3 mete low cost che sanno già di estate da scoprire con la promo flash Ryanair

Volete viaggiare verso l'estate a prezzi ridotti? Con l'offerta flash di Ryanair potete raggiungere tre città europee a cui (forse) non stavate ancora pensando

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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3 mete low cost che sanno già di estate da scoprire con la promo flash Ryanair
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Vista del centro storico colorato di Alicante

Ormai aspettiamo le promo lampo come lo stipendio, soprattutto quelle che compaiono all’improvviso e fanno venire voglia di aprire Google Maps, segnare nuove mete e partire senza pensarci troppo. Questa volta Ryanair gioca d’anticipo sull’estate con una promo flash davvero interessante: voli a partire da 16,99 euro (in realtà anche meno da alcuni aeroporti italiani!) per viaggiare tra il 6 maggio 2026 e il 30 giugno 2026. Un’occasione perfetta per chi vuole concedersi un primo assaggio di estate, evitando l’alta stagione e i prezzi gonfiati.

Come sempre, si applicano termini e condizioni, e l’offerta scade entro il 6 maggio. Il nome dice tutto: è una promo flash, quindi o si coglie al volo oppure svanisce e le destinazioni selezionate sono un mix perfetto tra mare italiano, vibes mediterranee e city break dal fascino autentico.

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