannina (Grecia): città affascinante affacciata su un lago, ricca di storia e atmosfera balcanica; Isola di Pico (Portogallo): natura vulcanica, vigneti patrimonio UNESCO e paesaggi mozzafiato; Clermont-Ferrand (Francia): nel cuore dell’Alvernia, circondata da vulcani e perfetta per un viaggio tra natura e architettura; Kiruna (Svezia): nel Circolo Polare Artico, ideale per esperienze uniche tra natura estrema e cultura sami; Astypalea (Grecia): un gioiello candido del Dodecaneso, ancora lontano dal turismo di massa; Cordoba (Argentina): vivace e ricca di storia, è una delle città più interessanti del Sud America.

Queste mete condividono un elemento chiave: offrono molto, ma sono ancora poco inflazionate. Una combinazione sempre più ricercata da chi vuole viaggiare evitando folla e prezzi elevati.

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Quando e come viaggiare per risparmiare

Il report di Skyscanner non suggerisce soltanto dove andare, ma offre anche indicazioni utili su quando partire per risparmiare: dalle analisi emerge che i mesi di giugno e settembre continuano a essere tra i più convenienti per organizzare un viaggio estivo: le temperature sono piacevoli, i prezzi più contenuti e le destinazioni meno affollate rispetto all’alta stagione.

Anche la scelta dei giorni di partenza può fare la differenza: essere flessibili consente spesso di trovare tariffe più vantaggiose, evitando i picchi legati ai weekend o ai periodi di maggiore domanda.

Un altro trend sempre più evidente è la crescente attenzione verso mete alternative: scegliere destinazioni meno conosciute permette non solo di risparmiare, ma anche di vivere esperienze più autentiche e meno standardizzate.