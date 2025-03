Doha, 3 cose da vedere assolutamente nella capitale del Qatar

Doha è uno scrigno di tesori che attendono di essere scoperti: ecco cosa non perdere assolutamente se viaggi in questa città tra deserto e mare

Pronti a partire per un viaggio dove il moderno convive con la tradizione, dove il mare si unisce al deserto e la cultura si accompagna al lusso e allo shopping sfrenato? Voliamo a Doha, la capitale del Qatar, che sia in occasione di un breve stopover durante un viaggio dall’altra parte del mondo o per una vacanza alla scoperta delle affascinanti terre affacciate al Golfo Persico, comprese Dubai e Abu Dhabi.

Dalla vista sul suggestivo skyline con grattacieli futuristici ai souq dove comprare diversi souvenir, fino ai suoi paesaggi naturali incontaminati, scopri cosa vedere a Doha, la città più popolosa degli Emirati Arabi che offre ai curiosi tantissime sorprese.

Il centro storico, tra cultura, religione, modernità e tradizione

Le moschee

Le moschee sono al centro della cultura di Doha e degli Emirati Arabi in generale. Si tratta di luoghi che lasciano a bocca aperta per la loro maestosità, come la moschea Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, la più grande del Qatar, capace di ospitare fino a 30.000 persone. Dall’alto di una collina, quest’opera architettonica che unisce tradizione e modernità domina la città. Tutti possono visitarla, anche i non musulmani, prestando sempre attenzione a seguire le regole sull’abbigliamento e sugli orari di apertura.

Più piccola, ma non per questo meno affascinante, è la moschea del Fanar, che sorge proprio nella piazza davanti al Souq Waqif, in centro città. Ad attirare particolarmente l’attenzione è il suo minareto a spirale, che appare uguale da qualsiasi prospettiva lo si ammiri. Fa parte del Centro culturale islamico Al-Fanar Abdulla Bin Zaid Al Mahmoud, nome dato in onore del famoso studioso e fondatore del sistema giudiziario del Qatar. Non solo moschea e preghiere, in questo importante luogo cittadino si tengono anche numerosi eventi educativi e sociali.

Le Corniche, il lungomare di Doha

Lo skyline della città si staglia sul mare in uno dei punti più suggestivi da cui ammirarlo: le Corniche. Un lungomare con un grande viale pedonale di 7 km sul quale passeggiano lentamente local e turisti, ammirando scorci meravigliosi dall’alba al tramonto. Qui sono tanti i locali e ristorantini in cui poter deliziare il palato con specialità locali. Quando cala il buio, poi, le Corniche si trasformano in un ottimo punto di riferimento per la vita notturna.

Da ammirare, lungo il tragitto che collega il Museo Nazionale del Qatar al quartiere di West Bay, è il Pearl Monument, un’enorme scultura che raffigura una grande conchiglia che contiene una perla. Una celebrazione del passato di Doha, la cui economia era incentrata sulla pesca delle perle. Lungo il porto, inoltre, sono ormeggiate decine di antiche navi in legno (dhow), un tempo utilizzate per la pesca, una delle poche testimonianze del passato all’interno di questa città ultramoderna.

Fonte: iStock

I musei

Dopo una passeggiata sul lungomare, si può andare alla scoperta della storia e della cultura locale visitando alcuni dei più importanti musei cittadini. Da non perdere il Museum of Islamic Art (MIA), situato su una piccola isola artificiale collegata alle Corniche. Nel Museo d’Arte Islamica si esplorano 14 secoli di storia con tantissimi artefatti islamici provenienti da tutto il mondo, oltre a una magnifica libreria che vanta un tesoro di 21 mila libri.

A poca distanza, sorge il Museo Nazionale del Qatar, altra tappa imprescindibile durante un viaggio a Doha. La sua struttura è inconfondibile, con linee morbide che ricordano una rosa del deserto. Reperti archeologici, manoscritti, antichi costumi e fotografie, riempiono di millenni di storia i 40 mila metri quadri del museo. Tra i tesori esposti, troverete il Corano di Al Zurbarah e il Tappeto di perle di Baroda, composto da più di 1 milione di perle, intrecciate con diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi immersi nell’oro.

Se siete interessati ad esplorare l’arte moderna del mondo arabo (dal 1840 fino ai giorni nostri), invece, consigliamo l’Arab Museum of Modern Art, sitauto nell’Education City. Nel quartiere Msheireb Downtown Doha, invece, si trovano i Msheireb Museums: 4 edifici tradizionali in cui scoprire il passato del Paese, la storia legata alla schiavitù e alla più recente industria petrolifera.

I quartieri moderni e stravaganti

Doha è una città in continua evoluzione e proiettata verso il futuro: nuovi quartieri moderni sorgono continuamente e fanno a gara a qual è il più spettacolare. Tra quelli da vedere sicuramente, troviamo The Pearl: una grande isola artificiale composta da altri 3 quartieri, dove lusso e divertimento ricordano il Palm Jumeirah di Dubai. Si trova a 11 km a nord rispetto alle Corniche di Doha. La zona più curiosa? Il Qanat Quartier, ispirato all’intramontabile Venezia: qui potrete passeggiare e fare shopping tra le casette colorate affacciate ai canali attraversati dai tipici ponticelli.

A poca distanza si trova anche il quartiere Katara Cultural Village, un mix perfetto tra di storia, arte, religione, divertimento, cucina e mare. Qui c’è tutto: centro commerciale, teatro d’opera (Katara Opera House), spiagge, ristoranti e locali, diversi musei e una moschea.

Souq e luoghi dello shopping

Doha è anche sinonimo di shopping sfrenato, sia nei negozi lussuosi e moderni, sia nei più tradizionali souq. Il più celebre di questi è il Souq Waqif, che spicca come elemento legato all’anima più antica di Doha rispetto ai grattacieli e agli alti palazzi futuristici. Qui si possono acquistare colorati e profumati souvenir, dai tappeti variopinti alle spezie, dai gioielli alle ceramiche. Si passa poi al “mercato dei falchi”, il Falcon Souq, cdove poter ammirare diversi esemplari di questi volatili tra un negozietto di souvenir e altri che vendono oggetti e gioielli d’oro.

Per gli amanti del lusso, invece, nel quartiere di Katara si trova la Galleria La Fayette, in cui trovare capi d’alta moda, accessori, cosmetici e gioielli. Ma tante altre boutique si trovano anche lungo la celebre 21 High Street, nello stesso quartiere.

Mare e deserto, dove la natura non ha confini

Doha ha due anime: quella cittadina, moderna ma sempre legata alla tradizione, e quella naturale, divisa tra due elementi opposti, l’acqua e il sole, che formano paesaggi bellissimi, il mare e il deserto.

La città sorge su una laguna affacciata al Golfo Persico e riserva splendide spiagge in cui rilassarsi baciati dai caldi raggi solari. Tra le più belle troviamo West Bay Beach, sulla quale si affaccia il quartiere degli affari. È adatta a tutti, visto che ha diversi servizi e attrazioni per adulti e bambini. Presente anche una rampa di accessibilità per aiutare le persone con problemi di mobilità ad accedere all’acqua.

A poca distanza si trova invece Katara Beach, proprio di fronte al quartiere Katara Cultural Village, dove poter passare piacevoli momenti di relax e cimentarsi in sport d’acqua adrenalinici.

Fonte: iStock

Un altro angolo di paradiso è rappresentato da Banana Island a poca distanza dall’aeroporto. “Maldive del Qatar” è il suo soprannome, ed effettivamente tutto ricorda queste isole paradisiache. Nonostante sia occupata quasi interamente da un resort, tutti possono accedere alla sua spiaggia acquistando un biglietto d’ingresso giornaliero.

Spostandosi di pochi km a sud da Doha, fuori dal contesto cittadino, si trovano altre splendide mete come Al Wakra Beach, Simaisma Beach e Al Thakhira Beach. Quest’ultima è caratterizzata da una rigogliosa foresta di mangrovie da esplorare pagaiando su un kayak.

E dopo l’immersione in mare, vi aspetta la scoperta dei territori desertici del Qatar con escursioni a bordo di auto 4×4 o trasportati dai cammelli. Non mancano le avventure anche nel deserto, come le divertenti discese dalle dune con la sandboard. Da raggiungere è anche la Riserva naturale di Khor Al-Adaid. Qui uno stretto canale forma un mare interno abbracciato dal deserto: un vero spettacolo della natura.