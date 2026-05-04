Incoronate le 50 spiagge più belle d’Europa nel 2026: 9 meraviglie italiane in classifica

Sono state incoronate le 50 spiagge più belle d'Europa del 2026 e l'Italia domina la scena con ben 9 autentiche meraviglie da scoprire

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Angelica Losi

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Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Incoronate le 50 spiagge più belle d’Europa nel 2026: 9 meraviglie italiane in classifica
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Fteri beach a Cefalonia è tra le 50 spiagge più belle d'Europa nel 2026

La classifica delle 50 spiagge più belle d’Europa del 2026 stilata da worlds 50 Best Beaches ha visto trionfare ben 9 spiagge italiane, un dato praticamente da record che premia tantissime località balneari nostrane.

La classifica è quella di World’s 50 Best Beaches, ormai un appuntamento fisso per chi lavora nel settore e per chi il mare lo insegue ogni estate con una certa serietà. Il meccanismo è rodato: più di mille tra esperti, giornalisti di viaggio e i cosiddetti Beach Ambassadors hanno votato le loro preferenze, con ogni spiaggia valutata su otto parametri: unicità del paesaggio, assenza di folla, qualità dell’acqua, fauna selvatica, probabilità di trovare condizioni ideali. Non è solo estetica, insomma. Il risultato 2026 premia soprattutto il Mediterraneo, che domina in lungo e in largo.

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