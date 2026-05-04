Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Il grazioso lungolago di Porto Ceresio

Un treno antico, con vagoni che hanno fatto la storia delle ferrovie italiane, è pronto ad accendere i motori per intraprendere un viaggio emozionante che parte da Milano Centrale e conduce verso il confine svizzero del lago di Lugano. Si chiama Ceresio Express, della Fondazione FS, ed è composto dalle storiche carrozze “Centoporte” degli Anni ’30 e dalle Corbellini degli Anni ’50, tutte trainate da una locomotiva elettrica d’epoca.

Il punto di arrivo è Porto Ceresio, uno di quei luoghi che conquistano subito per la loro tranquilla autenticità: in passato era un villaggio di pescatori e barcaioli, oggi è una meta ideale per chi cerca relax, natura e un ritmo lento, lontano dai luoghi affollati dei grandi laghi più celebri. Piccolo e raccolto, regala ampi panorami e una posizione strategica unica: si trova infatti in Lombardia, in provincia di Varese, ma sul confine con la Svizzera, in un tratto del lago dove l’Italia sembra allungarsi verso il Canton Ticino.

L’appuntamento è per domenica 17 maggio 2026, ma vi consigliamo di prenotare in anticipo: i viaggi sui treni storici italiani vanno sempre a ruba!

Il viaggio a bordo del Ceresio Express

Il fischio di partenza del Ceresio Express è fissato per le 08:30 del 17 maggio nella stazione di Milano Centrale. Il treno intraprende quindi un viaggio attraverso tutta la provincia di Varese, effettuando fermate intermedie a Rho, Busto Arsizio e Gallarate, prima di immergersi nel paesaggio verdeggiante del nord della Lombardia. Lungo il tragitto, il personale in divisa dell’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane assisterà i viaggiatori.

L’arrivo a Porto Ceresio è previsto per le 10:12, proprio sulle sponde del lago di Lugano. Una volta scesi dai vagoni storici, si ha a disposizione un’intera giornata per esplorare le bellezze di Porto Ceresio.

Cosa fare a Porto Ceresio? Sicuramente esplorare il centro storico di questo grazioso borgo e camminare sul suo lungolago: una passeggiata panoramica che si snoda per oltre due chilometri tra giardini, caffè e case storiche (molte risalenti all’Ottocento) affacciate sull’acqua. Il lungolago offre anche una spiaggia attrezzata, ma poco distante ci sono altre spiaggette libere più tranquille e lontane dalla folla: il luogo perfetto in cui rilassarsi, ammirando scorci suggestivi sulle montagne e sulla sponda svizzera immersi in un’atmosfera che invita a fermarsi.

Il viaggio promette di diventare ancor più memorabile per tutti coloro che amano muoversi sulle due ruote: il treno mette a disposizione un bagagliaio attrezzato in cui si potrà caricare la propria bicicletta gratuitamente. Un invito a pedalare sul lungolago e spingersi sui sentieri che si snodano tra i boschi della zona. Il rientro verso Milano è previsto alle 16:48, con arrivo programmato per le 18:08.

Quanto costa e come prenotare il viaggio

I biglietti per viaggiare a bordo del Ceresio Express hanno un costo di 11 euro a tratta (andata o ritorno) per gli adulti, mentre per i bambini (da 0 a 14 anni non compiuti) sono gratuiti, con prenotazione del posto a sedere.

Per acquistarli, si possono sfruttare tutti i canali messi a disposizione da Trenitalia: il sito web ufficiale, le biglietterie e i self-service di stazione e le agenzie di viaggio abilitate.