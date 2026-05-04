La classifica è quella di World’s 50 Best Beaches , ormai un appuntamento fisso per chi lavora nel settore e per chi il mare lo insegue ogni estate con una certa serietà. Il meccanismo è rodato: più di mille tra esperti, giornalisti di viaggio e i cosiddetti Beach Ambassadors hanno votato le loro preferenze, con ogni spiaggia valutata su otto parametri: unicità del paesaggio, assenza di folla, qualità dell’acqua, fauna selvatica, probabilità di trovare condizioni ideali. Non è solo estetica, insomma. Il risultato 2026 premia soprattutto il Mediterraneo, che domina in lungo e in largo.

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Fteri beach è la spiaggia più bella d’Europa

La spiaggia più bella d’Europa nel 2026 è Fteri Beach, una meraviglia greca sull’isola di Cefalonia. Un vero angolo di paradiso che ha trionfato su tutte le altre.

Quest'anno ha vinto lei. Superando Cala Macarella a Minorca e tutte le altre nella top 50. E in qualche modo ha senso: in un'epoca in cui le spiagge più belle diventano virali e poi si riempiono fino all'inverosimile, la classifica ha premiato un posto che resiste ancora, che non si è ancora arreso alla logica del tutto esaurito ad agosto.

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Le 9 spiagge italiane premiate

Nella classifica delle spiagge più belle d’Europa, l’Italia ha sbancato: sono 9 le meraviglie premiate nella top 50 spaziando tra isole e litorali da sogno. Ecco quali sono quelle che conquistano il titolo nel 2026 e perché. E c’è una regione che vince sulle altre: la Sardegna.

Cala dei Gabbiani, Nuoro

La prima italiana in classifica è sul podio come terza classifica. Siamo nella costa sud-orientale della Sardegna, nel golfo di Orosei. Cala dei Gabbiani è esattamente il tipo di spiaggia che fa capire perché la Sardegna abbia una reputazione che gli altri non riescono a scalfire.

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La Pelosa, Sassari

La Pelosa è una di quelle spiagge che compaiono nei sogni di chi non ci è mai stato e nei ricordi di chi c'è stato almeno una volta. La torre aragonese sullo sfondo, il fondale basso e trasparente, i colori che di mattina presto sembrano quasi irreali. Negli ultimi anni l'accesso è stato regolamentato con un sistema di prenotazione obbligatoria; una scelta controversa, ma che ha permesso di preservare un ecosistema marino che l'afflusso estivo aveva messo sotto pressione.

Tuerredda, Cagliari

Nel Sulcis, sulla costa sud-occidentale dell'isola raggiungiamo la tredicesima posizione con una meraviglia in provincia di Cagliari. Tuerredda è una falce di sabbia bianchissima affacciata su un mare che cambia colore con la luce, con l'isolotto di Tuerredda proprio davanti che invita a nuotare. La strada per arrivarci è stretta, il parcheggio limitato, e in luglio e agosto il traffico può diventare un problema serio.

Cala Coticcio, Caprera

Cala Coticcio si trova sull'isola di Caprera, nell'arcipelago della Maddalena e conquista la diciannovesima posizione in classifica. Accessibile solo via mare, è uno di quegli angoli rimasti fuori dal tempo. Le acque sono di un turchese acceso, quasi violento, e la macchia mediterranea arriva fin quasi alla riva.

Praia i Focu, Vibo Valentia

Al ventunesimo posto in classifica una spiaggia della Calabria: Praia i Focu è un gioiello della Costa degli Dei che viene apprezzata per le sue scogliere mozzafiato. Si trova sul versante occidentale del promontorio di Capo Vaticano, nel comune di Ricadi.

Is Arutas , Oristano

Is Arutas è celebre per la sua sabbia particolare: granelli bianchi e traslucidi di quarzo, più simili a riso che a sabbia comune: questa particolarità le fa raggiungere il trentatreesimo posto. Il mare davanti è basso e chiaro, il vento di maestrale che spira quasi sempre rende l'acqua fresca e increspata nel modo giusto. Se avete bambini piccoli, è probabilmente la spiaggia più adatta della lista.

Spiaggia della Riserva dello Zingaro, Trapani

Il Parco Naturale dello Zingaro, sulla costa nord-occidentale della Sicilia, è una delle poche aree costiere italiane rimaste completamente intatte. La spiaggia della Riserva dello Zingaro è la più conosciuta, ma ce ne sono altre lungo il percorso, ognuna diversa per conformazione e colore dell'acqua. Siamo al trentaseiesimo posto della top 50.

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Cala Brandinchi, Sassari

Costa orientale della Sardegna, Gallura: Cala Brandinchi ha un fondale talmente basso da permettere di camminare per decine di metri senza perdere i piedi, il che la rende perfetta se viaggiate con bambini o se semplicemente vi piace l'idea di stare in piedi in mezzo al mare come se fosse un lago. Raggiunge la quarantesima posizione.

Cala Luna, Nuoro

Cala Luna è una delle spiagge più iconiche della Sardegna e secondo la top 50 anche d’Europa: grotta alle spalle, ghiaia e sabbia mista, il torrente di Santa Lucia che ci arriva dentro. Si raggiunge dal mare o attraverso un lungo trekking che parte da Cala Gonone. Siamo al quarantaseiesimo gradino… un vero successo per l’isola italiana.

La classifica completa delle 50 spiagge più belle d'Europa

Se state pianificando le prossime vacanze estive e volete avere un quadro completo di dove il mare europeo è ancora capace di sorprendere, eccola qui. Dalla Grecia alla Norvegia, dalla Sicilia all'Islanda: c'è posto per tutti i gusti, anche per quelli più freddi.