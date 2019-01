In Bahrain aprirà il parco subacqueo più grande del mondo

editato in: da

Il Bahrain sta per lanciare il più grande parco subacqueo del mondo, e i (pochi) dettagli rivelati sono bastati ad attirare l’attenzione dei media e dei turisti.

Perché, questo Stato ancora poco esplorato del turismo che accoglie 30 isole nel Golfo Persico, ha deciso di creare un’attrazione mozzafiato, e di farlo sotto il livello del mare. Il parco, che aprirà nell’estate 2019, avrà nel suo cuore un Boeing 747 “posato” sul fondale. E, coi suoi 25 acri d’estensione, regalerà ai turisti la possibilità di immergersi in un constesto unico nel suo genere.

Sito tra la penisola del Qatar e la costa orientale dell‘Arabia Saudita, il Golfo Persico è negli anni diventato una delle mete predilette dai turisti occidentali, per la sua accoglienza e per la situazione tranquilla che vive. E, sebbene non si possa certo parlare di turismo di massa, i visitatori in quest’area crescono di anno in anno, attratti dall’antica storia dei Paesi che sul golfo s’affacciano, dai loro musei, dalle spettacolari architetture religiose. Ora, il Presidente del Concilio Supremo per l’Ambiente Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, in collaborazione con l’Autorità per il Turismo e le Mostre in Bahrain, ha deciso di offrire ai turisti una (stravagante) attrazione in più.

Il sito d’immersioni ospiterà il più grande aeroplano sommerso del mondo, la replica sommersa della casa di un mercante di perle e una barriera corallina artificiale, oltre a tutta una serie di sculture qui posate come rifugio sicuro per lo sviluppo dei coralli e degli animali marini. L’obiettivo è quello di attrarre in Bahrain appassionati di immersioni di tutto il mondo, ma anche di aiutare i ricercatori ad ottenere importanti dati relativi la biologia e l’ecosistema marino del Paese.

Già la scorso anno, gli Emirati Arabi Uniti avevano annunciato la creazione del più grande giardino di coralli al mondo lungo la costa di Fujairah. Un altro progetto riguarda invece la creazione di un parco divertimenti per sole sole donne, l’AlHokair Time AlAzizyah di Al-Khobar, con piste da sci e tutta una serie d’attrattive riservate a ragazze d’ogni età.