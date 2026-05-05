Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

L'inchino nella tradizione giapponese, la più educata del mondo

Ci sono luoghi nel mondo in cui basta veramente poco per sentirsi a casa: un sorriso spontaneo, qualcuno che si ferma ad aiutarti, una gentilezza inattesa. Altri, invece, richiedono più tempo per essere compresi. La vera differenza tra le varie destinazioni di viaggio del mondo non è sempre solo quello che si vede, ma quello che si vive e come le persone ci accolgono. Educazione, rispetto e attenzione verso gli altri sono gli elementi analizzati dalla nuova classifica di Remitly, che ha sottoposto un questionario a più di 4.600 persone provenienti da 26 Paesi diversi, chiedendo di indicare le nazioni che, secondo la loro esperienza personale, ospitano le persone più educate.

Quando si parla di educazione non sorprende che il Giappone si sia aggiudicato il primo posto; a stupire sono invece altri Paesi, come anche l’Italia, che è presente nella classifica, ma non brilla particolarmente. Ecco la top 5 dei Paesi più educati al mondo e la classifica completa.

La top 5 dei Paesi più educati al mondo

Dopo il Giappone, sul secondo gradino del podio delle destinazioni più educate del pianeta, troviamo il Canada (che secondo lo studio è anche percepito come il Paese più amichevole in assoluto), mentre al terzo si posiziona il Regno Unito.

Dalla ricerca emerge una top 5 piuttosto netta, con un Paese che domina su tutti:

Giappone: scelto dal 35,15% degli intervistati; Canada: scelto dal 13,35%; Regno Unito: scelto dal 6,23%; Cina: scelta dal 3,07%; Germania: scelta dal 2,80%.

Un dato importante: questa classifica non misura la maleducazione, ma semplicemente quali nazioni vengono più spesso associate alla cortesia.

1° Giappone, dove il rispetto è parte della cultura

Al primo posto si trova il Giappone, con oltre un terzo delle preferenze globali. Un risultato che non sorprende: qui la cortesia è codificata nella vita quotidiana.

L’inchino, ad esempio, non è solo un saluto, ma un gesto carico di significato, che esprime rispetto e riconoscimento dell’altro. Anche la lingua giapponese riflette questa attenzione: esistono forme specifiche di cortesia e livelli di formalità che cambiano a seconda dell’interlocutore. Il risultato è una società in cui il rispetto reciproco non è solo una regola, ma un’abitudine radicata.

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2° Canada, tra gentilezza e accoglienza

Al secondo posto c’è il Canada, spesso citato come uno dei Paesi più cordiali al mondo. Non a caso, nello stesso studio è risultato anche il più “amichevole” in assoluto.

La fama dei canadesi di chiedere spesso “scusa” è diventata quasi uno stereotipo, ma riflette una cultura in cui educazione e rispetto sono centrali nelle interazioni quotidiane. Questo, insieme alla qualità della vita e alle opportunità lavorative, rende il Canada una delle mete più ambite per chi decide di trasferirsi all’estero.

3° Regno Unito, la patria delle buone maniere

Il Regno Unito conquista il terzo posto grazie a una tradizione consolidata di buone maniere. “Please” e “thank you” sono parte integrante del linguaggio quotidiano, così come il rispetto delle file, quasi una vera istituzione culturale (basta andare in qualsiasi stazione metro per capire di cosa stiamo parlando).

Accanto a questa formalità, però, c’è anche un tratto distintivo: l’umorismo britannico, spesso ironico e autoironico, che può sorprendere ma contribuisce a creare un’identità sociale unica.

4° Cina, tra cortesia e tradizione

Al quarto posto troviamo la Cina, dove il concetto di educazione è profondamente legato ai valori del Confucianesimo.

Il rispetto per gli anziani, l’attenzione alla gerarchia e la ricerca dell’armonia sociale si riflettono nel modo in cui le persone comunicano e gestiscono i loro rapporti. Anche nei momenti di disaccordo, spesso si preferisce un approccio indiretto, volto a preservare la relazione.

5° Germania, tra rispetto e precisione

Chiude la top 5 la Germania, dove la cortesia si esprime in modo diverso, ma altrettanto evidente. Qui sono fondamentali la puntualità, l’affidabilità e il rispetto degli spazi e delle regole. Un esempio concreto? Il fatto di evitare rumori nelle ore serali o la domenica, che è considerato tradizionalmente un giorno di riposo. La comunicazione tedesca può apparire più diretta, ma è proprio questa chiarezza a essere percepita come forma di rispetto.

La classifica completa dei Paesi più educati al mondo

Se nella top 5 compaiono i Paesi “modello” famosi proprio per la loro cortesia, la classifica completa restituisce una fotografia ancora più ampia di come il rispetto venga percepito a livello globale.

Accanto ai primi cinque, compaiono molti Paesi del Nord Europa, come Svezia, Danimarca e Finlandia (dove educazione e senso civico sono parte integrante della vita quotidiana), ma anche realtà più eterogenee come Sudafrica, India e Thailandia.

E l’Italia? Anche il Belpaese è stato inserito nella classifica delle 25 nazioni più educate del mondo, ma sorprendentemente si posiziona nella parte bassa della graduatoria, ovvero al 24° posto.

Ecco la classifica completa (tra parentesi la % di intervistati che hanno scelto quella nazione):