Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Getty Images Il Padiglione principale (rinnovato) della Biennale di Venezia

La Biennale d’Arte di Venezia 2026 trasforma la città lagunare in un museo diffuso a cielo aperto. Tra musei, palazzi storici, fondazioni e spazi indipendenti, l’arte contemporanea invade ogni angolo della città in uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama internazionale: 99 padiglioni nazionali, 31 eventi collaterali e 7 Paesi al debutto assoluto (Guinea, Guinea Equatoriale, Nauru, Qatar, Sierra Leone, Somalia e Vietnam) sono distribuiti tra i Giardini, l’Arsenale e tantissime altre sedi in città.

Ecco una mappa delle sedi e dei progetti in programma quest’anno e come parteciparvi.

La 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia inizia il 9 maggio 2026 (con una pre apertura per la stampa il 6, 7 e 8 maggio) è si chiude domenica 22 novembre.

Il titolo è In Minor Keys, il progetto postumo di Koyo Kouoh (venuta a mancare a maggio 2025), la prima curatrice africana nella storia della Biennale Arte. La Biennale è stata organizzata nel rispetto della sua visione.

Il tema parte da un’idea semplice ma precisa: spostare lo sguardo verso ciò che di solito resta in secondo piano. In Minor Keys richiama le tonalità minori della musica, legate a malinconia, profondità e introspezione, e le traduce in un approccio curatoriale. Qui l’arte invita a uscire dalla logica dello spettacolo per entrare in una dimensione più raccolta, dove contano le sfumature, le narrazioni marginali e le esperienze intime.

In tutto sono 111 gli artisti, provenienti da cinque continenti.

La novità inaspettata

La Biennale di Venezia 2026 dedicata all’arte contemporanea si apre con una novità inattesa: a pochi giorni dall’inaugurazione, la giuria internazionale si è dimessa dopo le tensioni legate alla partecipazione di Russia e Israele. Il risultato è un cambio di rotta netto: i premi li decide il pubblico e nascono i “Leoni dei Visitatori”, uno per il miglior partecipante della mostra In Minor Keys e uno per la migliore partecipazione nazionale.

Si vota dal 9 maggio al 22 novembre, con risultati annunciati a fine mostra. Possono partecipare solo i visitatori con biglietto che abbiano visitato sia Giardini sia Arsenale, esprimendo un solo voto per ciascun premio.

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I Giardini della Biennale di Venezia

I Giardini della Biennale ospitano 29 padiglioni nazionali permanenti, costruiti a partire dal 1907 e firmati in alcuni casi da architetti di fama mondiale come Alvar Aalto (Finlandia), Carlo Scarpa (Venezuela), Gerrit Rietveld (Paesi Bassi) e Josef Hoffmann (Austria). In occasione della 61. Esposizione Internazionale d’Arte In Minor Keys, i padiglioni diventano una mappa corale di temi che attraversano identità, memoria e trasformazione, con installazioni che vanno dalla performance alla scultura, fino a dispositivi immersivi e pratiche sonore.

Si passa dall’Australia di Khaled Sabsabi con il viaggio mistico de “The Conference of the Birds”, e poi dall’Austria di Florentina Holzinger con “Seaworld Venice”, dove miti marini e futuro della laguna si intrecciano in installazioni e azioni site-specific.

Il Belgio di Miet Warlop trasforma il padiglione in una performance corale con gesso, musica e partecipazione del pubblico, mentre il Brasile di Paulino e Varejão affronta la memoria coloniale attraverso tessuti e ceramiche “ferite”. Il Canada di Abbas Akhavan ricostruisce rovine culturali tra guerra e natura, e la Corea del Sud di Goen Choi e Hyeree Ro lavora su migrazione e identità tra materiali industriali e linguaggi ibridi.

Accanto a queste, la Finlandia di Jenna Sutela dà vita a ecosistemi viventi tra biologia e tecnologia, mentre la Francia di Yto Barrada trasforma il padiglione in un giardino politico di piante e contro-narrazioni. Germania, Regno Unito e Grecia chiudono il cerchio con rovine, archivi e realtà distorte: dai sistemi del potere di Naumann e Sung Tieu, alle storie rimosse di Lubaina Himid, fino all’“escape room” filosofica di Angelidakis.

Ecco i Paesi da non perdere ai Giardini della Biennale di Venezia e cosa offrono:

Australia: conference of one’s self;

Austria: Seaworld Venice;

Belgio: It Never Ssst;

Brasile: Comigo ninguém pode;

Canada: Abbas Akhavan: Entre chien et loup;

Repubblica Ceca e Slovacca: The Silence of the Mole;

Danimarca: Things to Come;

Egitto: Silence Pavilion: Between the Tangible and the Intangible;

Finlandia: Aeolian Suite;

Francia: Comme Saturne;

Germania: Ruin;

Regno Unito: Predicting History: Testing Translation;

Grecia: Escape Room;

Ungheria: Pneuma Cosmic;

Giappone: Grass Babies, Moon Babies;

Corea del Sud: Liberation Space: Fortress/Nest;

Paesi Bassi: The Fortress;

Paesi Nordici: How Many Angels Can Dance on the Head of a Pin?;

Polonia: Liquid Tongues;

Qatar: Untitled (a gathering of remarkable people);

Romania: Black Seas – Scores for the Sonic Eye;

Russia: The tree is rooted in the sky;

Serbia: Through Golgotha to Resurrection;

Spagna: Los Restos;

Svizzera: The Unfinished Business of Living Together;

Uruguay: Antifragile;

Stati Uniti: Call Me the Breeze.

L’Arsenale

All’Arsenale, l’Italia è il punto di riferimento naturale del percorso: tra le Corderie e le Artiglierie, lo spazio industriale diventa un atlante di storie provenienti da tutto il mondo. Qui, il padiglione italiano con Chiara Camoni (Con te con tutto) trasforma la ceramica in un gesto collettivo e domestico, costruito con materiali raccolti e lavorazioni condivise in Toscana.

Accanto, l’Arabia Saudita di Dana Awartani ricostruisce con tecniche artigianali le geometrie distrutte della Grande Moschea di Aleppo, mentre l’Israele di Belu-Simion Fainaru traduce il trauma storico in una pioggia di gocce d’acqua nera ispirate a Paul Celan.

Il paesaggio poi si allarga: l’Argentina di Matías Duville invita il pubblico a camminare su un disegno di sale e carbone che si consuma passo dopo passo, il Cile trasforma un fiume in crisi in una narrazione sonora su migrazioni e fake news, e le Filippine raccontano la vita invisibile dei marinai come infrastruttura emotiva del commercio globale.

Ecco i padiglioni da non perdere all’Arsenale:

Albania: A Place in the Sun;

Argentina: Monitor Yin Yang;

Cile: Inter-Reality;

Cina: Dream Stream;

India: Geographies of Distance: remembering home;

Irlanda: Dreamshook;

Israele: Rose of Nothingness;

Italia: With You with Everything;

Lettonia: Untamed Assembly: Backstage of Utopia;

Libano: Don’t Get Me Wrong;

Lussemburgo: La Merde;

Malta: No Need To Sparkle; Experiments in Love and Revolution;

Messico: Actos invisibles para sostener el universo;

Marocco: Asǝṭṭa;

Oman: Zīnah (Adornment);

Panama: Tropical Hyperstition;

Perù: Sara Flores. From Other Worlds;

Filippine: Sea of Love / Dagat ng Pag-ibig;

Arabia Saudita: May your tears never dry, you who weep over stones;

Singapore: A Pause;

Slovenia: Soundtrack for an Invisible House;

Timor Est: Across Words;

Turchia: A Kiss on the Eyes;

Ucraina: Security Guarantees;

Emirati Arabi Uniti: Washwasha;

Uzbekistan: The Aural Sea.

I padiglioni nel resto della città

La mappa dei padiglioni diffusi nella città si allarga oltre Giardini e Arsenale, trasformando Venezia in un museo a cielo aperto diffuso. Ogni luogo trasformato in spazio espositivo offre l’occasione perfetta per scoprire luoghi insoliti della città lagunare, meno battuti dal turismo di massa, tra calli, chiese antiche e palazzi storici.

Tra i debutti alla Biennale spicca l’Ecuador, dove il collettivo Tawna e Oscar Santillán costruisce un ponte tra cosmologie amazzoniche e tecnologie contemporanee, mentre El Salvador trasforma Palazzo Mora in una mappa emotiva della migrazione, con sculture che incorporano QR code come tracce di voci sfollate.

Il Pakistan ricuce il Punjab attraverso ricami e fotografie, ribaltando il confine tra arte e artigianato. Nel frattempo il Kosovo porta una pittura monumentale sull’attesa come condizione politica, e la Lituania trasforma teorie archeologiche in un rituale coreografico tra corpi e paesaggio.

Accanto a queste presenze, lo Zimbabwe racconta la trasformazione come sopravvivenza, ed Ecuador e Bahamas intrecciano memorie coloniali, collaborazioni postume e pratiche di riuso.

Sono tantissime le iniziative sparse per la città, noi le abbiamo suddivise per sestieri per orientarsi al meglio in questo intricato mondo artistico a cielo aperto.

Castello

Armenia: The Studio – Tesa 41, Arsenale Militare / Fondamenta Case Nuove 2738/C;

Azerbaijan: The Attention – Campo della Tana, Castello 2124/A – 2125;

Croazia: Compelled by Fright and Beauty – Palazzo Zorzi;

Cuba: Hombres Libres / Free Men – Il Giardino Bianco – Art Space, Castello 1814;

Cipro: It Rests to the Bones – Associazione Culturale Spiazzi, Castello 3865;

Ecuador: TAWNA & Oscar – Castello 1636/A;

Estonia: The House of Leaking Sky – Calle San Domenico 1285;

Etiopia: Shapes of Silence – Palazzo Bollani, Castello 3647;

Kosovo: Hard Teeth – Chiesa di Santa Maria del Pianto;

Santa Sede: The Ear is the Eye of the Soul – Complesso di Santa Maria Ausiliatrice, Castello 450 (+ Cannaregio);

Islanda: Pocket Universe – Docks Cantieri Cucchini, San Pietro di Castello;

Kazakhstan: Qoñyr: The Archive of Silence – Museo Storico Navale, Castello 2148;

Lituania: animism sings anarchy – Fucina del Futuro, Castello 5063/B;

Mongolia: Entanglements: Connectivities Across Borders – Squero Castello, Salizada Streta 368;

Montenegro: Out of Blue, I Swept Away – Artenova, Castello 5063;

Nauru: AIM Inundated: Imagining Life After Land – Spazio Castello 3683;

Nuova Zelanda: Taharaki Skyside – Santa Maria della Pietà, Castello 3702;

Macedonia del Nord: Pietà in the Emergency Blankets – Ex Cappella Buon Pastore, Castello 77;

San Marino: Sea of Sound – Tana Art Space, Castello 2111;

Senegal: WURUS – What the Earth Provides Us With – Palazzo Navagero, Castello 4145;

Somalia: Saddexleey – Palazzo Caboto, Castello 1645;

Zimbabwe: Second Nature | Manyonga – Santa Maria della Pietà, Castello 3701.

Cannaregio

El Salvador: Cartographies of the Displaced – Palazzo Mora, Cannaregio 3659;

Guinea Equatoriale: The Forest / The Undergrowth – Palazzo Donà dalle Rose, Cannaregio 5038 / 5101;

Grenada: The Poetics of Correspondence – Spazio Berlendis, Cannaregio 6301/A;

Guatemala: Las Invisibles – Spazio Berlendis, Cannaregio 6301;

Haiti: Yelena’s Garden, 2025–2026 – Palazzo Albrizzi-Capello, Cannaregio 4118;

Santa Sede: The Ear is the Eye of the Soul – Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi (+ Castello);

Indonesia: Printing the Unprinted – Scuola Internazionale di Grafica, Cannaregio 1798;

Kirghizistan: Belek – Ex Chiesa di Santa Caterina, Cannaregio 4941;

Moldavia: On the Thousand and Second Night – Spazio Santa Veneranda;

Repubblica Democratica del Congo: Simba Moto! Seize the Fire! – Scuola Grande di San Marco;

Romania: Black Seas – Scores for the Sonic Eye – Cannaregio 2214 (+ altra sede);

Tanzania: Minor Frequencies: The Inner Life of a Nation – Cannaregio 4998-5001/A + 3218/A.

Ufficio Stampa

Dorsoduro

Bahamas: In Another Man’s Yard: John Beadle, Lavar Munroe, and the Spirit of (Posthumous) Collaboration – Dorsoduro 947;

Camerun: NZƎNDA – Palazzo Canal, Dorsoduro 3121;

Georgia: Modern Argonauts – Georgian Crossroads – Calle Lunga San Barnaba 2691;

Pakistan: Punj•AB – A Sublime Terrain – Ex Farmacia Solveni, Dorsoduro 993-994;

Sierra Leone: Mondi Presenti / Worlds of Today – Liceo Guggenheim, Dorsoduro 2613;

Siria: The Tower Tomb of Palmira – IUAV – Cotonificio, Dorsoduro 2196.

San Marco

Bosnia-Erzegovina: Domus Diasporica – Palazzo Malipiero, San Marco 3198;

Vietnam: Viet Nam: Art in the Global Flow – Ca’ Faccanon, San Marco 5016.

San Polo

Portogallo: RedSkyFalls – Fondaco Marcello (area Rialto).

Biglietti e info utili

Le esposizioni sono fruibili dal martedì alla domenica, mentre restano chiuse il lunedì (ma fanno eccezione lunedì 11 maggio, 1 giugno, 7 settembre, 16 novembre). Si seguono i seguenti orari:

Orario estivo: 11:00 – 19:00 (dal 9 maggio al 27 settembre – ultimo ingresso 18:45);

Fino al 26 settembre, solo sede Arsenale: venerdì e sabato apertura prolungata fino alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:45);

Orario autunnale: 10:00 – 18:00 (dal 29 settembre al 22 novembre – ultimo ingresso 17:45).

I biglietti, acquistabili sul sito ufficiale della Biennale di Venezia, costano: 30 euro intero, 20 euro ridotto (over 65 e residenti comune di Venezia) e 16 euro per studenti e/o under 26. Ci sono ulteriori riduzioni e condizioni speciali per persone con disabilità, gruppi e gite scolastiche.

Le sedi espositive principali si raggiungono da Piazzale Roma o dalla Ferrovia di Venezia con il vaporetto: per l’Arsenale si possono prendere le linee ACTV 1 e 4.1; per i Giardini linee ACTV 1, 2, 4.1, 5.1, (6 solo da Piazzale Roma).