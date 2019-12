Alla scoperta di Expo 2020 Dubai con MSC Crociere

editato in: da

MSC Crociere ha firmato un’interessante partnership con Expo 2020 Dubai, l’attesissimo evento internazionale che si terrà tra pochi mesi presso l’avveniristica metropoli degli Emirati Arabi. Come rivenditore ufficiale dei biglietti per l’esposizione mondiale, la compagnia crocieristica ha riservato alcune speciali sorprese ai suoi passeggeri.

Due delle sue splendide ammiraglie, che già ad oggi fanno servizio nel Golfo, saranno presenti a Dubai per permettere agli ospiti a bordo di scoprire le meraviglie di quello che si preannuncia essere uno degli spettacoli più sorprendenti di tutti i tempi. La MSC Lirica organizza infatti crociere di 7 notti con scalo ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Muscat, al termine della quale attracca nuovamente a Dubai per lasciare i suoi passeggeri liberi di visitare Expo 2020. La nave effettuerà questo speciale servizio nell’inverno 2020/2021, proprio in occasione del grande evento internazionale.

I viaggiatori che sceglieranno questa offerta potranno usufruire di numerosi vantaggi. Il costo del biglietto per Expo 2020 Dubai sarà compreso nel prezzo del biglietto della crociera, grazie al quale si entra in possesso di alcune agevolazioni: la navetta gratuita dal porto all’esposizione e viceversa, così come il voucher “coda intelligente” per accedere in maniera rapida a tre padiglioni.

Anche un’altra nave della flotta MSC è pronta a regalare sorprendenti emozioni ai suoi passeggeri. Si tratta della MSC Seaview, che durante la stagione invernale 2020/2021 offrirà crociere di 7 notti nel Golfo, in questo caso con scalo ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Bahrain e Doha, per poi approdare a Dubai. Tutti coloro che sceglieranno questo pacchetto vacanze potranno acquistare in anticipo e a bordo i biglietti per Expo 2020 e per i collegamenti terrestri dedicati.

MSC Crociere è dunque pronta ad affrontare alla grande quello che è senza dubbio il più grande evento mai organizzato nel mondo arabo. Il tema principale dell’esposizione? “Connecting Minds, Creating the Future”: ovvero come l’incontro di persone e idee possano dare vita ad innovazione e progresso. Quest’anno parteciperanno ben 192 Paesi, cosa che renderà Expo 2020 un evento ancora più internazionale. Sono attesi ben 25 milioni di ospiti, che potranno regalarsi decine di esperienze diverse in un’unica grande manifestazione. Architettura, intrattenimento, innovazione, cucina e tradizione si mescolano senza soluzione di continuità, offrendo ai visitatori un’incredibile avventura alla scoperta di ogni angolo del mondo.