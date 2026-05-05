Come sempre, si applicano termini e condizioni, e l’offerta scade entro il 6 maggio . Il nome dice tutto: è una promo flash, quindi o si coglie al volo oppure svanisce e le destinazioni selezionate sono un mix perfetto tra mare italiano, vibes mediterranee e city break dal fascino autentico.

Ormai aspettiamo le promo lampo come lo stipendio, soprattutto quelle che compaiono all’improvviso e fanno venire voglia di aprire Google Maps, segnare nuove mete e partire senza pensarci troppo. Questa volta Ryanair gioca d’anticipo sull’estate con una promo flash davvero interessante: voli a partire da 16,99 euro (in realtà anche meno da alcuni aeroporti italiani!) per viaggiare tra il 6 maggio 2026 e il 30 giugno 2026 . Un’occasione perfetta per chi vuole concedersi un primo assaggio di estate, evitando l’alta stagione e i prezzi gonfiati.

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Da Milano Malpensa a Brindisi

Dal dinamismo del nord alla luce abbagliante della Puglia: il collegamento da Aeroporto di Milano Malpensa a Brindisi è una di quelle rotte che fanno venire voglia di staccare tutto, subito. Il prezzo parte da 17,00 euro e già questo basta a far scattare la voglia di prenotare.

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Brindisi è il punto d’ingresso ideale per esplorare il Salento: mare cristallino, spiagge dorate, masserie immerse negli ulivi e tramonti che sembrano usciti da una cartolina. Il centro storico è raccolto ma elegante, con il lungomare che invita a passeggiate lente e aperitivi vista porto. Perfetta per un long weekend rigenerante, neanche a dirlo anche con un’offerta enogastronomica favolosa. Inoltre, Lecce ad esempio non ha aeroporto, quindi anche se non si vuole restare su Brindisi, questa offerta è comunque da cogliere per altre mete salentine.

Da Bologna ad Alicante

Chi cerca un mix tra relax e movida trova in Alicante una risposta immediata. Il volo da Bologna parte da 14,99 euro, una cifra che rende difficile trovare scuse. Alicante è sole quasi tutto l’anno, ma in questo periodo dà il meglio: temperature ideali, meno folla e un’atmosfera ancora autentica.

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Il Castello di Santa Bárbara domina la città dall’alto, regalando panorami spettacolari sul Mediterraneo. Sotto, il lungomare Explanada de España con le sue piastrelle ondulate è super instagrammabile ed è perfetto per una passeggiata al tramonto, durante le ore meno calde. Tra tapas, spiagge urbane e serate vivaci, è una destinazione che sa bilanciare relax e energia.

Da Roma Fiumicino a Zara

Per chi ha voglia di cambiare scenario senza allontanarsi troppo, la tratta da Roma Fiumicino a Zara è una chicca. Prezzi da 16,99 euro per scoprire una delle perle della costa croata. Zara ha un fascino discreto ma evergreen, senza tempo: rovine romane, chiese medievali e un mare che sembra irreale per quanto è limpido.

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Il vero spot imperdibile oltre alle bellezze naturali? L’Organo Marino, un’installazione unica che trasforma il movimento delle onde in musica. Al tramonto, poi, la città si accende di colori caldi e crea un’atmosfera quasi cinematografica. È la meta ideale per chi cerca un’esperienza più lenta, ma con una forte identità.