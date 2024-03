Le più belle mini crociere di primavera, per una fuga indimenticabile

Bastano pochi giorni per ricaricare le pile: scopriamo quali sono le mini crociere di primavera da non perdere, per fare il pieno di divertimento

Fonte: iStock | Ph. Kirk Fisher Le mini crociere di primavera

In primavera tutti sentiamo il bisogno di staccare un po’ dal lavoro e di goderci qualche giorno di relax: perché non farlo a bordo di una nave da crociera? È davvero un ottimo modo per fare il pieno di divertimento, pur senza stare troppo tempo lontani da casa. Le mini crociere di primavera sono un’occasione perfetta per andare alla scoperta di panorami mozzafiato e splendide città d’arte, sfruttando solo pochissimi giorni di ferie. Vediamo quali sono gli itinerari da non perdere.

Le mini crociere di MSC Crociere

Partiamo da MSC Crociere, che ha in catalogo davvero moltissime offerte per i turisti desiderosi di un viaggio breve ma intenso: il 21 aprile 2024 partirà la MSC Orchestra, per una mini crociera di 3 giorni che toccherà le località più glamour del Mediterraneo, da Portofino a Cannes e alla Costa Smeralda. È invece a bordo della MSC Splendida che, salpando da Genova, si potrà visitare Marsiglia e la vivace città di Barcellona, costeggiando la Francia e la Spagna prima di tornare verso casa. La mini crociera è in partenza il 22, il 26, il 30 aprile e il 4 maggio 2024.

Preferite l’Adriatico? Nessun problema: a bordo della MSC Armonia, in partenza l’8, il 12, il 15 e il 19 aprile 2024 da Venezia, potrete fare tappa a Spalato, la bellissima capitale croata, per poi toccare il Montenegro (l’occasione giusta per visitare Kotor) e tornare indietro verso Rijeka. Sono inoltre previste altre mini crociere, sempre in partenza da Venezia, che costeggeranno la Slovenia e la Croazia: tappe imperdibili saranno Capodistria e l’incantevole città di Zara, luogo ricco di storia e di monumenti affascinanti.

Le mini crociere di Costa Crociere

Anche Costa Crociere è pronta a condurvi nel cuore del Mediterraneo, con i suoi suggestivi itinerari di 4 e 5 giorni. Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024 sono in partenza numerose mini crociere da Savona, le quali vi porteranno alla scoperta dei panorami mozzafiato della Costa Azzurra, con tappa a Marsiglia, per poi spingersi verso Barcellona. La ridente città spagnola vi offrirà un’escursione indimenticabile, prima di fare ritorno verso il porto ligure. E se avete un po’ di tempo in più potete godervi la crociera di 7 giorni che parte da Roma, per poi visitare Savona, Marsiglia, Barcellona e fare un’ultima sosta a Napoli.

Le mini crociere di Norwegian Cruise Line

Infine, vediamo qualche proposta di Norwegian Cruise Line. La prima è quella nel Mediterraneo, che partirà a maggio 2024 per un itinerario di 4 giorni: la nave salperà da Barcellona, dirigendosi poi verso la Costa Azzurra e facendo sosta nella sua città più chic, la splendida Cannes. Arriverete poi in Italia, con tappa a Firenze e a Roma. Ma le mini crociere più sorprendenti sono quelle che vi porteranno dall’altra parte del mondo: ci sono diversi itinerari di 3 e 4 giorni alla scoperta di luoghi esotici meravigliosi, per vivere un’esperienza decisamente emozionante.

Potrete ad esempio ammirare il Mar dei Caraibi con un viaggio di 3 giorni che, partendo ad aprile 2024, farà scalo a Punta Cana e a Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, per poi arrivare a Miami. Non meno suggestivo è l’itinerario di 4 giorni che, a partire da maggio 2024, salperà da Orlando per fare tappa in diverse isole delle Bahamas, tra cui l’oasi privata di Norwegian (Great Stirrup Cay).