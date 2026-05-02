Queste sono le mete più (e meno) gettonate per l’estate 2026 secondo i viaggiatori

L’Holiday Barometer 2026 fotografa le scelte dei viaggiatori: cresce la voglia di partire, ma sicurezza e contesto geopolitico influenzano sempre più le destinazioni

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Queste sono le mete più (e meno) gettonate per l’estate 2026 secondo i viaggiatori
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L'Italia sarà la meta scelta dalla maggior parte dei viaggatori quest'estate - In foto: Mondello (Sicilia)

Dove andremo in vacanza quest’estate? A scattare una fotografia sulle intenzioni di viaggio per l’estate 2026 è la 25ma edizione dell’Holiday Barometer del Gruppo Europ Assistance in collaborazione con Ipsos, la ricerca che ogni anno indaga trend, abitudini e comportamenti di viaggio in Europa, Nord America, Asia e Australia.

Un dato emerge con forza: la voglia di viaggiare è alta, ma l’attenzione alla sicurezza influenza primariamente le scelte di coloro che vorrebbero preparare le valigie e partire. Emerge infatti che 8 intervistati su 10, nei 26 Paesi coinvolti nell’indagine, sono entusiasti all’idea di viaggiare quest’anno, nonostante siano preoccupati dal contesto geopolitico globale instabile e dal costo della vita più elevato. Anzi, molti prevedono di aumentare il proprio budget per le vacanze rispetto all’anno scorso.

Ecco quali sono le mete più (e meno) gettonate per l’estate 2026 sia tra gli italiani sia tra gli altri viaggiatori europei.

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