Non solo Copenaghen: la città segreta di Aalborg è il tesoro da scoprire durante il 2026... e c'è un motivo in più per visitarla proprio ora

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Il 2026 è l'anno giusto per visitare Aalborg

Quando si pensa alla Danimarca le mete predilette sono alte eppure nonostante non rientri nella lista dei posti più instagrammabili d’Europa Aalborg sta guadagnando terreno e per il 2026 potrebbe diventare una delle mete top da scoprire. Perché? I motivi sono tanti, a partire da un nuovo collegamento aereo dall’Italia attivo dal 30 aprile con partenza ogni giovedì e per i numerosi eventi imperdibili in programma.

I nuovi voli dall’Italia

Aalborg si trova sul Limfjord, nel nord della Danimarca. Non è Copenaghen ma la città che negli ultimi anni ha investito sulla scena culturale, sulla gastronomia, sugli spazi pubblici. I danesi la conoscono bene ma i turisti italiani molto meno.

Dal 30 aprile Aalborg è raggiungibile direttamente dall’Italia senza scali. Volotea ha attivato il collegamento da Verona: ogni giovedì, dall’aeroporto Catullo, parte il volo diretto per il nord della Danimarca. Una frequenza settimanale, stabile per tutta la stagione estiva, che per la prima volta collega il Veneto al Limfjord senza passare per Copenaghen o altri hub nordici.

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Aalborg Carnival

Il 23 maggio la città si riempie di sfilate, costumi e musica. Si stima la presenza di tantissime persone lungo il percorso della parata. Una settimana di eventi culmina in quella giornata, con colori e caos che hanno poco a che fare con l’immagine austera che spesso si ha della Danimarca.

Tall Ships Races

Dal 30 luglio al 2 agosto arriva la Tall Ships Races, una delle manifestazioni veliche più spettacolari del circuito internazionale. Le navi a vela alte decine di metri attraccano lungo il lungomare del Limfjord, circa millecinquecento marinai da tutto il mondo, e la città si trasforma. Fuochi d’artificio, musica, cibo: i punti migliori per assistere all’arrivo delle imbarcazioni sono il ponte sul Limfjord, il lungomare di Havnefront e Lindholm Strandpark. Per Aalborg è un appuntamento di quelli che non si ripetono spesso; è l’ultima tappa dell’intera regata 2026.

Concerto di Lars Liholt

La Lars Lilholt Band suona a Skovrock, uno dei concerti all’aperto più attesi della stagione danese. Lilholt è una di quelle figure della musica folk-rock scandinava che fuori dalla Danimarca quasi nessuno conosce, ma che lì riempie i parchi da trent’anni. Vale il viaggio anche solo per questo.

Aalborg Streetfood

Sul fronte gastronomico, la tappa obbligata è Aalborg Streetfood, mercato permanente ricavato da una vecchia fabbrica di mobili sul porto di Skudehavnen. Cucina da tutto il mondo, banco dopo banco, con un’atmosfera che mescola il recupero industriale all’informalità tipica dei mercati nordici. Costa poco, è pieno di gente del posto e non ha nulla a che fare con il turismo da depliant.

Gli eventi per bambini allo zoo

È l’attrazione più visitata della città, e non è difficile capire perché. Lo zoo di Aalborg ospita una delle famiglie di orsi polari più famose del circuito zoologico europeo, seguita da migliaia di persone anche via webcam, prima ancora di mettere piede in Danimarca.

Il 20 giugno l’attrazione celebra l’avvento dell’estate a modo suo con un evento pensato a misura di bambino. Protagonista della giornata è Pindsvinet Børste, il riccio più famoso della Danimarca, che sale sul palco della Zoofariscenen alle 11 e alle 13 con due spettacoli dal vivo, e nel mezzo riceve i piccoli fan in due sessioni di meet and greet.